Zo controleer je de gezondheid van je ssd in Windows

Ssd's geven vaak weinig waarschuwingen voordat ze uitvallen. Door regelmatig de gezondheidsstatus, temperatuur en slijtage te controleren, kun je problemen eerder herkennen en tijdig een back-up maken.

Ssd snel controleren via de opdrachtprompt

Voor een snelle controle hoef je geen extra software te installeren. Windows beschikt namelijk over een eenvoudige S.M.A.R.T.-controle via de opdrachtprompt. Open het zoekvak van Windows, typ Opdrachtprompt en start de app. Typ vervolgens het commando wmic in. Druk op Enter en typ daarna diskdrive get status in.

Windows controleert nu de SMART-status van je opslagstations. Verschijnt bij de schijf de melding OK, dan zijn er op dat moment geen directe problemen gedetecteerd. Zie je Pred Fail of een andere waarschuwing, dan kan dat wijzen op een ssd die defect begint te raken.

Houd er wel rekening mee dat deze methode slechts een basiscontrole uitvoert. Je krijgt geen details over slijtage, temperatuur of foutmeldingen. Daarvoor blijft een programma zoals CrystalDiskInfo veel uitgebreider en betrouwbaarder.

Via de opdrachtprompt kun je een snelle controle uitvoeren.

CrystalDiskInfo installeren voor een uitgebreide ssd-controle

CrystalDiskInfo is een gratis hulpprogramma dat de eerder genoemde S.M.A.R.T.-gegevens van je ssd uitleest en uitgebreider toont dan de in Windows ingebouwde tool. S.M.A.R.T. staat voor Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology. Daarmee houdt een ssd zelf bij wat de status van het opslagstation is.

Ga naar de Microsoft Store en installeer CrystalDiskInfo. Na het opstarten scant het programma automatisch alle aangesloten schijven. Bovenaan zie je de naam van de ssd, samen met informatie zoals opslagcapaciteit, temperatuur en gebruiksduur.

Installeer CrystalDiskInfo via de Microsoft Store.

Gezondheidsstatus, temperatuur en slijtage beoordelen

CrystalDiskInfo herstelt geen fouten, maar helpt wel om problemen vroegtijdig op te sporen. De belangrijkste informatie staat linksboven bij de gezondheidsstatus. Daar zie je meestal Goed of Opgepast verschijnen waarbij de kleur blauw betekent dat de ssd gezond is. Bij een gezonde ssd staat de conditie meestal tussen 90 en 100 procent, al kan dit afhangen van de fabrikant. Wanneer CrystalDiskInfo een gele of rode waarschuwing toont, is het verstandig om snel een back-up van je bestanden te maken en de ssd te vervangen. Daarnaast toont CrystalDiskInfo de temperatuur van de ssd. Een normale temperatuur ligt tussen 30 en 50 graden Celsius. Wordt de ssd veel warmer, dan kan dat wijzen op een probleem met de ventilatie.

Onderaan zie je allerlei SMART-waarden waar de gezondheidsstatus op gebaseerd is. Vooral Percentage Gebruikt, Media en Data Integriteitsfouten en Host Schrijf Opdrachten zijn interessant. Die waarden geven aan hoeveel slijtage de ssd heeft opgebouwd en hoeveel gegevens er geschreven zijn.

De conditie van deze ssd is goed.

In het kort Windows kan via de opdrachtprompt een snelle S.M.A.R.T.-status van opslagstations tonen, met meldingen zoals OK of Pred Fail. CrystalDiskInfo geeft uitgebreidere informatie over een ssd, waaronder gezondheidsstatus, opslagcapaciteit, temperatuur en gebruiksduur. Een gezonde ssd staat in CrystalDiskInfo vaak tussen 90 en 100 procent, al verschilt dat per fabrikant. Bij een gele of rode waarschuwing is het verstandig om snel een back-up te maken en de ssd te vervangen.