Terwijl je op een Windows-pc werkt, spelen zich op de achtergrond van het besturingssysteem allerlei processen af waar je nauwelijks zicht op hebt. Natuurlijk kun je veel daarvan volgen in Taakbeheer, maar ook daar ontbreekt vaak de context om de werking te begrijpen. Voor een veel duidelijker beeld van wat er in het systeem gebeurt, is AppControl een interessant alternatief.

AppControl 5 / 5 Score De Pluspunten Volgt de prestaties en belasting in de tijd

Privacy-instellingen De Minpunten Je kunt de prestatiegegevens niet exporteren

De prestatiegeschiedenis blijft slechts drie dagen beschikbaar AppControl is een app waarmee iedereen gemakkelijker begrijpt wat er op zijn pc gebeurt. De eenvoud en het gebruiksgemak wennen zo snel dat het moeilijk te geloven is dat deze vondst nog geen standaardonderdeel van Windows is.

Specificaties Prijs: Gratis

Taal: Engels

OS: Windows

AppControl downloaden: https://www.appcontrol.com

Met AppControl kun je de Windows-prestaties monitoren. Dit alternatief voor Taakbeheer is gratis, bevat geen reclame en is geen opstapje naar een betaalde variant. De auteurs ontwikkelden de tool omdat ze zelf een app wilden om op een eenvoudige manier het resourcegebruik, de beveiliging en hun privacy in de gaten te houden.

Windows-prestaties volgen met een overzichtelijke tijdlijn

Wie snel een vastgelopen app wil afsluiten of wil volgen welke toepassingen samen met het systeem opstarten, doet meestal een beroep op Taakbeheer. Daarmee is voor de meeste gebruikers het nut van Taakbeheer wel zo'n beetje bereikt. Met AppControl monitor je de werking van de pc op een veel overzichtelijkere manier. Daarmee is het een toegankelijk alternatief voor Taakbeheer voor wie uitgebreider zijn Windows-prestaties wil monitoren.

Het hoofdvenster, waarin je de activiteiten volgt, heeft een scrollbare tijdlijn die laat zien welke apps de meeste resources verbruiken voor elk belangrijk hardware-onderdeel: cpu, gpu en RAM. Heel informatief dus wanneer je je pc-prestaties wilt controleren. Wanneer je op een lopend proces klikt, krijg je een korte toelichting over wat er precies gebeurt. Onder de prestatiecurve zie je in de temperatuurlijn wanneer de cpu in het rood gaat. Zo kun je de systeembelasting en temperatuur volgen. En uiteraard kun je, net als in Taakbeheer, ieder proces beëindigen als je dat nodig vindt.

Cpu-, RAM- en temperatuurgebruik tot drie dagen terug bekijken

Een groot voordeel van AppControl is dat het niet alleen realtime statistieken weergeeft, maar ook toont hoe die gegevens zich in de tijd hebben ontwikkeld. Zo kun je in de prestatiegeschiedenis ontdekken wanneer een toepassing de processor begint te belasten of wanneer het geheugengebruik plots piekt. Dat maakt het eenvoudiger om de processorbelasting te bekijken en het geheugengebruik te controleren.

De app registreert tot op de seconde het hardwaregebruik en de temperaturen, evenals wat apps op de achtergrond doen. Daarmee kun je ook achtergrondprocessen monitoren en terugkerende prestatieproblemen herkennen. Die informatie bewaart AppControl drie dagen lang, zodat je ruim de tijd hebt om de werking van je pc te analyseren.

Onder de prestatiecurve kun je de temperatuur volgen.

"De eenvoud en het gebruiksgemak van AppControl wennen zo snel dat het moeilijk te geloven is dat deze vondst nog geen standaardonderdeel van Windows is." Dirk Schoofs, software-expert bij ID.nl

Waarschuwingen bij camera-, locatie- en appgebruik

In het tabblad Alerts leg je belangrijke privacy-instellingen vast. Zo kun je een melding ontvangen wanneer een app toegang krijgt tot de camera, wanneer apps worden bijgewerkt, wanneer locatiebepaling wordt geactiveerd of wanneer een verdachte toepassing start.

Geef aan welke privacymeldingen je wilt ontvangen.

Is AppControl de moeite waard?

Dit is een app waarmee iedereen gemakkelijker begrijpt wat er op zijn pc gebeurt. De eenvoud en het gebruiksgemak van AppControl wennen zo snel dat het moeilijk te geloven is dat deze vondst nog geen standaardonderdeel van Windows is.

In het kort AppControl is een gratis alternatief voor Taakbeheer dat Windows-prestaties overzichtelijker maakt met een scrollbare tijdlijn. De tool bewaart cpu-, gpu-, RAM- en temperatuurgegevens drie dagen, zodat je prestatieproblemen achteraf kunt terugzoeken. AppControl voegt daarnaast waarschuwingen toe voor privacygevoelige gebeurtenissen zoals camera- en locatiegebruik.