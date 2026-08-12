Hoe veilig is bestanden delen via een lokaal netwerk? Bestanden delen via een lokaal netwerk is meestal veiliger dan uploaden naar een onbekende clouddienst, omdat de overdracht binnen je eigen netwerk blijft. De veiligheid hangt wel af van je wifi-beveiliging, firewallinstellingen en de app die je gebruikt. Gebruik bij voorkeur een vertrouwd privé-netwerk, accepteer alleen overdrachten die je herkent en deel gevoelige bestanden niet via openbare wifi in hotels, cafés of treinen.

Welke alternatieven zijn er voor LocalSend? Bekende alternatieven voor LocalSend zijn AirDrop voor Apple-apparaten, Quick Share voor Android en Windows, Delen in directe omgeving voor Windows-pc’s en browseroplossingen zoals PairDrop. De beste keuze hangt af van je apparaten. Zit je volledig in het Apple-ecosysteem, dan is AirDrop vaak het snelst. Gebruik je Windows, Android, iOS en macOS door elkaar, dan is een platformonafhankelijke app praktischer.

Waarom ziet LocalSend mijn andere apparaat niet? LocalSend ziet een ander apparaat meestal niet wanneer de apparaten niet op hetzelfde lokale netwerk zitten. Controleer of beide apparaten verbonden zijn met dezelfde wifi, niet met een gastnetwerk of mobiele hotspot. Ook een firewall, VPN of streng ingestelde router kan detectie blokkeren. Geef de app netwerktoegang als je besturingssysteem daarom vraagt en herstart zo nodig de app op beide apparaten.

Hoe snel gaat bestanden delen zonder cloud? De snelheid van bestanden delen zonder cloud hangt vooral af van je lokale netwerk en niet van je internetabonnement. Op een stabiel wifi-netwerk gaat een overdracht doorgaans veel sneller dan via e-mail of cloudopslag, omdat er geen upload naar een externe server nodig is. Grote videobestanden profiteren het meest van een snelle router en apparaten die dicht bij het accesspoint staan.