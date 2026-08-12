Wie snel bestanden wil uitwisselen tussen een pc, een Mac of een smartphone, grijpt vaak naar e-mail, usb-sticks of cloudopslag. Toch bestaat er een veel eenvoudiger methode. Met LocalSend stuur je bestanden rechtstreeks via je lokale netwerk van het ene apapraat naar het andere, zonder internet, zonder account en zonder cloud.
LocalSend is een opensource-programma dat beschikbaar is voor Windows, macOS, Linux, Android en iOS. De tool is volledig gratis, zonder advertenties, tracking of verborgen kosten. Het grote voordeel is dat alle apparaten elkaar automatisch herkennen zodra ze verbonden zijn met hetzelfde netwerk.
Ga naar de website van LocalSend en installeer de app op de apparaten waarmee je bestanden wilt uitwisselen. Wanneer je de tool opent, krijgt elk apparaat automatisch een naam. Onze Windows 11-pc heette bijvoorbeeld Tidy Pear, de Mac kreeg de naam Clean Tomato en de smartphone Strong Avocado. In de instellingen van elk apparaat kun je deze pseudo-botanische namen trouwens aanpassen, zodat ze beter herkenbaar worden. Zo zie je meteen welke computer of smartphone beschikbaar is voor overdrachten.
Omdat LocalSend geen externe servers gebruikt, hoef je geen account aan te maken en worden bestanden niet tijdelijk online opgeslagen. Dat maakt het programma niet alleen eenvoudig, maar ook bijzonder privacyvriendelijk.
Stap 2: Verzenden
Er is geen tussenpartij, geen server en geen upload van bestanden. Doordat er geen upload plaatsvindt, bespaar je tijd en bandbreedte. Bovendien verlaten de bestanden het lokale netwerk niet.
Om bestanden te versturen klik je op Verzenden. Vervolgens kies je bestanden, foto’s, mappen of zelfs volledige tekstfragmenten die je wilt delen. Daarna selecteer je het apparaat waarnaar je de gegevens wilt sturen. De overdracht gebeurt bijzonder snel, zeker wanneer beide apparaten verbonden zijn met een snel wifi-netwerk.
Stap 3: Accepteren
Op het ontvangende apparaat verschijnt een melding met de vraag om de overdracht te accepteren. Nadat je die hebt bevestigd, belanden de bestanden standaard in de map Downloads. In uitzonderlijke gevallen moet je nog toestemming geven om netwerkverkeer via de firewall toe te staan. Die melding verschijnt omdat LocalSend netwerkverkeer gebruikt om andere apparaten binnen het netwerk te detecteren.
In het kort
LocalSend is een gratis opensource-programma voor Windows, macOS, Linux, Android en iOS. De app deelt bestanden rechtstreeks via hetzelfde lokale netwerk, zonder account, internetverbinding of cloudopslag. Apparaten herkennen elkaar automatisch zodra ze met hetzelfde netwerk verbonden zijn. Ontvangen bestanden belanden standaard in de map Downloads, nadat de ontvanger de overdracht heeft geaccepteerd.
Veelgestelde vragen
Hoe veilig is bestanden delen via een lokaal netwerk?
Bestanden delen via een lokaal netwerk is meestal veiliger dan uploaden naar een onbekende clouddienst, omdat de overdracht binnen je eigen netwerk blijft. De veiligheid hangt wel af van je wifi-beveiliging, firewallinstellingen en de app die je gebruikt. Gebruik bij voorkeur een vertrouwd privé-netwerk, accepteer alleen overdrachten die je herkent en deel gevoelige bestanden niet via openbare wifi in hotels, cafés of treinen.
Welke alternatieven zijn er voor LocalSend?
Bekende alternatieven voor LocalSend zijn AirDrop voor Apple-apparaten, Quick Share voor Android en Windows, Delen in directe omgeving voor Windows-pc’s en browseroplossingen zoals PairDrop. De beste keuze hangt af van je apparaten. Zit je volledig in het Apple-ecosysteem, dan is AirDrop vaak het snelst. Gebruik je Windows, Android, iOS en macOS door elkaar, dan is een platformonafhankelijke app praktischer.
Waarom ziet LocalSend mijn andere apparaat niet?
LocalSend ziet een ander apparaat meestal niet wanneer de apparaten niet op hetzelfde lokale netwerk zitten. Controleer of beide apparaten verbonden zijn met dezelfde wifi, niet met een gastnetwerk of mobiele hotspot. Ook een firewall, VPN of streng ingestelde router kan detectie blokkeren. Geef de app netwerktoegang als je besturingssysteem daarom vraagt en herstart zo nodig de app op beide apparaten.
Hoe snel gaat bestanden delen zonder cloud?
De snelheid van bestanden delen zonder cloud hangt vooral af van je lokale netwerk en niet van je internetabonnement. Op een stabiel wifi-netwerk gaat een overdracht doorgaans veel sneller dan via e-mail of cloudopslag, omdat er geen upload naar een externe server nodig is. Grote videobestanden profiteren het meest van een snelle router en apparaten die dicht bij het accesspoint staan.
Kun je grote bestanden delen zonder internet?
Ja, grote bestanden kun je zonder internet delen als beide apparaten met hetzelfde lokale netwerk verbonden zijn en de ontvangende kant genoeg vrije opslagruimte heeft. Dat is handig voor video’s, fotomappen of projectbestanden die te groot zijn voor e-mail. De overdracht loopt dan via wifi of bekabeld netwerk, zonder dat het bestand eerst naar cloudopslag hoeft te worden geüpload.