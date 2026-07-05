FluentTaskScheduler geeft een onderdeel dat al jaren in Windows zit een moderner jasje: de ingebouwde Taakplanner. Het programma vervangt die functie niet, maar legt er een overzichtelijke schil overheen. Daardoor worden geplande taken makkelijker te vinden, te controleren en aan te passen.

FluentTaskScheduler 7 / 10 Score De Pluspunten Mooi overzichtelijk

Snelle filteropties De Minpunten Beperkt aantal scripts

Vooral visuele verbeteringen FluentTaskScheduler maakt taakautomatisering in Windows overzichtelijker en prettiger in gebruik. Vooral de dashboardweergave, de filters en de vooraf ingestelde scripts maken het beheren van geplande taken minder omslachtig. Verwacht alleen geen compleet nieuw automatiseringssysteem. De software blijft vooral een moderne schil rond de bestaande Windows-taakplanner en voegt inhoudelijk weinig nieuwe functies toe.

Specificaties Prijs: Gratis

Taal: Engels

OS: Windows (ook portable)

FluentTaskScheduler downloaden: https://github.com/TRGamer-tech/FluentTaskScheduler

De Windows-taakplanner is een handige module om taken te automatiseren. Denk aan het starten van programma's, het uitvoeren van scripts of het laten reageren op bepaalde gebeurtenissen. Naast de actie stel je ook de trigger in. Dat kan een eenvoudige planning zijn, zoals dagelijks of wekelijks, maar ook een gebeurtenis, zoals aanmelden bij Windows of een specifieke melding in Windows Logboeken.



Elke geplande taak kun je handmatig starten, tijdelijk uitschakelen of later weer inschakelen. Qua mogelijkheden voegt FluentTaskScheduler daar weinig aan toe. De winst zit vooral in de presentatie. Waar de klassieke Taakplanner nogal technisch oogt, maakt FluentTaskScheduler sneller duidelijk wat er staat ingepland, wat recent is uitgevoerd en welke taken aandacht vragen.



FluentTaskScheduler draait vanaf Windows 10 versie 1809, en werkt ook probleemloos op Windows 11. Wie al vertrouwd is met PowerShell of de opdrachtregel, plant taken nu vaak in via schtasks of een kort script, simpelweg omdat de klassieke Taakplanner weinig comfort biedt. FluentTaskScheduler pakt dat anders aan: dezelfde taken stel je in via een overzichtelijk venster, zonder dat je eerst een commando hoeft op te zoeken of te onthouden.

Meer overzicht op je taken

In de dashboardmodus krijg je een chronologisch overzicht van taken die binnenkort worden uitgevoerd. Daarnaast laat een geschiedenispaneel zien welke taken de afgelopen weken zijn gestart en of dat goed is gegaan. Zo zie je sneller of een script keurig zijn werk heeft gedaan of juist is vastgelopen.



Met één druk op de knop filter je op taaktype. Je toont bijvoorbeeld alleen ingeschakelde taken, uitgeschakelde taken of taken die op dat moment worden uitgevoerd. Dat maakt het een stuk eenvoudiger om door een lange lijst met geplande taken te gaan.



Handig zijn ook de vooraf ingestelde scripts. FluentTaskScheduler levert er zo'n 13 mee, waaronder herstart computer, Empty Recycle Bin en Restart Print Spooler. Die plan je met een paar klikken in, zonder dat je zelf eerst een compleet script hoeft te schrijven.

Het dashboard geeft een duidelijk overzicht van de eerstvolgende taken.

Taken sneller aanmaken en beheren

FluentTaskScheduler toont alle geplande taken per map. Vanuit dat overzicht kun je een taak met één klik in- of uitschakelen. Ook aanpassen, pauzeren, exporteren en verwijderen gaat direct vanuit dezelfde omgeving. Exporteer je een taak, dan kun je die later eenvoudig weer importeren in een map naar keuze.



Ook nieuwe taken maak je overzichtelijker aan dan in de klassieke Taakplanner. Dat gebeurt vanuit één venster waarin je de taaknaam, beschrijving, categorie en tags invult. Vervolgens stel je één of meerdere triggers in. Daarbij bepaal je de herhaling of frequentie en koppel je de gewenste actie aan de taak. Dat kan een programma, opdracht of script zijn, eventueel met extra parameters.

Een complete taak inplannen vanuit één venster.

Is FluentTaskScheduler de moeite waard?

FluentTaskScheduler maakt taakautomatisering in Windows overzichtelijker en prettiger in gebruik. Vooral de dashboardweergave, de filters en de vooraf ingestelde scripts maken het beheren van geplande taken minder omslachtig. Verwacht alleen geen compleet nieuw automatiseringssysteem. De software blijft vooral een moderne schil rond de bestaande Windows-taakplanner en voegt inhoudelijk weinig nieuwe functies toe.