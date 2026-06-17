Paint wordt vaak gezien als een eenvoudig programma, maar toch blijft Microsoft het stap voor stap moderniseren. In een recente update kreeg het programma een verrassende uitbreiding: de mogelijkheid om een selectie vrij te roteren. Daardoor kun je elementen in een afbeelding precies kantelen.

Handmatig roteren

Tot voor kort kon je in Paint een selectie alleen draaien met vaste stappen: 90° rechts, 90° links en 180°. Dat was prima als je een foto recht wilde zetten, maar minder handig als je een element subtiel wilde kantelen, bijvoorbeeld voor een collage of een speels tekstblok. Daar is eindelijk verandering in gekomen.

Open Paint en selecteer een vorm, tekst of een deel van de achtergrond. Wanneer de selectie actief is, verschijnt er een rotatiegreep boven het selectiekader. Met die greep kun je het geselecteerde element handmatig draaien en in vrijwel elke gewenste hoek plaatsen. De nieuwe rotatiehendel maakt Paint daardoor een stuk flexibeler voor snelle beeldbewerking en kleine grafische aanpassingen.

Met behulp van de rotatiegreep kun je afbeeldingen handmatig roteren.

Verplaatsen

Wanneer de selectie correct staat, laat je de muisknop los. Je kunt het gedraaide element daarna nog verplaatsen binnen de afbeelding of verder aanpassen. Deze aanpak is vooral handig wanneer je meerdere elementen samenbrengt. Denk aan een eenvoudige collage of een illustratie in een document die je wilt laten opvallen door deze licht te kantelen. Als je dit combineert met de functie Lagen, kun je zelfs vrij creatieve composities maken.

Met de nieuwe draaifunctie en de lagen maak je gemakkelijk een collage.

Aangepast draaien

Behalve de rotatiehendel bij een selectie heeft Paint in het menu Draaien nog een uitbreiding gekregen: de optie Aangepast draaien. Je vindt deze functie op twee manieren. Je kunt in de gereedschapsbalk het onderdeel Afbeelding selecteren en op de knop Draaien klikken. Daarnaast kun je eerst een selectie maken en vervolgens met de rechtermuisknop op de selectie klikken om eveneens de functie Draaien te zien. Vervolgens verschijnt er een klein pop-upvenster waarin je numeriek het aantal graden invoert waarmee de selectie moet roteren. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je een afbeelding exact wilt uitlijnen. Als je geen selectie hebt gemaakt, wordt de volledige afbeelding in de gekozen hoek gedraaid.

Met de opdracht Aangepast draaien kun je in elke mogelijke hoek roteren.