In plaats van door allerlei menu’s te graven of met de muis naar programma’s en bestanden te navigeren, maken veel mensen graag gebruik van een launcher. Het grootste voordeel daarvan is snelheid. Met enkele toetsaanslagen kun je vrijwel alles openen of uitvoeren. Wox is een bekende naam onder de launchers en heeft met versie 2 een grondige revisie ondergaan.
In tegenstelling tot veel andere launchers is Wox geschikt voor Windows, macOS en Linux. De gratis multiplatform-software draait onopvallend op de achtergrond in het systeemvak. Druk je op Alt+Spatie (of een andere ingestelde sneltoets), dan verschijnt er een zwevende zoekbalk. Wil je die weer sluiten zonder een actie uit te voeren, dan volstaat een druk op de Esc-toets.
Via een rechtermuisklik op het Wox-pictogram open je de instellingen. Op het tabblad Themes pas je het uiterlijk aan: van lettertypes en kleuren tot de grootte van de zoekbalk. Nog interessanter zijn de plug-ins die je kunt installeren. Denk aan een kleurenpicker om de hexcodes te achterhalen van alles wat op het scherm te zien is, of een DeepL-vertaler voor snelle vertalingen. Met deze uitbreidingen stem je Wox af op je workflow.
Handig actiepaneel
Wox is meteen bruikbaar. Zodra je een paar letters typt, verschijnen de resultaten vrijwel onmiddellijk. Zelfs als de spelling niet helemaal klopt, weet de tool vaak nog wat je bedoelt. Selecteer je een resultaat, dan kun je met Alt+J het actiepaneel openen. Dat is een compacte overlay met contextgevoelige opties zoals Openen, Bovenliggende map openen, Pad kopiëren of Weergeven in het contextmenu. Je kunt in dit paneel ook zoekopdrachten vastzetten. De combinatie van launcher en Actiepaneel maakt Wox bijzonder krachtig. Met slechts enkele letters doorzoekt de tool zelfs de bladwijzers van je browser.
Voorvoegsel
Zodra je vertrouwd bent met de basis, kun je werken met voorvoegsels. Typ bijvoorbeeld g gevolgd door een spatie om direct een Google-zoekopdracht uit te voeren. Met > kun je meteen een shellcommando invoeren. Zo levert >ipconfig direct je netwerkinformatie op, zonder dat je een terminalvenster hoeft te openen. Hierdoor is Wox meer dan slechts een launcher om je programma’s te starten.
Conclusie
Wox werkt snel en wordt alleen maar efficiënter naarmate je het in de vingers krijgt. In combinatie met de juiste plug-ins kun je vrijwel alles zoeken en aansturen zonder de handen van het toetsenbord te halen. Voor wie productiviteit belangrijk vindt, is dit een bijzonder krachtige tool.
Een launcher is een zoekvenster waarmee je apps, bestanden, mappen, webzoekopdrachten en soms systeemcommando’s start met het toetsenbord. In plaats van door menu’s te klikken, typ je een paar letters en kies je het juiste resultaat. Launchers zijn vooral handig als je veel programma’s gebruikt, vaak tussen bestanden wisselt of sneller wilt werken zonder steeds de muis te pakken.
Hoe verschilt een launcher van de zoekfunctie in Windows of macOS?
Een launcher is meestal sneller en flexibeler dan de standaard zoekfunctie, omdat hij is gebouwd rond korte opdrachten, plug-ins en sneltoetsen. De ingebouwde zoekfunctie van je besturingssysteem richt zich vooral op apps, instellingen en bestanden. Een aparte launcher kan daar extra acties aan toevoegen, zoals vertalen, rekenen, shellcommando’s uitvoeren of browserbladwijzers doorzoeken vanuit hetzelfde invoerveld.
Welke gratis alternatieven zijn er voor Wox?
Een bekend gratis alternatief op Windows is Microsoft PowerToys Run, onderdeel van Microsoft PowerToys. Daarmee kun je apps, bestanden, mappen, systeemcommando’s en berekeningen openen via een sneltoets. Wox is breder inzetbaar doordat het ook op macOS en Linux beschikbaar is. De beste keuze hangt af van je platform: Windows-gebruikers kunnen beide proberen, terwijl Wox logischer is als je op meerdere besturingssystemen dezelfde werkwijze wilt.
Hoe veilig zijn plug-ins voor een launcher?
Plug-ins kunnen handig zijn, maar ze vergroten ook wat een launcher op je computer mag doen. Installeer daarom alleen uitbreidingen uit een betrouwbare bron en controleer waarvoor ze toegang nodig hebben. Een vertaalplug-in of kleurenpicker is minder gevoelig dan een plug-in die bestanden, shellcommando’s of browserdata verwerkt. Gebruik bij voorkeur zo min mogelijk plug-ins en verwijder uitbreidingen die je niet meer gebruikt.
Waarom werkt snel zoeken soms minder goed in een launcher?
Snel zoeken kan minder goed werken als de index niet compleet is, als bestanden op externe schijven staan of als de launcher bepaalde mappen niet mag doorzoeken. Ook veel gelijknamige bestanden, verouderde snelkoppelingen en een afwijkende spelling kunnen resultaten rommelig maken. Controleer daarom de zoeklocaties, vernieuw de index indien mogelijk en geef veelgebruikte apps of opdrachten duidelijke namen.