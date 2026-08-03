In plaats van door allerlei menu’s te graven of met de muis naar programma’s en bestanden te navigeren, maken veel mensen graag gebruik van een launcher. Het grootste voordeel daarvan is snelheid. Met enkele toetsaanslagen kun je vrijwel alles openen of uitvoeren. Wox is een bekende naam onder de launchers en heeft met versie 2 een grondige revisie ondergaan.

Specificaties Prijs: Gratis Taal: Engels OS: Windows, macOS, Linux Website: Wox

In tegenstelling tot veel andere launchers is Wox geschikt voor Windows, macOS en Linux. De gratis multiplatform-software draait onopvallend op de achtergrond in het systeemvak. Druk je op Alt+Spatie (of een andere ingestelde sneltoets), dan verschijnt er een zwevende zoekbalk. Wil je die weer sluiten zonder een actie uit te voeren, dan volstaat een druk op de Esc-toets.

Via een rechtermuisklik op het Wox-pictogram open je de instellingen. Op het tabblad Themes pas je het uiterlijk aan: van lettertypes en kleuren tot de grootte van de zoekbalk. Nog interessanter zijn de plug-ins die je kunt installeren. Denk aan een kleurenpicker om de hexcodes te achterhalen van alles wat op het scherm te zien is, of een DeepL-vertaler voor snelle vertalingen. Met deze uitbreidingen stem je Wox af op je workflow.

In de launcher kun je het actiepaneel oproepen.

Handig actiepaneel

Wox is meteen bruikbaar. Zodra je een paar letters typt, verschijnen de resultaten vrijwel onmiddellijk. Zelfs als de spelling niet helemaal klopt, weet de tool vaak nog wat je bedoelt. Selecteer je een resultaat, dan kun je met Alt+J het actiepaneel openen. Dat is een compacte overlay met contextgevoelige opties zoals Openen, Bovenliggende map openen, Pad kopiëren of Weergeven in het contextmenu. Je kunt in dit paneel ook zoekopdrachten vastzetten. De combinatie van launcher en Actiepaneel maakt Wox bijzonder krachtig. Met slechts enkele letters doorzoekt de tool zelfs de bladwijzers van je browser.

Het aantal thema’s is indrukwekkend groot.

Voorvoegsel

Zodra je vertrouwd bent met de basis, kun je werken met voorvoegsels. Typ bijvoorbeeld g gevolgd door een spatie om direct een Google-zoekopdracht uit te voeren. Met > kun je meteen een shellcommando invoeren. Zo levert >ipconfig direct je netwerkinformatie op, zonder dat je een terminalvenster hoeft te openen. Hierdoor is Wox meer dan slechts een launcher om je programma’s te starten.

Conclusie

Wox werkt snel en wordt alleen maar efficiënter naarmate je het in de vingers krijgt. In combinatie met de juiste plug-ins kun je vrijwel alles zoeken en aansturen zonder de handen van het toetsenbord te halen. Voor wie productiviteit belangrijk vindt, is dit een bijzonder krachtige tool.

Wox 4 / 5 Score De Pluspunten Lichtgewicht

Snel en responsief

Uitbreidbaar met plug-ins De Minpunten Beperkte documentatie

Wat gedateerd ontwerp