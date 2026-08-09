Specificaties

Prijs: Gratis
Taal: Nederlands
OS: Windows
Website: PortableApps

Om het PortableApps.com Platform te gebruiken, moet je het eerst ergens installeren. Bij de installatie moet je daarom het medium selecteren waarop je het platform wilt gebruiken. Er zijn vier mogelijkheden: op een draagbaar apparaat (in de meeste gevallen een usb-stick), in de cloud, lokaal voor deze gebruiker of lokaal voor alle gebruikers.

In de praktijk wordt meestal voor de eerste optie gekozen, zodat er niets op de hostcomputer geïnstalleerd hoeft te worden. Door een usb-stick te gebruiken, kun je de programma’s bovendien op élke computer gebruiken, een groot voordeel van portable software.

De launcher biedt snel toegang tot al je geïnstalleerde apps.
De launcher biedt snel toegang tot al je geïnstalleerde apps.

Overzichtelijk menu

Zodra je het platform start, verschijnt er een overzichtelijk menu dat doet denken aan het Windows-startmenu. Van daaruit kun je applicaties openen, toevoegen of bijwerken. Alles blijft netjes binnen de PortableApps-map op de gegevensdrager, waardoor je geen sporen op de gebruikte computer achterlaat.

Vanuit deze omgeving kun je de portable apps starten, ordenen en beheren. De interface ondersteunt categorieën en favorieten, maar biedt ook een zoekfunctie, waardoor je in het geval van een grote app-collectie snel vindt wat je nodig hebt.

De app-bibliotheek

Het platform haalt zijn software uit een bibliotheek van bijna 500 apps. Met een paar klikken installeer je bekende programma’s zoals browsers, tekstverwerkers en tools voor beeldbewerking. De selectie varieert van lichte tools tot volwaardige programma’s. Denk aan portable versies van bekende software, maar ook aan minder bekende niche-tools.

Alles wordt automatisch correct geconfigureerd, zodat het portable blijft werken, inclusief instellingen en gebruikersdata. Je hoeft verder nergens aan te denken. Het platform staat bekend om zijn stabiliteit en doet precies wat het moet doen, zonder overbodige complexiteit. Updates worden centraal beheerd, zodat je apps altijd actueel blijven. Je kunt bovendien zelf extra portable software toevoegen, waardoor je volledige controle hebt over je verzameling.

Het aanbod aan portable apps dat je kunt installeren is ontzettend groot.
Het aanbod aan portable apps dat je kunt installeren is ontzettend groot.

Conclusie

PortableApps.com Platform 30.4 is een solide onderhoudsupdate van een volwassen en betrouwbaar platform. Het blinkt niet uit in innovatie, maar wel in consistentie en gebruiksgemak. Voor wie regelmatig op verschillende systemen werkt of geen software lokaal wil installeren, blijft dit een uitstekende oplossing.

PortableApps.com Platform 30.4

4 / 5Score

De Pluspunten

  • Ingebouwde appstore
  • Ingebouwde updater
  • Stabiel en lichtgewicht

De Minpunten

  • Weinig vernieuwing
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In het kort

PortableApps.com Platform 30.4 is een gratis Windows-omgeving waarmee je portable software vanaf een usb-stick, in de cloud of lokaal kunt gebruiken. Het platform biedt een startmenu-achtig overzicht waarin je apps opent, ordent, toevoegt en bijwerkt. De ingebouwde bibliotheek bevat bijna 500 apps, van browsers en tekstverwerkers tot beeldbewerking en niche-tools. Deze versie is vooral een stabiele onderhoudsupdate en richt zich meer op consistentie en gebruiksgemak dan op vernieuwing.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen portable software en gewone Windows-software?

Portable software werkt zonder klassieke installatie in Windows en bewaart programmaonderdelen meestal in de eigen map. Gewone Windows-software schrijft vaker bestanden naar systeemmappen, maakt registervermeldingen aan en staat vast op één pc. Portable apps zijn daardoor handig op een usb-stick of cloudmap. Ze vervangen normale installatie niet altijd, vooral niet bij programma’s die stuurprogramma’s, achtergrondservices of diepe systeemkoppelingen nodig hebben.

Hoeveel opslagruimte heb je nodig voor PortableApps.com Platform?

De platformdownload van PortableApps.com is klein: versie 30.4.2 wordt officieel aangeboden als download van ongeveer 7 MB en neemt geïnstalleerd circa 19 MB in. De echte opslagbehoefte hangt af van de apps die je toevoegt. Een browser, kantoorpakket of beeldbewerker vraagt veel meer ruimte dan een eenvoudige tool. Voor dagelijks gebruik is een ruime usb-stick praktischer dan een minimale.

Welke usb-stick is geschikt voor portable apps?

Een geschikte usb-stick heeft vooral genoeg vrije ruimte, betrouwbare flashopslag en een redelijke overdrachtssnelheid. Voor losse hulpprogramma’s volstaat vaak een kleine stick, maar browsers en kantoorpakketten groeien snel door cache, profielen en updates. Kies bij voorkeur een moderne usb-stick en maak regelmatig een back-up, want portable apps bewaren instellingen en gebruikersdata vaak op hetzelfde medium als de programma’s.

Hoe veilig zijn portable apps op een gedeelde computer?

Portable apps zijn handig op gedeelde computers, maar ze zijn geen volledige beveiligingslaag. Gebruik ze alleen vanaf betrouwbare bronnen en houd ze bijgewerkt, omdat verouderde browsers, mailprogramma’s en documenttools kwetsbaarheden kunnen bevatten. Laat gevoelige bestanden niet achter op de hostcomputer en verwijder de usb-stick veilig. Voor vertrouwelijke data blijft versleuteling of een aparte beveiligde opslagoplossing verstandig.

Welke alternatieven zijn er voor PortableApps.com Platform?

Er zijn meerdere manieren om software draagbaar te gebruiken. Sommige programma’s bieden zelf een portable zip-versie aan, terwijl projecten zoals Portapps losse portable pakketten voor Windows aanbieden. Het verschil zit vooral in beheer: PortableApps.com Platform combineert een menu, app-bibliotheek en updater in één omgeving. Losse portable versies geven meer vrijheid, maar vragen meestal meer handmatig onderhoud.