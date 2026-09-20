Wat is een normale snelheid voor een usb-stick? Een normale snelheid hangt sterk af van de usb-versie, de gebruikte flashopslag en het type bestand. USB 3.2 kent officiële overdrachtssnelheden van 5, 10 en 20 Gbit/s, maar dat zijn buslimieten en geen garantie voor echte kopieersnelheid. Goedkope usb-sticks halen vooral bij schrijven vaak veel minder, terwijl snelle externe ssd’s dichter bij hun opgegeven sequentiële snelheid komen.

Waarom is een usb-stick trager dan op de verpakking staat? Een usb-stick is vaak trager omdat fabrikanten meestal de beste sequentiële leessnelheid vermelden. In dagelijks gebruik tellen ook schrijfsnelheid, bestandsgrootte, warmteontwikkeling, controllerkwaliteit en de usb-poort van je computer mee. Kleine bestanden zijn extra zwaar, omdat de stick veel losse lees- en schrijfacties moet uitvoeren. Daardoor kan een stick bij foto’s of documenten duidelijk langzamer aanvoelen dan bij één groot videobestand.

Welke usb-aansluiting heb je nodig voor een snelle externe schijf? Voor een snelle externe schijf heb je een usb-poort nodig die minstens dezelfde snelheid ondersteunt als de schijf. USB 3.2 Gen 1 gaat tot 5 Gbit/s, Gen 2 tot 10 Gbit/s en Gen 2x2 tot 20 Gbit/s. De laagste schakel bepaalt de snelheid: een snelle ssd op een oudere poort werkt gewoon, maar valt terug naar de lagere overdrachtssnelheid.

Hoe kun je grote bestanden beter op een usb-stick zetten? Voor grote bestanden is exFAT meestal handiger dan FAT32, zeker als één bestand groter is dan 4 GB. FAT32 heeft die bestandslimiet, waardoor een groot videobestand of back-upbestand niet kan worden gekopieerd, ook al is er genoeg vrije ruimte. Let wel op dat formatteren alle gegevens wist. Maak dus eerst een kopie voordat je het bestandssysteem van een usb-stick wijzigt.