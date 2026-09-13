Wie iets in Windows wil aanpassen, moet soms behoorlijk zoeken. De ene optie staat bij Instellingen, een andere zit nog in het klassieke Configuratiescherm en voor sommige functies moet je weer een aparte beheertool openen. Classic and Extended Control Panel brengt al die Windows-instellingen samen in één compact programma, zodat je veel Windows-instellingen sneller kunt openen zonder telkens te hoeven zoeken.

Classic and Extended Control Panel

Classic and Extended Control Panel 3,5 / 5 Score De Pluspunten Veel Windows-instellingen snel bereikbaar

Goede zoekfunctie

Ook portable te gebruiken De Minpunten Gedateerde interface

Voegt weinig nieuwe functies toe

Geen extra uitleg of waarschuwingen Classic and Extended Control Panel maakt het makkelijker om Windows-instellingen en beheertools terug te vinden. Vooral de zoekfunctie, Favorieten en Laatst gebruikt zijn handig als je regelmatig in verschillende onderdelen van Windows duikt. De interface oogt wel gedateerd en de app voegt zelf nauwelijks nieuwe functies toe. Daarmee is het vooral een praktisch verzamelpunt voor bestaande Windows-opties.

Specificaties Prijs: Gratis Taal: Nederlands OS: Windows (portable) Classic and Extended Control Panel downloaden: https://www.wintools.info/index.php/classic-and-extended-control-panel

Kiezen tussen Klassiek en Uitgebreid

Na het opstarten van Classic and Extended Control Panel zie je twee hoofdweergaven, elk op een eigen tabblad: Klassiek en Uitgebreid. De interface oogt wat ouderwets, maar zit eenvoudig in elkaar. Gebruik je de portable versie, dan kun je het programma ook rechtstreeks vanaf een usb-stick starten.



De klassieke weergave lijkt sterk op het vertrouwde Windows Configuratiescherm. Je vindt er snel onderdelen als Apparaatbeheer, Lettertypen en Standaardprogramma's. In totaal staan er zo'n veertig opties alfabetisch op een rij. Klik je er een aan, dan opent het bijbehorende Windows-venster.

Het klassieke menu heeft veel weg van het Configuratiescherm.

Honderden functies direct bereikbaar

Het tabblad Uitgebreid gaat een stuk verder. Op ons testsysteem vonden we hier zo'n 550 directe snelkoppelingen naar Windows-functies. Denk aan geavanceerde Windows-beheertools, firewallinstellingen, de opdrachtprompt en uitgebreide printeropties.

Zoeken, favorieten en recent gebruikte onderdelen

Met de zoekbalk vind je snel de functie die je nodig hebt. Via het contextmenu kun je daarnaast veelgebruikte onderdelen aan Favorieten toevoegen. In de instellingen van de app bepaal je onder meer of het programma automatisch met Windows opstart. Daar kun je ook alle app-instellingen resetten, zoals de taal en je favorieten. De instellingen van Windows zelf blijven daarbij ongemoeid.

"Op ons testsysteem vonden we hier zo'n 550 directe snelkoppelingen naar Windows-functies." Toon van Daele, Windows-expert bij ID.nl

Handig overzicht, maar zonder extra waarschuwingen

Ook het onderdeel Groep is handig. Daar ordent de app de beschikbare functies in categorieën, zoals Beveiliging en onderhoud, Energiebeheer en Gebruikersaccounts. Op het tabblad Laatst gebruikt zie je welke onderdelen je onlangs via de app hebt geopend.



Classic and Extended Control Panel maakt de vele Windows-instellingen zo een stuk makkelijker bereikbaar. Daar zit ook een nadeel aan: je komt sneller terecht bij functies waarmee je belangrijke systeeminstellingen kunt wijzigen. De app geeft daarbij geen extra uitleg of waarschuwing, dus enige voorzichtigheid is wel nodig.

Via het onderdeel Groep zijn de functies in categorieën verdeeld.

Is Classic and Extended Control Panel de moeite waard?

Classic and Extended Control Panel is vooral interessant als je vaak instellingen of beheertools in Windows gebruikt en niet telkens wilt zoeken waar Microsoft ze heeft ondergebracht. De app geeft snel toegang tot honderden functies en maakt veelgebruikte onderdelen eenvoudig terug te vinden. Verwacht geen nieuwe mogelijkheden of moderne interface: het programma draait vooral om overzicht en gemak. Wie daar behoefte aan heeft, krijgt met Classic and Extended Control Panel een nuttige aanvulling op Windows.

In het kort Classic and Extended Control Panel is een gratis Nederlandstalige portable tool voor Windows die bestaande instellingen en beheertools bundelt. De klassieke weergave toont zo'n veertig opties, terwijl het uitgebreide tabblad op het geteste systeem circa 550 snelkoppelingen naar Windows-functies bevat. De zoekfunctie, Favorieten en Laatst gebruikt maken veelgebruikte onderdelen sneller bereikbaar. De tool voegt nauwelijks nieuwe functies toe en geeft geen extra waarschuwingen bij gevoelige systeeminstellingen.