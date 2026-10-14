Een paar foto’s of documenten verplaatsen lukt probleemloos met Windows Verkenner. Maar zodra je honderden gigabytes aan gegevens moet kopiëren, bijvoorbeeld naar een externe schijf of een nieuwe computer, loop je tegen de beperkingen van de standaardkopieerfunctie aan. Gelukkig heeft Windows een krachtiger hulpmiddel: Robocopy.

In het kort Robocopy is een ingebouwde kopieertool voor Windows 10 en Windows 11 die via Opdrachtprompt of Windows Terminal werkt. De optie /E kopieert submappen inclusief lege mappen, terwijl /Z een onderbroken kopieeractie kan hervatten. Met /R:3 probeert Robocopy een fout maximaal 3 keer opnieuw en met /MIR maakt het een exacte spiegelkopie. /MIR verwijdert ook bestanden uit de doelmap als ze niet meer in de bronmap staan, dus die optie vraagt extra controle.

Via opdrachtprompt

Deze verborgen kopieertool is vooral handig voor grote bestanden, back-ups en uitgebreide mappenstructuren. Robocopy staat voor Robust File Copy en is standaard aanwezig in Windows 10 en Windows 11. Je vindt de tool niet terug als aparte app in het startmenu, want Robocopy werkt via de Opdrachtprompt of Windows Terminal. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar voor eenvoudige kopieertaken heb je slechts één opdracht nodig. Open de opdrachtprompt of Windows Terminal als beheerder. Typ vervolgens robocopy en druk op Enter. Windows toont een overzicht van de beschikbare opties. Je ziet meteen dat Robocopy meer mogelijkheden heeft dan de gewone kopieerfunctie van Verkenner.

Robocopy is een krachtige kopieertool die standaard in Windows aanwezig is.

De parameters

Een eenvoudige kopieeropdracht ziet er als volgt uit:

robocopy "C:\Bronmap" "D:\Doelmap"

Je geeft eerst het pad van de oorspronkelijke map op en daarna de plaats waar de kopie moet komen.

Maar de echte kracht van Robocopy zit in de extra parameters. Met de optie /E worden ook alle submappen gekopieerd, inclusief lege mappen. De optie /Z zorgt ervoor dat een onderbroken kopieeractie kan worden hervat. Handig wanneer een externe schijf tijdelijk wordt losgekoppeld of wanneer een netwerkverbinding wegvalt.

Een praktische opdracht is bijvoorbeeld:

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robocopy "C:\Foto's" "D:\Backup\Foto's" /E /Z /R:3 /W:5

Hiermee worden alle submappen meegenomen. Bovendien probeert Robocopy bij een fout maximaal drie keer opnieuw te kopiëren en wacht het telkens vijf seconden tussen de pogingen.

Met parameters bepaal je precies hoe Robocopy moet werken.

Spiegelen

Een andere handige optie is /MIR (mirror). Daarmee maak je een exacte kopie van een map. Bestanden die niet meer in de bronmap staan, worden dan ook uit de doelmap verwijderd. Dat maakt deze optie krachtig, maar gebruik ze voorzichtig. Een vergissing kan ervoor zorgen dat bestanden verdwijnen. De opdracht zou dan kunnen zijn:

robocopy "C:\Users\dirks\Afbeeldingen" "D:\Afbeeldingen" /MIR /Z /R:3 /W:5

Hiermee maak je een exacte spiegelkopie, /Z hervat een onderbroken kopieeractie en /R:3 probeert bij fouten maximaal drie keer opnieuw.