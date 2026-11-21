Er wordt gewerkt aan een nieuwe Home Alone-film met een rol voor Macaulay Culkin, de acteur die de hoofdrol vertolkte in de eerste twee delen in de jaren negentig.

Deadline heeft bevestigd dat er bij 20th Century Studios gewerkt wordt aan een nieuwe Home Alone-film, die zich nog in een vroege conceptfase zou bevinden. Daarbij wordt het schrijven van het script en de productie gedaan door Seth Rogen en Evan Goldberg. Zij werken nauw samen met Culkin.

Oudere Kevin McCallister

Het idee voor een nieuwe Home Alone-film komt namelijk van Culkin zelf. De acteur speelde als kind nog de rol van Kevin McCallister in de eerste twee Home Alone-films. In de eerste film gaat zijn familie zonder hem op vakantie, waardoor hij rond de feestdagen alleen in zijn ouderlijke huis komt te zitten. Dat huis moet hij verdedigen tegen twee inbrekers. In het tweede deel gaat Kevin wel mee op vakantie, maar ontvouwt zich een soortgelijke situatie in New York.

Culkin wil in de nieuwe Home Alone-film logischerwijs een oudere Kevin spelen. Het personage moet nu zelf vader van kinderen zijn. Daarbij zou Kevin buitengesloten worden uit zijn huis en zouden zijn kinderen hem buiten proberen te houden - vergelijkbaar met hoe een nog jonge Kevin dat met de inbrekers deed.

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