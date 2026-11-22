Een telefoon of laptop opladen lukt met een gewone powerbank nog wel. Maar wat als je tijdens het kamperen ook een elektrische fiets wilt opladen, een koffiezetapparaat wilt gebruiken of water wilt koken? Daarvoor heb je een powerstation nodig. De Jackery Solar Generator 2000 v2 combineert een krachtige draagbare accu met een opvouwbaar zonnepaneel. Wij hebben deze combinatie getest.

Het Oordeel 4,5 / 5 Score De Pluspunten Compact voor de capaciteit

Degelijke bouw

Veel aansluitingen

Combinatie met zonnepanelen De Minpunten Prijs zonder aanbieding

Alsnog een forse unit De Jackery Solar Generator 2000 v2 is een degelijk gebouwd powerstation met een flinke accucapaciteit, veel aansluitmogelijkheden en een hoog uitgangsvermogen. Tijdens onze test zijn we vooral te spreken over de efficiëntie, de laadsnelheid en de stille werking. Het meegeleverde zonnepaneel is een nuttige aanvulling, al vraagt het volledig opladen van de accu behoorlijk wat tijd. De prijs kan bovendien flink schommelen; tijdens onze test was dat ongeveer 1300 euro, maar we hebben inmiddels ook al andere prijzen gezien. Met een goede aanbieding is dit een aantrekkelijke combinatie voor wie op locatie over veel stroom wil beschikken.

Wat is de Jackery Solar Generator 2000 v2?

De naam doet vermoeden dat je met één apparaat te maken hebt, maar de Solar Generator 2000 v2 bestaat uit twee onderdelen. De Explorer 2000 v2 is het eigenlijke powerstation: een grote draagbare accu die elektrische apparaten van stroom voorziet. Daarnaast krijg je een SolarSaga 200W-zonnepaneel, waarmee je de accu ook kunt opladen wanneer er geen stopcontact in de buurt is.



De Explorer heeft een capaciteit van 2042 Wh, oftewel iets meer dan 2 kWh. Het maximale continue uitgangsvermogen bedraagt 2200 watt. Daarmee kun je niet alleen telefoons, tablets en laptops opladen, maar ook apparaten aansluiten die aanzienlijk meer vermogen vragen. Denk aan een waterkoker of andere kleine huishoudelijke apparaten, zolang het totale verbruik binnen de vermogensgrens blijft.



Met zijn 17,5 kilogram is het powerstation bepaald geen lichtgewicht. Toch is de behuizing voor een accu met deze capaciteit relatief compact. De stevige bouw maakt bovendien direct een goede indruk.

Veel aansluitingen voor verschillende apparaten

Een sterk punt van de Explorer 2000 v2 is het aantal aansluitmogelijkheden. Aan de voorzijde zitten twee gewone 230V-stopcontacten, twee USB-C-poorten, een USB-A-poort en een 12V-aansluiting zoals je die ook in de auto aantreft.



Daardoor kun je uiteenlopende apparaten gebruiken zonder dat je voor alles een aparte adapter nodig hebt. Een laptop of smartphone sluit je bijvoorbeeld rechtstreeks via USB-C aan, terwijl je voor een waterkoker of ander huishoudelijk apparaat een van de stopcontacten gebruikt.



Ook het ingebouwde scherm is praktisch. Daarop kun je de batterijstatus en het actuele stroomverbruik aflezen. Zo zie je hoeveel energie je nog beschikbaar hebt en wat aangesloten apparaten verbruiken.

Hoe presteert de Jackery Explorer 2000 v2 in de praktijk?

Tijdens onze test maakt de Explorer 2000 v2 vooral indruk met zijn degelijke afwerking en technische prestaties. Het hoge uitgangsvermogen biedt veel mogelijkheden en ook over de efficiëntie zijn we goed te spreken. De accu gaat zuinig om met de beschikbare energie, zodat je er in de praktijk veel aan hebt.



Daarnaast bevalt de laadsnelheid goed. Je hoeft het powerstation dus niet eindeloos aan het stopcontact te laten staan voordat je het weer kunt gebruiken.



Wat eveneens opvalt, is de stille werking. Onder normale omstandigheden horen we het apparaat nauwelijks. Dat is prettig wanneer je het powerstation in een camper, op een kampeerplek of tijdens een activiteit in de tuin gebruikt.

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Opladen met zonnepanelen: handig, maar het kost tijd

Een belangrijk onderdeel van deze set is de SolarSaga 200W. Dit opvouwbare zonnepaneel heeft een opgegeven piekvermogen van 200 watt. Tijdens onze test halen we dat vermogen ook daadwerkelijk, mits het paneel goed in de zon staat.



Dat klinkt veelbelovend, maar bij een accucapaciteit van 2042 Wh moet je realistisch blijven. Zelfs wanneer het paneel voortdurend 200 watt levert, duurt volledig opladen theoretisch al ruim tien uur. In de praktijk is meer tijd nodig, doordat de opbrengst gedurende de dag verandert en er bij het laden energie verloren gaat.



Het zonnepaneel is dan ook vooral handig om de accu tussendoor bij te laden. Wie dagelijks de volledige accucapaciteit verbruikt, zal met één paneel van 200 watt niet altijd voldoende zonnestroom kunnen opwekken om dat verbruik weer aan te vullen.



Ook moet je rekening houden met de beschikbare ruimte. De SolarSaga is opvouwbaar en daardoor goed mee te nemen, maar eenmaal uitgeklapt neemt het paneel een flink oppervlak in beslag.

De meegeleverde zonnepanelen moet je uitvouwen en nemen wel wat plek in beslag.

Voor wie is dit draagbare powerstation geschikt?

De Solar Generator 2000 v2 komt vooral tot zijn recht op plekken waar je veel stroom nodig hebt, maar niet zomaar een stopcontact beschikbaar is. Denk aan een vakantie met de camper, een tuinfeest of een buurtactiviteit op een locatie zonder vaste stroomvoorziening.



De combinatie van een grote accu en een hoog uitgangsvermogen maakt het powerstation veelzijdig. Je kunt er zowel kleine elektronische apparaten als zwaardere stroomverbruikers op aansluiten. Door de meegeleverde zonnepanelen ben je bovendien niet volledig afhankelijk van een stopcontact om de accu weer bij te laden.



Daar staat tegenover dat je een apparaat van 17,5 kilogram mee moet nemen. Dit is dus niet iets wat je voor een korte wandeling in je rugzak stopt. De Jackery is vooral geschikt voor situaties waarin je met de auto of camper reist, of waarin het powerstation langere tijd op dezelfde plek blijft staan.



Wie zich verder wil voorbereiden op een stroomstoring, vindt in ons artikel over een tech-survivalkit voor je noodpakket meer informatie over draagbare energievoorzieningen en andere handige apparaten.

Wat kost de Jackery Solar Generator 2000 v2?

De prijs is een belangrijk aandachtspunt. Jackery werkt regelmatig met aanbiedingen, waardoor de prijs van deze combinatie behoorlijk kan veranderen. Tijdens de zomer was de set met de Explorer 2000 v2 en het SolarSaga 200W-zonnepaneel bijvoorbeeld verkrijgbaar voor ongeveer 950 euro. Voor die prijs krijg je veel accucapaciteit en vermogen. Op het moment van onze oorspronkelijke prijscontrole kostte dezelfde combinatie echter 1300 euro.



Dat is een verschil van 350 euro. Ook bij die hogere prijs blijft de combinatie concurrerend, maar het loont om aanbiedingen in de gaten te houden. De prijs die je uiteindelijk betaalt, heeft daarmee veel invloed op hoe aantrekkelijk deze set is.



"De Jackery Solar Generator 2000 v2 is bijzonder degelijk gebouwd en combineert een hoog vermogen met uitstekende efficiëntie, snel opladen, een praktisch scherm en volop aansluitmogelijkheden." Stephan en Nada Overbeeke, tech-experts bij ID.nl

Conclusie: is de Jackery Solar Generator 2000 v2 zijn geld waard?

De Jackery Solar Generator 2000 v2 laat tijdens onze test weinig steken vallen. De Explorer is stevig gebouwd, voor zijn capaciteit relatief compact en beschikt over voldoende vermogen om ook grotere elektrische apparaten te gebruiken. De vele aansluitingen en het duidelijke scherm maken hem praktisch in gebruik. Bovendien werkt het apparaat opvallend stil.



De combinatie met het SolarSaga 200W-zonnepaneel voegt daar extra flexibiliteit aan toe. Je kunt de accu ook opladen wanneer er geen netstroom beschikbaar is. Verwacht alleen niet dat je met één paneel iedere dag moeiteloos de volledige accu weer vult. Daarvoor is de capaciteit simpelweg te groot.



De belangrijkste nadelen zijn het gewicht en de sterk wisselende verkoopprijs. Met 17,5 kilogram blijft het een fors apparaat, ondanks zijn relatief compacte afmetingen. En hoewel de combinatie ook voor 1300 euro technisch overtuigt, is hij tijdens een aanbieding aanzienlijk aantrekkelijker.



Ons eindoordeel: 4,5 van de 5 sterren. De Jackery Solar Generator 2000 v2 is een veelzijdig en technisch solide powerstation voor wie onderweg of op locatie over een flinke hoeveelheid stroom wil beschikken.