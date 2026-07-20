HotCornersWin

4 / 5Score

De Pluspunten

  • Ruime instelbaarheid
  • Instelbare vertraging
  • Werkt ook met meerdere monitors

De Minpunten

  • Interface weinig verfijnd
  • Beperkte documentatie

HotCornersWin belast nauwelijks het systeem. Wat op macOS al jaren een vertrouwd productiviteitshulpmiddel is, wordt met deze tool nu ook toegankelijk voor Windows-gebruikers, zonder ingewikkelde configuratie of zware systeemaanpassingen. Wie vaak schakelt tussen functies of vensters, kan met deze hot corners voor Windows 11 en Windows 10 een aantal muisklikken besparen.

Specificaties

Prijs: Gratis
Taal: Engels
OS: Windows
HotCornersWin downloaden: https://github.com/flexits/HotCornersWin

Je kunt HotCornersWin downloaden van de releasepagina op GitHub en vervolgens het MSI-installatieprogramma uitvoeren. Wie liever niets installeert, kan kiezen voor de portable versie in een zip-bestand. De applicatie vereist daarnaast dat de .NET 9 Desktop Runtime op je systeem geïnstalleerd is. Deze wordt niet meegeleverd, maar is gratis beschikbaar via de website van Microsoft.
.NET 9 Desktop Runtime downloaden: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/9.0

Hot corners instellen in Windows

Je bepaalt zelf wat je hot corners doen, want door de ontwikkelaar is vooraf niks geconfigureerd. Wanneer de applicatie actief is, kun je de interface openen via het systeemvak. Daarna kun je voor iedere hoek van het beeldscherm een actie selecteren. Zo maak je van de schermhoeken persoonlijke Windows-snelkoppelingen. Je kunt bijvoorbeeld Windows Verkenner openen door simpelweg de muisaanwijzer in de rechterbovenhoek te plaatsen. Voor elke hoek kun je een van de standaardfuncties gebruiken: open het menu Start, Vergrendel de pc, open het Actiecentrum, open het virtuele bureaublad links of rechts en meer. Daarnaast is het mogelijk om alle opdrachten toe te wijzen die je met het venster Uitvoeren kunt activeren.

Koppel acties aan iedere hoek van het scherm.
Koppel acties aan iedere hoek van het scherm.

Onbedoelde acties voorkomen met een reactievertraging

Met één klik op het systeemvakpictogram schakel je de tool tijdelijk uit of weer in. Het instellingenvenster open je met een dubbelklik. In de instellingen bepaal je per hoek een reactievertraging. Dit voorkomt dat je geïrriteerd raakt door ongewilde acties. Je kunt die vertraging instellen van nul tot enkele seconden, afhankelijk van hoe gevoelig je het systeem wilt maken. De app negeert bovendien sleepbewegingen, zodat functies niet per ongeluk starten tijdens het verplaatsen van vensters. Ook de grootte van het actieve hoekgebied is aanpasbaar, wat vooral handig is op grote of ultrabrede schermen.

In de Actions Editor kun je zelf ook eigen functies ingeven.
"Wie vaak schakelt tussen functies of vensters, wint tijd met de slimme snelkoppelingen van HotCornersWin."
Dirk Schoofs, software-expert bij ID.nl

HotCornersWin gebruiken met meerdere beeldschermen

HotCornersWin werkt probleemloos met verschillende beeldschermopstellingen. Gebruik je meerdere beeldschermen, dan kun je kiezen of de hoeken actief zijn op het hoofdscherm, op alle schermen samen of per scherm afzonderlijk. Zelfs toepassingen die het volledige scherm vullen, zoals games, worden ondersteund.

Is HotCornersWin de moeite waard?

HotCornersWin belast nauwelijks het systeem. Wat op macOS al jaren een vertrouwd productiviteitshulpmiddel is, wordt met deze tool nu ook toegankelijk voor Windows-gebruikers, zonder ingewikkelde configuratie of zware systeemaanpassingen. Wie vaak schakelt tussen functies of vensters, kan met deze hot corners voor Windows 11 en Windows 10 een aantal muisklikken besparen.

In het kort

HotCornersWin voegt hot corners toe aan Windows 10 en Windows 11. Je koppelt per schermhoek zelf een actie, zoals Verkenner openen, de pc vergrendelen of een opdracht via Uitvoeren starten. De tool ondersteunt reactievertragingen en meerdere beeldschermen. Vooral wie vaak tussen vensters, functies en schermen schakelt, kan hiermee sneller werken.

Veelgestelde vragen

Wat zijn hot corners in Windows?

Hot corners zijn schermhoeken waaraan je een actie koppelt, zodat één muisbeweging genoeg is om iets te openen of te activeren. Windows heeft deze functie niet standaard zoals macOS, maar met aparte software kun je vergelijkbaar gedrag toevoegen. Denk aan het openen van het startmenu, het vergrendelen van de pc of het starten van een programma.

Hoe werk je sneller met Windows zonder extra hardware?

Je werkt sneller met Windows door veelgebruikte handelingen sneller bereikbaar te maken. Dat kan met sneltoetsen, taakbalkpictogrammen, virtuele bureaubladen, vensterindelingen en tools die muisbewegingen omzetten in acties. Vooral bij terugkerende taken scheelt dat per handeling een paar seconden. Dat lijkt niet veel, maar op een werkdag telt dat toch behoorlijk op.

Welke Windows-tools helpen bij productiever werken?

Voor productiever werken in Windows zijn er grofweg 3 soorten tools: vensterbeheerders, snelkoppelingstools en hulpprogramma's voor zoeken of bestandsbeheer. Microsoft PowerToys is een bekend voorbeeld, maar er bestaan ook kleinere tools die één taak goed doen. Kies vooral software die weinig systeembronnen gebruikt en makkelijk tijdelijk uit te schakelen is.

Waarom is een reactievertraging handig bij muisacties?

Een reactievertraging voorkomt dat een actie meteen start zodra je toevallig langs een schermhoek of rand beweegt. Dat is vooral nuttig op grote monitoren, ultrawide-schermen en multimonitor-opstellingen. Met een vertraging van bijvoorbeeld 0,5 tot 2 seconden verdwijnt niet de snelheid van je workflow, maar voorkom je dat je per ongeluk acties laat uitvoeren.

Hoe veilig is gratis Windows-software van GitHub?

Gratis Windows-software van GitHub kan veilig zijn, maar controle blijft verstandig. Let op recente releases, duidelijke documentatie, open broncode, bekende afhankelijkheden en reacties van gebruikers. Download bij voorkeur alleen vanaf de officiële projectpagina en scan installatiebestanden met je beveiligingssoftware. Bij kleine hulpprogramma's is een portable versie vaak prettig, omdat je minder diep in Windows hoeft te installeren.
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