Voortaan kunnen Windows 10- en Windows 11-gebruikers net als de Mac-club gebruikmaken van zogenaamde hot corners. Het principe is eenvoudig, maar efficiënt. Je beweegt de muisaanwijzer naar een hoek van het scherm en het systeem reageert onmiddellijk met een functie die je zelf aan die hoek hebt gekoppeld.

HotCornersWin 4 / 5 Score De Pluspunten Ruime instelbaarheid

Instelbare vertraging

Werkt ook met meerdere monitors De Minpunten Interface weinig verfijnd

Beperkte documentatie HotCornersWin belast nauwelijks het systeem. Wat op macOS al jaren een vertrouwd productiviteitshulpmiddel is, wordt met deze tool nu ook toegankelijk voor Windows-gebruikers, zonder ingewikkelde configuratie of zware systeemaanpassingen. Wie vaak schakelt tussen functies of vensters, kan met deze hot corners voor Windows 11 en Windows 10 een aantal muisklikken besparen.

Specificaties Prijs: Gratis

Taal: Engels

OS: Windows

HotCornersWin downloaden: https://github.com/flexits/HotCornersWin

Je kunt HotCornersWin downloaden van de releasepagina op GitHub en vervolgens het MSI-installatieprogramma uitvoeren. Wie liever niets installeert, kan kiezen voor de portable versie in een zip-bestand. De applicatie vereist daarnaast dat de .NET 9 Desktop Runtime op je systeem geïnstalleerd is. Deze wordt niet meegeleverd, maar is gratis beschikbaar via de website van Microsoft.

.NET 9 Desktop Runtime downloaden: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/9.0

Hot corners instellen in Windows

Je bepaalt zelf wat je hot corners doen, want door de ontwikkelaar is vooraf niks geconfigureerd. Wanneer de applicatie actief is, kun je de interface openen via het systeemvak. Daarna kun je voor iedere hoek van het beeldscherm een actie selecteren. Zo maak je van de schermhoeken persoonlijke Windows-snelkoppelingen. Je kunt bijvoorbeeld Windows Verkenner openen door simpelweg de muisaanwijzer in de rechterbovenhoek te plaatsen. Voor elke hoek kun je een van de standaardfuncties gebruiken: open het menu Start, Vergrendel de pc, open het Actiecentrum, open het virtuele bureaublad links of rechts en meer. Daarnaast is het mogelijk om alle opdrachten toe te wijzen die je met het venster Uitvoeren kunt activeren.

Koppel acties aan iedere hoek van het scherm.

Onbedoelde acties voorkomen met een reactievertraging

Met één klik op het systeemvakpictogram schakel je de tool tijdelijk uit of weer in. Het instellingenvenster open je met een dubbelklik. In de instellingen bepaal je per hoek een reactievertraging. Dit voorkomt dat je geïrriteerd raakt door ongewilde acties. Je kunt die vertraging instellen van nul tot enkele seconden, afhankelijk van hoe gevoelig je het systeem wilt maken. De app negeert bovendien sleepbewegingen, zodat functies niet per ongeluk starten tijdens het verplaatsen van vensters. Ook de grootte van het actieve hoekgebied is aanpasbaar, wat vooral handig is op grote of ultrabrede schermen.

In de Actions Editor kun je zelf ook eigen functies ingeven.

"Wie vaak schakelt tussen functies of vensters, wint tijd met de slimme snelkoppelingen van HotCornersWin." Dirk Schoofs, software-expert bij ID.nl

HotCornersWin gebruiken met meerdere beeldschermen

HotCornersWin werkt probleemloos met verschillende beeldschermopstellingen. Gebruik je meerdere beeldschermen, dan kun je kiezen of de hoeken actief zijn op het hoofdscherm, op alle schermen samen of per scherm afzonderlijk. Zelfs toepassingen die het volledige scherm vullen, zoals games, worden ondersteund.

Is HotCornersWin de moeite waard?

HotCornersWin belast nauwelijks het systeem. Wat op macOS al jaren een vertrouwd productiviteitshulpmiddel is, wordt met deze tool nu ook toegankelijk voor Windows-gebruikers, zonder ingewikkelde configuratie of zware systeemaanpassingen. Wie vaak schakelt tussen functies of vensters, kan met deze hot corners voor Windows 11 en Windows 10 een aantal muisklikken besparen.

In het kort HotCornersWin voegt hot corners toe aan Windows 10 en Windows 11. Je koppelt per schermhoek zelf een actie, zoals Verkenner openen, de pc vergrendelen of een opdracht via Uitvoeren starten. De tool ondersteunt reactievertragingen en meerdere beeldschermen. Vooral wie vaak tussen vensters, functies en schermen schakelt, kan hiermee sneller werken.