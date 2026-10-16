Windows bevat honderden instellingen en beheertools, maar die zijn verspreid over de app Instellingen, het klassieke Configuratiescherm en verschillende systeemtools. Daardoor is het soms lastig om de juiste functie terug te vinden. GodMode brengt al deze onderdelen samen in één overzichtelijk venster. Het is geen geheime supermodus die extra mogelijkheden toevoegt, maar een slimme verzameling snelkoppelingen naar functies die over het systeem verspreid zijn.

Microsoft verplaatst steeds meer onderdelen van het Configuratiescherm naar de moderne app Instellingen, maar die overgang is nog lang niet afgerond. Voor heel wat systeemfuncties moet je nog altijd verschillende vensters en beheerprogramma’s openen. Juist daarom blijft GodMode ook in Windows 11 nuttig. Met één dubbelklik krijg je toegang tot vrijwel alle klassieke instellingen en beheertaken, overzichtelijk gegroepeerd per categorie.

Beheerder

Controleer voordat je aan de slag gaat of je bent aangemeld met een account met beheerdersrechten. Op de meeste thuiscomputers is dat standaard het geval, maar een snelle controle kan nooit kwaad. Open met Windows-toets+I de Instellingen en ga naar Accounts. Onder je accountnaam staat of je account het type Administrator heeft.

De GodMode-map zelf kun je ook met een standaardaccount aanmaken. Toch vragen sommige onderdelen die je vanuit GodMode opent, zoals Systeembeheer, Apparaatbeheer of Geavanceerde beveiligingsinstellingen, wel om beheerdersrechten. Om alle mogelijkheden van GodMode te benutten, werk je daarom bij voorkeur met een beheerdersaccount.

Controleer of je een beheerdersaccount hebt.

Maak de GodMode-map

Klik met de rechtermuisknop op een lege plek op het bureaublad en kies Nieuw / Map. Klik vervolgens opnieuw met de rechtermuisknop op de nieuwe map en kies Naam wijzigen. Geef de map exact deze naam:

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}. Neem de volledige tekenreeks letterlijk over, inclusief de punt en de accolades, en druk op Enter. Windows herkent de speciale code en verandert de gewone map automatisch in een GodMode-map. Het pictogram wijzigt en de lange code verdwijnt uit beeld. De map krijgt de naam GodMode.

De naam vóór de punt is overigens volledig vrij te kiezen. De werking wordt niet bepaald door het woord GodMode, maar door de speciale CLSID-code tussen de accolades. Je kunt de map dus bijvoorbeeld ook Windows beheer, Systeeminstellingen of Alle taken noemen. Alleen de code zelf moet exact hetzelfde blijven.

Geef de map de exacte naam van de tekenreeks.

Wat gebeurt er? De ogenschijnlijk willekeurige reeks tekens is een CLSID (Class Identifier). Dat is een unieke identificatiecode waarmee Windows een bepaald systeemonderdeel herkent. Windows gebruikt zulke codes om speciale locaties en functies aan het juiste onderdeel te koppelen. Door deze CLSID achter een mapnaam te plaatsen, geef je Windows de opdracht om een speciale weergave te openen in plaats van een gewone map. De naam GodMode is overigens niet afkomstig van Microsoft. De officiële benaming van deze functie was oorspronkelijk Alle taken (All Tasks). De populaire naam GodMode ontstond omdat gebruikers het indrukwekkend vonden dat één map toegang gaf tot honderden Windows-instellingen. Deze techniek verandert niets aan Windows en installeert geen extra functies.

Wanneer je de naam hebt aangepast, verandert het pictogram van de map in het pictogram van het Configuratiescherm.

Alle instellingen per rubriek

Dubbelklik op het nieuwe GodMode-pictogram om het overzicht te openen. Er verschijnt een venster met honderden snelkoppelingen naar instellingen, hulpprogramma’s en beheertaken die in jouw Windows-versie beschikbaar zijn. De onderdelen zijn overzichtelijk gegroepeerd per categorie, zodat je niet door lange lijsten of verschillende menu’s hoeft te zoeken.

Je vindt er onder meer rubrieken zoals Apparaten en printers, Back-up maken en terugzetten, Beveiliging en onderhoud, Energiebeheer, Netwerkcentrum, Systeembeheer en Problemen oplossen. Elke categorie bevat opdrachten die rechtstreeks naar de bijbehorende Windows-functies leiden. Zo open je bijvoorbeeld vanuit één overzicht Schijfbeheer, Apparaatbeheer, Systeemherstel of Geavanceerde netwerkopties. Het grote voordeel is dat je niet hoeft te onthouden waar Microsoft een bepaalde functie heeft ondergebracht.

GodMode toont honderden snelkoppelingen naar Windows-instellingen, overzichtelijk verdeeld over verschillende categorieën.

Hoeveel is veel? Het exacte aantal opdrachten in GodMode staat niet vast. Het hangt af van de Windows-versie, de geïnstalleerde onderdelen en de mogelijkheden van de computer. Microsoft publiceert hiervoor geen officieel aantal. In Windows 10 en Windows 11 bevat GodMode doorgaans 200 tot 250 afzonderlijke snelkoppelingen naar systeeminstellingen, beheerfuncties en hulpprogramma’s. Sommige websites spreken over meer dan 300 instellingen, maar daarbij worden vaak subonderdelen, dubbele vermeldingen of onderdelen uit oudere Windows-versies meegerekend.

Sneller zoeken

Omdat het GodMode-venster zoveel opdrachten bevat, kan het soms sneller zijn om rechtstreeks naar een bepaalde instelling te zoeken. Bovenaan rechts in het venster staat daarvoor een zoekvak. Typ daarin een trefwoord of een deel van de naam van de functie die je zoekt en Windows filtert onmiddellijk de beschikbare opdrachten.

Zoek bijvoorbeeld naar energie om alle opties rond energiebeheer te vinden, naar herstel voor systeemherstel en herstelopties. Je hoeft dus niet te weten in welke categorie een bepaalde functie verborgen zit. Zoek je bijvoorbeeld naar BitLocker, firewall of printer, dan krijg je meteen alle verwante opdrachten te zien, ook wanneer ze verspreid zijn over verschillende categorieën.

De zoekfunctie maakt GodMode vooral interessant als aanvulling op de gewone Windows-zoekfunctie. Die laatste zoekt vooral naar apps, bestanden en instellingen, terwijl GodMode een volledig overzicht biedt van de klassieke systeemonderdelen die vaak minder zichtbaar zijn in Windows 11.

Typ een trefwoord en GodMode toont onmiddellijk de bijbehorende systeemfuncties.

Dubbelklik op de opdracht

Heb je de gewenste instelling of beheerfunctie gevonden, dan hoef je er alleen nog maar op te dubbelklikken. Windows opent vervolgens meteen het bijbehorende onderdeel. Dat kan de app Instellingen zijn, een venster uit het Configuratiescherm of een klassiek systeemhulpmiddel zoals Apparaatbeheer, Schijfbeheer of Taakplanner. GodMode voert zelf geen opdrachten uit en wijzigt ook geen instellingen. De map bevat uitsluitend snelkoppelingen naar functies die al in Windows aanwezig zijn.

Je kunt vanuit GodMode ook opdrachten naar het bureaublad slepen. Windows maakt dan automatisch een gewone snelkoppeling naar die specifieke functie, zodat je deze later rechtstreeks kunt openen zonder eerst GodMode te openen.

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Verborgen pareltjes in GodMode

GodMode bevat heel wat systeemhulpmiddelen die de meeste Windows-gebruikers nooit bewust tegenkomen. Je ontdekt er functies waarvan veel gebruikers niet eens weten dat Windows ze standaard heeft. Enkele interessante voorbeelden…

Geheugenproblemen van uw computer vaststellen controleert of het werkgeheugen (RAM) fouten bevat. Handig wanneer de computer onverwacht vastloopt of regelmatig een blauw scherm toont.

Kleurbeheer laat je kleurprofielen beheren voor monitors, scanners en printers. Vooral nuttig voor fotografen en gebruikers van grafische toepassingen.

Windows-referenties beheren toont opgeslagen wachtwoorden en aanmeldgegevens voor websites, netwerkshares en andere Windows-services.

iSCSI Initiator instellen maakt verbinding met netwerkopslag via het iSCSI-protocol. Dit hulpmiddel is vooral bedoeld voor professionele omgevingen.

Taakplanner automatiseert terugkerende taken, zoals het starten van een programma op een bepaald tijdstip of na het aanmelden.

Open de tool Kleurbeheer snel via GodMode.

Maak een eigen GodMode-snelkoppeling

Bij de klassieke GodMode-map verandert Windows automatisch het pictogram en verdwijnt de lange code uit de mapnaam. Een nadeel is dat je het pictogram achteraf niet eenvoudig kunt aanpassen of een eigen pictogram kunt toekennen. Wil je een GodMode-pictogram dat je zelf kunt personaliseren, maak dan een snelkoppeling in plaats van een map.

Klik met de rechtermuisknop op een lege plek op het bureaublad en kies Nieuw / Snelkoppeling. Typ vervolgens bij Typ de locatie van het item de volgende opdracht:

explorer shell:::{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Klik op Volgende, geef de snelkoppeling bijvoorbeeld de naam GodMode en voltooi de wizard. De snelkoppeling opent hetzelfde overzicht met instellingen als de klassieke GodMode-map.

Geef bij locatie de exacte tekenreeks in.

Geef GodMode een eigen pictogram

Heb je de GodMode-snelkoppeling aangemaakt, dan kun je het standaardpictogram eenvoudig aanpassen. Klik met de rechtermuisknop op de snelkoppeling en kies Eigenschappen. Open het tabblad Snelkoppeling en klik op Ander pictogram. Windows toont vervolgens een lijst met beschikbare pictogrammen, onder meer uit het bestand explorer.exe. Kies een pictogram dat je duidelijk herkent en bevestig met OK. Je kunt ook op Bladeren klikken om andere uitvoerbare bestanden (.exe) of pictogrambestanden (.ico) te zoeken die eigen pictogrammen bevatten. Klik daarna nogmaals op OK. De GodMode-snelkoppeling krijgt nu een persoonlijk uiterlijk, terwijl de werking hetzelfde blijft.

Kies een ander pictogram voor de snelkoppeling.

Neem GodMode mee Veel gebruikers plaatsen de GodMode-map op het bureaublad, maar dat is niet noodzakelijk. Je kunt deze net zo goed verplaatsen naar een andere handige locatie, zoals ergens in een map, in Documenten of vastmaken aan Snelle toegang in Verkenner. Ook op een usb-stick kan GodMode handig zijn wanneer je regelmatig meerdere Windows-pc’s beheert. De map bevat namelijk geen persoonlijke gegevens en slaat ook geen instellingen op. Heb je meerdere computers met Windows 10 of Windows 11, dan hoef je GodMode bovendien niet telkens opnieuw aan te maken. Je kunt de map eenvoudig kopiëren naar een andere pc. Windows herkent de speciale CLSID-code automatisch en opent opnieuw het overzicht met beschikbare systeeminstellingen. Welke onderdelen je ziet, hangt wel af van de Windows-versie, de geïnstalleerde functies en de hardware van die computer.

Je kunt GodMode draagbaar laten werken vanaf een usb-stick.

In het kort GodMode is een speciale Windows-map die klassieke instellingen, beheertaken en systeemtools samenbrengt in één venster. De functie werkt met de CLSID-code {ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} en voegt geen nieuwe mogelijkheden aan Windows toe. In Windows 10 en Windows 11 bevat GodMode doorgaans 200 tot 250 snelkoppelingen, afhankelijk van versie, hardware en geïnstalleerde onderdelen. Voor sommige onderdelen, zoals Apparaatbeheer, Schijfbeheer en geavanceerde beveiligingsinstellingen, heb je beheerdersrechten nodig.