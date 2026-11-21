Er zijn foto's online gedeeld van dummy's van de iPhone Air 2 en iPhone 18, waardoor nu duidelijker is hoe de aankomende nieuwe Apple-smartphones er ongeveer uit gaan zien.

De foto's werden op X gedeeld door leaker Sonny Dickson. Daarbij valt vooral op dat de iPhone Air 2 twee camera's aan de achterkant heeft in plaats van één. Beide lenzen zijn horizontaal aan e linkerbovenkant geplaatst op een eiland. Dat eiland loopt over de gehele breedte van de smartphone, met een microfoon aan de rechterkant.

Er gingen al langer geruchten dat de iPhone Air 2 een tweede camera aan de achterzijde zou krijgen, en dat lijkt met deze dummy nu zo goed als bevestigd. Eind vorig jaar werd al voor het eerst geclaimd dat Apple dit zou overwegen. De eerste iPhone Air had één camera van 48 megapixels aan de achterkant. De tweede camera is waarschijnlijk een ultragroothoekcamera.

iPhone 18

De dummy van de iPhone 18 toont geen echte veranderingen ten opzichte van zijn voorganger. Hier zitten ook twee lenzen aan de achterkant, die in dit geval onder elkaar zijn geplaatst op een kleiner, verticaal eiland.

Dummy's voor toestellen

Dummy's zijn niet-functionele replica's van smartphones die vaak gebaseerd zijn op gelekte dimensies en informatie afkomstig uit Apple's productieproces. Hiermee kunnen accessoiremakers vaak op voorhand al werken aan bijvoorbeeld hoesjes.

Mogelijk verbeterde batterijduur

Uit eerdere geruchten bleek al dat Apple waarschijnlijk ook de batterijduur van de iPhone Air 2 verbetert. Er was namelijk wat kritiek op de batterijduur van de eerste Air, mede door het dunne design waardoor er weinig ruimte was voor een grotere batterij.

Lees ook · Partnerbijdrage Bitdefender Premium Security: soepele installatie en hoog gebruiksgemak overtuigen testpanel In samenwerking met Bitdefender

Het design van de Air 2 blijft ogenschijnlijk verder vrijwel hetzelfde, dus het is niet bekend hoe Apple dit voor elkaar krijgt. Mogelijk zijn er manieren gevonden om het toestel efficiënter met de accu om te laten gaan. Daarbij zou de smartphone een A20 Pro-chip gebruiken die op basis van een nieuw 2nm-proces wordt gemaakt, wat inderdaad voor betere efficiëntie zou zorgen.

Releasedatum