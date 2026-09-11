Eigen kleurenthema maken in Word
Je kunt het gemakkelijkst beginnen in Word. De andere Office-programma's nemen je persoonlijke kleurenpalet daarna over. Ga naar het tabblad Ontwerpen en kies Kleuren. In dit keuzemenu staan alle kleurenthema's die Office standaard gebruikt.
Selecteer je bijvoorbeeld het thema Grijswaarden, dan zie je in het Lint bij Documentopmaak hoe alle stijlen worden omgezet in grijstinten. Wil je liever een eigen kleurenschema toevoegen? Kies dan helemaal onderaan in het keuzemenu met kleurenthema's voor Kleuren aanpassen.
RGB- en HEX-kleurcodes van je huisstijl invoeren
Vervolgens kun je de themakleuren aanpassen. Klik bijvoorbeeld op de kleurenkiezer van Accent 1 en kies een andere kleur. Voor een huisstijl wil je meestal met exact dezelfde tinten werken en zijn de standaard themakleuren niet voldoende.
Klik daarvoor in het pop-upvenster op Meer kleuren. De kleurenkiezer van Office opent. Daar kun je de RGB-waarden invoeren door een waarde voor rood, groen en blauw te typen.
Ken je de RGB-waarden van het logo niet, dan kun je een externe online tool gebruiken. Open de logo-afbeelding via https://imagecolorpicker.com en bepaal daar de RGB- of HEX-waarde. Daarna kun je de hexadecimale waarde of RGB-waarde in de kleurenkiezer van Word plakken of typen.
Herhaal dit voor alle themakleuren die je wilt wijzigen. Geef je eigen thema vervolgens een naam, zodat je het kleurenschema gemakkelijk herkent, en klik op Opslaan.
Huisstijlkleuren gebruiken in Excel, PowerPoint en Outlook
Het kleurenthema is nu voor dit document aangepast. Sla je het document op als een sjabloon via Bestand / Opslaan als / Word-sjabloon (*.dotx), dan kun je het kleurenthema gemakkelijk in volgende documenten gebruiken.
Ook in de andere toepassingen van Microsoft Office vind je het thema terug. In Outlook staat het nieuwe thema bij Tekst opmaken / Stijl wijzigen. In Excel vind je het via Pagina-indeling / Thema's en in PowerPoint via Ontwerpen / Varianten / Kleuren.
Microsoft Office laat je huisstijlkleuren vastleggen in een eigen kleurenthema, zodat Word, Excel, PowerPoint en Outlook met hetzelfde palet kunnen werken. In Word maak je het kleurenthema via Ontwerpen, Kleuren en Kleuren aanpassen. Voor exacte tinten voer je RGB-waarden of een HEX-kleurcode in via Meer kleuren. Sla je het document op als Word-sjabloon (*.dotx), dan kun je hetzelfde kleurenthema later opnieuw gebruiken.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen een Office-thema en een documentthema?
Hoe deel je een Office-kleurenthema met collega's?
Welke kleurcodes heb je nodig voor een huisstijl in Office?
Welke Office-versies ondersteunen aangepaste kleurenthema's?
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