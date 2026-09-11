In Microsoft Office kun je allerlei kleuren gebruiken om titels te markeren, links aan te duiden of grafieken vorm te geven. Maar soms wil je exact hetzelfde appelblauwzeegroen gebruiken als in je logo. Hoe zorg je ervoor dat Word, PowerPoint, Outlook en Excel rekening houden met de kleuren van je eigen huisstijl? Door een eigen kleurenthema in Office te maken, heb je je huisstijlkleuren steeds bij de hand.

Eigen kleurenthema maken in Word

Je kunt het gemakkelijkst beginnen in Word. De andere Office-programma's nemen je persoonlijke kleurenpalet daarna over. Ga naar het tabblad Ontwerpen en kies Kleuren. In dit keuzemenu staan alle kleurenthema's die Office standaard gebruikt.



Selecteer je bijvoorbeeld het thema Grijswaarden, dan zie je in het Lint bij Documentopmaak hoe alle stijlen worden omgezet in grijstinten. Wil je liever een eigen kleurenschema toevoegen? Kies dan helemaal onderaan in het keuzemenu met kleurenthema's voor Kleuren aanpassen.

Aan de hand van twee miniaturen zie je hoe het kleurenschema verandert.

RGB- en HEX-kleurcodes van je huisstijl invoeren

Vervolgens kun je de themakleuren aanpassen. Klik bijvoorbeeld op de kleurenkiezer van Accent 1 en kies een andere kleur. Voor een huisstijl wil je meestal met exact dezelfde tinten werken en zijn de standaard themakleuren niet voldoende.



Klik daarvoor in het pop-upvenster op Meer kleuren. De kleurenkiezer van Office opent. Daar kun je de RGB-waarden invoeren door een waarde voor rood, groen en blauw te typen.



Ken je de RGB-waarden van het logo niet, dan kun je een externe online tool gebruiken. Open de logo-afbeelding via https://imagecolorpicker.com en bepaal daar de RGB- of HEX-waarde. Daarna kun je de hexadecimale waarde of RGB-waarde in de kleurenkiezer van Word plakken of typen.



Herhaal dit voor alle themakleuren die je wilt wijzigen. Geef je eigen thema vervolgens een naam, zodat je het kleurenschema gemakkelijk herkent, en klik op Opslaan.

In ImageColorPicker kun je de kleurwaarden van je logo selecteren.

Huisstijlkleuren gebruiken in Excel, PowerPoint en Outlook

Het kleurenthema is nu voor dit document aangepast. Sla je het document op als een sjabloon via Bestand / Opslaan als / Word-sjabloon (*.dotx), dan kun je het kleurenthema gemakkelijk in volgende documenten gebruiken.



Ook in de andere toepassingen van Microsoft Office vind je het thema terug. In Outlook staat het nieuwe thema bij Tekst opmaken / Stijl wijzigen. In Excel vind je het via Pagina-indeling / Thema's en in PowerPoint via Ontwerpen / Varianten / Kleuren.

Ook in PowerPoint vind je het nieuwe kleurenthema terug.

In het kort Microsoft Office laat je huisstijlkleuren vastleggen in een eigen kleurenthema, zodat Word, Excel, PowerPoint en Outlook met hetzelfde palet kunnen werken. In Word maak je het kleurenthema via Ontwerpen, Kleuren en Kleuren aanpassen. Voor exacte tinten voer je RGB-waarden of een HEX-kleurcode in via Meer kleuren. Sla je het document op als Word-sjabloon (*.dotx), dan kun je hetzelfde kleurenthema later opnieuw gebruiken.

Veelgestelde vragen Wat is het verschil tussen een Office-thema en een documentthema? Een Office-thema bepaalt vooral het uiterlijk van de Office-programma's zelf, zoals de interfacekleur. Een documentthema werkt binnen bestanden en stuurt de kleuren, lettertypen en effecten aan die je in documenten, werkbladen en presentaties gebruikt. Voor huisstijlkleuren heb je dus een documentthema nodig, omdat dat de opmaak van inhoud zoals koppen, grafieken, tabellen en hyperlinks beïnvloedt. Hoe deel je een Office-kleurenthema met collega's? Een aangepast Office-thema kun je delen via het themabestand dat Office opslaat als .thmx-bestand. Dat bestand staat lokaal in de map voor documentthema's en kan op andere computers in dezelfde themamap worden geplaatst. Daarna verschijnt het bij de aangepaste thema's in Office. Dit is handig voor teams die dezelfde huisstijl willen gebruiken in Word, Excel en PowerPoint. Welke kleurcodes heb je nodig voor een huisstijl in Office? Voor nauwkeurige huisstijlkleuren gebruik je meestal RGB- of HEX-codes. RGB bestaat uit 3 waarden voor rood, groen en blauw, terwijl HEX dezelfde kleur als korte code weergeeft. Heb je alleen een logo-afbeelding, dan kun je met een kleurkiezer de juiste tint bepalen. Welke Office-versies ondersteunen aangepaste kleurenthema's? Aangepaste documentthema's worden ondersteund in recente desktopversies van Word en Excel, waaronder Microsoft 365, Office 2024, Office 2021, Office 2019 en Office 2016. PowerPoint gebruikt hetzelfde thema-principe voor presentaties. In webversies kunnen opties beperkter zijn, dus maak en beheer huisstijlthema's bij voorkeur in de desktopapps als je volledige controle over kleuren wilt.