De ChatGPT-extensie voor het programma bedoeld om presentaties mee te maken is nu te downloaden via de Microsoft Store. Het gaat wel nog om een bètaversie van de add-on, maar deze is wereldwijd beschikbaar voor ChatGPT Business-, Enterprise-, Edu-, Teachers- en K-12-gebruikers. Ook ChatGPT Free-, Go-, Pro- en Plus-leden kunnen er mee aan de slag.