Het heeft even geduurd, maar de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount vindt aankomende week dan toch echt plaats. De bedrijven hebben inmiddels eindelijk toestemming gekregen van een Amerikaanse rechter.

Begin dit jaar bleek al dat Paramount Warner Bros. Discovery over wilde nemen. Dit nadat er eerst sprake was van de mogelijkheid dat Netflix Warner Bros. zou opkopen. Paramount bood echter meer - in totaal 110 miljard dollar.

Dat de overname alsnog zo lang op zich liet wachten, kwam door een rechtszaak door verschillende Amerikaanse staten die het tegen probeerden te houden. Inmiddels heeft de betrokken rechter echter toestemming gegeven, waardoor de overname door kan gaan.

Het gaat inmiddels om 111 miljard dollar dat Paramount betaalt voor Warner Bros. Discovery. Volgens de bedrijven wordt de overname op uiterlijk 6 oktober besloten.

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Nieuwe eigenaar van HBO Max

Paramount krijgt dus Warner Bros. Discovery in handen. Daarmee wordt het bedrijf ook eigenaar van de filmrechten op onder andere Batman en Harry Potter. Ook wordt streamingdienst HBO Max eigendom van Paramount, waar populaire series als Game of Thrones, The Last of Us, The White Lotus en eind dit jaar ook een Harry Potter-serie op staan.

Paramount heeft zelf ook een streamingdienst genaamd Paramount+. Met het Discovery-gedeelte van Warner Bros. krijgt Paramount ook de nieuwszenders CNN en CBS in handen.

Rechtszaak

Eerder dit jaar klaagden twaalf Amerikaanse staten, waaronder Californië, de bedrijven aan in een poging de overname tegen te gaan. Zij spraken de angst uit dat Paramount een te grote speler in de film- en televisiewereld zou worden. Daarbij heeft de vader van Paramount-directeur David Ellison banden met de Amerikaanse president Donald Trump, waardoor men vreest dat deze relatie invloed gaat hebben op de nieuwszenders.