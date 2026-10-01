JBL heeft de Pulse 6 aangekondigd, een nieuwe draagbare bluetooth-speaker waarbij licht opnieuw een grote rol speelt. De speaker krijgt een 360-gradenlichtshow, een verlichte handgreep en nieuwe functies zoals bluetooth 6.0, Auracast en audio via USB-C. De JBL Pulse 6 verschijnt op 6 oktober en krijgt een adviesprijs van 299,99 euro.

De eerste JBL Pulse verscheen in 2013 en sindsdien horen muziek en licht bij deze serie onlosmakelijk bij elkaar. Ook de Pulse 6 heeft weer verlichting rondom de behuizing. Nieuw is de metalen handgreep met ingebouwde verlichting. Die maakt de speaker makkelijker mee te nemen en doet tegelijk mee met de lichtshow.

JBL Pulse 6 heeft een aanpasbare 360-gradenlichtshow

De lichtshow van de JBL Pulse 6 beweegt mee met de muziek en bestaat uit zestien verschillende thema's. Tien daarvan zijn bedoeld voor sfeerverlichting, de overige zes voor feestjes. Via de JBL One-app kies je een thema en kun je ook de verlichting en equalizer aanpassen.



Wil je juist wat rustiger licht, dan kan dat ook. Met twee tikken op de speaker activeer je de Bedside Lamp-functie, die warm licht geeft. In de JBL One-app zit daarnaast Sunset Mode. Daarbij wordt het licht gedurende een zelfgekozen periode steeds verder gedimd. Aan het einde stopt ook de muziek.

AI Sound Boost moet vervorming bij hoger volume beperken

Voor het geluid gebruikt JBL een woofer van 30 watt RMS en een tweeter van 10 watt RMS. Ook AI Sound Boost is weer van de partij. Die techniek analyseert het audiosignaal tijdens het afspelen en past de aansturing van de speaker daarop aan. JBL wil daarmee vooral bij hogere volumes vervorming beperken.



Het opgegeven frequentiebereik loopt van 42 Hz tot 20 kHz. De woofer meet 63,8 millimeter en de tweeter 16 millimeter. Het uitgangsvermogen is niet hoger dan bij de Pulse 5: ook dat model had een woofer van 30 watt en een tweeter van 10 watt. Wel begon het opgegeven frequentiebereik van de Pulse 5 pas bij 58 Hz.

Foto: JBL

JBL Pulse 6 krijgt Auracast, Bluetooth 6.0 en USB-C-audio

Op het gebied van verbindingen verandert er meer. De Pulse 5 werkte nog met Bluetooth 5.3 en JBL PartyBoost, terwijl de Pulse 6 Bluetooth 6.0 en Auracast ondersteunt. Daarmee kun je twee Pulse 6-speakers als stereopaar gebruiken of meerdere compatibele JBL-speakers met elkaar verbinden.



Ook de verlichting kan worden gesynchroniseerd. Dat werkt met andere Pulse 6-speakers, compatibele JBL PartyBox-speakers en de JBL PartyLight Stick. Muziek en lichteffecten kunnen zo tegelijk worden afgespeeld.



Daarnaast ondersteunt de Pulse 6 lossless audio via USB-C. Sluit je de speaker met een kabel aan op een geschikt apparaat en gebruik je een bron die lossless audio ondersteunt, dan kun je muziek zonder de gebruikelijke Bluetooth-compressie afspelen. Via Bluetooth ondersteunt de Pulse 6 onder meer SBC, AAC en LC3.

JBL Pulse 6 versus Pulse 5: Bluetooth 6.0, Auracast en IP68

Wie de Pulse 6 naast de Pulse 5 legt, ziet vooral verschillen bij de draadloze verbindingen en de bescherming tegen water en stof. Bluetooth 5.3 maakt plaats voor Bluetooth 6.0 en JBL PartyBoost wordt vervangen door Auracast. Nieuw is ook de mogelijkheid om audio via USB-C af te spelen.



De IP-classificatie gaat van IP67 bij de Pulse 5 naar IP68 bij de Pulse 6. De maximale accuduur blijft volgens JBL 12 uur. Ook het uitgangsvermogen verandert niet: beide modellen hebben een woofer van 30 watt RMS en een tweeter van 10 watt RMS.



Wel geeft JBL voor de Pulse 6 een breder frequentiebereik op. Dat begint bij 42 Hz, tegenover 58 Hz bij de Pulse 5. Het gewicht verandert nauwelijks: de Pulse 6 weegt 1,49 kilogram en de Pulse 5 1,47 kilogram.

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Foto: JBL

Tot 12 uur accuduur en IP68 voor gebruik buiten

JBL geeft voor de Pulse 6 een maximale accuduur van 12 uur op. Hoe lang de speaker daadwerkelijk meegaat, hangt onder meer af van het volume en van hoeveel je de verlichting gebruikt.



De Pulse 6 heeft een IP68-classificatie en is daarmee beschermd tegen stof en water. Dat maakt hem ook geschikt voor gebruik in bijvoorbeeld de tuin of op het terras. De metalen handgreep bestaat volgens JBL voor 93 procent uit gerecycled materiaal.

JBL Pulse 6 prijs en releasedatum in Nederland

De JBL Pulse 6 is vanaf 6 oktober 2026 verkrijgbaar via JBL en geselecteerde winkels. De adviesprijs bedraagt 299,99 euro.

Nieuw zijn onder meer Bluetooth 6.0, Auracast, USB-C-audio, IP68 en de vernieuwde lichtshow met verlichte handgreep. De accuduur en het uitgangsvermogen blijven gelijk aan die van de Pulse 5.

TL;DR: JBL Pulse 6 De JBL Pulse 6 is een draagbare Bluetooth-speaker met een 360-gradenlichtshow. Het model ondersteunt Bluetooth 6.0, Auracast en lossless audio via USB-C, heeft een IP68-classificatie en een maximale accuduur van 12 uur. De speaker is vanaf 6 oktober 2026 verkrijgbaar voor 299,99 euro.