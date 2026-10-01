De eerste JBL Pulse verscheen in 2013 en sindsdien horen muziek en licht bij deze serie onlosmakelijk bij elkaar. Ook de Pulse 6 heeft weer verlichting rondom de behuizing. Nieuw is de metalen handgreep met ingebouwde verlichting. Die maakt de speaker makkelijker mee te nemen en doet tegelijk mee met de lichtshow.

JBL Pulse 6 heeft een aanpasbare 360-gradenlichtshow

De lichtshow van de JBL Pulse 6 beweegt mee met de muziek en bestaat uit zestien verschillende thema's. Tien daarvan zijn bedoeld voor sfeerverlichting, de overige zes voor feestjes. Via de JBL One-app kies je een thema en kun je ook de verlichting en equalizer aanpassen.

Wil je juist wat rustiger licht, dan kan dat ook. Met twee tikken op de speaker activeer je de Bedside Lamp-functie, die warm licht geeft. In de JBL One-app zit daarnaast Sunset Mode. Daarbij wordt het licht gedurende een zelfgekozen periode steeds verder gedimd. Aan het einde stopt ook de muziek.

AI Sound Boost moet vervorming bij hoger volume beperken

Voor het geluid gebruikt JBL een woofer van 30 watt RMS en een tweeter van 10 watt RMS. Ook AI Sound Boost is weer van de partij. Die techniek analyseert het audiosignaal tijdens het afspelen en past de aansturing van de speaker daarop aan. JBL wil daarmee vooral bij hogere volumes vervorming beperken.

Het opgegeven frequentiebereik loopt van 42 Hz tot 20 kHz. De woofer meet 63,8 millimeter en de tweeter 16 millimeter. Het uitgangsvermogen is niet hoger dan bij de Pulse 5: ook dat model had een woofer van 30 watt en een tweeter van 10 watt. Wel begon het opgegeven frequentiebereik van de Pulse 5 pas bij 58 Hz.

JBL Pulse 6 krijgt Auracast, Bluetooth 6.0 en USB-C-audio

Op het gebied van verbindingen verandert er meer. De Pulse 5 werkte nog met Bluetooth 5.3 en JBL PartyBoost, terwijl de Pulse 6 Bluetooth 6.0 en Auracast ondersteunt. Daarmee kun je twee Pulse 6-speakers als stereopaar gebruiken of meerdere compatibele JBL-speakers met elkaar verbinden.

Ook de verlichting kan worden gesynchroniseerd. Dat werkt met andere Pulse 6-speakers, compatibele JBL PartyBox-speakers en de JBL PartyLight Stick. Muziek en lichteffecten kunnen zo tegelijk worden afgespeeld.

Daarnaast ondersteunt de Pulse 6 lossless audio via USB-C. Sluit je de speaker met een kabel aan op een geschikt apparaat en gebruik je een bron die lossless audio ondersteunt, dan kun je muziek zonder de gebruikelijke Bluetooth-compressie afspelen. Via Bluetooth ondersteunt de Pulse 6 onder meer SBC, AAC en LC3.

JBL Pulse 6 versus Pulse 5: Bluetooth 6.0, Auracast en IP68

Wie de Pulse 6 naast de Pulse 5 legt, ziet vooral verschillen bij de draadloze verbindingen en de bescherming tegen water en stof. Bluetooth 5.3 maakt plaats voor Bluetooth 6.0 en JBL PartyBoost wordt vervangen door Auracast. Nieuw is ook de mogelijkheid om audio via USB-C af te spelen.

De IP-classificatie gaat van IP67 bij de Pulse 5 naar IP68 bij de Pulse 6. De maximale accuduur blijft volgens JBL 12 uur. Ook het uitgangsvermogen verandert niet: beide modellen hebben een woofer van 30 watt RMS en een tweeter van 10 watt RMS.

Wel geeft JBL voor de Pulse 6 een breder frequentiebereik op. Dat begint bij 42 Hz, tegenover 58 Hz bij de Pulse 5. Het gewicht verandert nauwelijks: de Pulse 6 weegt 1,49 kilogram en de Pulse 5 1,47 kilogram.

Tot 12 uur accuduur en IP68 voor gebruik buiten

JBL geeft voor de Pulse 6 een maximale accuduur van 12 uur op. Hoe lang de speaker daadwerkelijk meegaat, hangt onder meer af van het volume en van hoeveel je de verlichting gebruikt.

De Pulse 6 heeft een IP68-classificatie en is daarmee beschermd tegen stof en water. Dat maakt hem ook geschikt voor gebruik in bijvoorbeeld de tuin of op het terras. De metalen handgreep bestaat volgens JBL voor 93 procent uit gerecycled materiaal.

JBL Pulse 6 prijs en releasedatum in Nederland

De JBL Pulse 6 is vanaf 6 oktober 2026 verkrijgbaar via JBL en geselecteerde winkels. De adviesprijs bedraagt 299,99 euro.

Nieuw zijn onder meer Bluetooth 6.0, Auracast, USB-C-audio, IP68 en de vernieuwde lichtshow met verlichte handgreep. De accuduur en het uitgangsvermogen blijven gelijk aan die van de Pulse 5.

TL;DR: JBL Pulse 6

De JBL Pulse 6 is een draagbare Bluetooth-speaker met een 360-gradenlichtshow. Het model ondersteunt Bluetooth 6.0, Auracast en lossless audio via USB-C, heeft een IP68-classificatie en een maximale accuduur van 12 uur. De speaker is vanaf 6 oktober 2026 verkrijgbaar voor 299,99 euro.

Veelgestelde vragen

Wat betekent IP68 bij een bluetooth-speaker?

IP68 betekent dat een apparaat volledig stofdicht is en beter tegen water kan dan modellen met lagere IP-scores. De eerste 6 staat voor bescherming tegen stof, de 8 voor bescherming tegen onderdompeling in water volgens de voorwaarden van de fabrikant. Bij bluetooth-speakers blijft het verstandig om zout water, chloorwater en langdurig nat opbergen te vermijden, omdat afdichtingen en aansluitingen na verloop van tijd kunnen slijten.

Hoe belangrijk is accuduur bij een draagbare speaker met verlichting?

Accuduur is vooral belangrijk als je de speaker buiten of onderweg gebruikt. Een opgegeven accuduur van 12 uur is doorgaans voldoende voor een middag of avond, maar verlichting, hoog volume en lage temperaturen kunnen de werkelijke speeltijd verkorten. Kijk daarom niet alleen naar het maximale getal, maar ook naar je gebruik: sfeerverlichting op laag volume vraagt minder van de accu dan een tuinfeest op hoog volume.

Welke apparaten heb je nodig voor Auracast?

Voor Auracast heb je apparaten nodig die Auracast of Bluetooth LE Audio met broadcast audio ondersteunen. Alleen gewone bluetooth-ondersteuning is niet genoeg. Bij speakers betekent dit dat het zendende en ontvangende apparaat compatibel moeten zijn, en soms is ook een app of firmware-update nodig. In de praktijk werkt koppelen het betrouwbaarst binnen hetzelfde ecosysteem, bijvoorbeeld met compatibele speakers van hetzelfde merk.

Voor wie is een bluetooth-speaker met lichtshow geschikt?

Een bluetooth-speaker met lichtshow past vooral bij gebruikers die muziek ook als sfeerobject willen inzetten. Denk aan een terras, studentenkamer, slaapkamer of kleine borrel waar licht en geluid samen de ambiance bepalen. Wie alleen maximale geluidsdruk, lange accuduur of stereoscheiding zoekt, kan beter ook naar speakers zonder uitgebreide verlichting kijken. Die besteden vaak meer ruimte en energie aan accu of klankkast.

Hoe verschilt een party speaker van een draagbare bluetooth-speaker?

Een party speaker is meestal groter, luider en gericht op feestgebruik, vaak met microfooningang, krachtigere bas en soms wielen of handgrepen. Een draagbare bluetooth-speaker is compacter en makkelijker mee te nemen, maar levert minder volume en laagweergave. Voor een woonkamer, balkon of tuin is een draagbaar model vaak praktischer. Voor grote groepen of open buitenruimtes is een echte party speaker meestal geschikter.

Waarom kan USB-C-audio beter klinken dan bluetooth?

USB-C-audio kan beter klinken omdat het audiosignaal via een kabel kan worden doorgestuurd zonder de gebruikelijke bluetooth-compressie. Het verschil hoor je vooral bij goede bronbestanden, een geschikte afspeelapp en een speaker die lossless USB-C-audio ondersteunt. Bij streaming in standaardkwaliteit of rumoerige buitenomgevingen is het verschil vaak kleiner. Gemak blijft bij bluetooth het grootste voordeel.
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