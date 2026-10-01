Gemini 4 Argon kan diverse taken uitvoeren, waaronder coderen, schrijven en onderzoeken. Het AI-model is echter gespecialiseerd in cyberbeveiliging. Gemini 4 Argon kan volgens Google kritische cyberkwetsbaarheden opsporen en patchen.
Coderen is een van de andere sterke punten van Gemini 4 Argon. Volgens Google maken werknemers van het bedrijf al dagelijks gebruik van het model, bijvoorbeeld om codes te debuggen.
Publieke release nog niet gepland
Het is nog niet bekend wanneer Gemini 4 Argon voor het grote publiek beschikbaar komt, al meldt Google dat dit zo snel als mogelijk gebeurt. Wanneer dat gebeurt, betalen mensen 4 dollar per miljoen tokens aan input en 20 dollar per miljoen tokens aan output.
Veiligheid voorop
Om het veilige gebruik van Gemini 4 Argon te garanderen, wordt het AI-model nu alleen nog door specifieke bedrijven getest. Google maakt daarbij ook gebruik aan het vrijwillige programma van de Amerikaanse regering om deze bedrijven alvast toegang te geven.
Gemini is populair
De grote techbedrijven proberen elkaar af te troeven door continu krachtigere AI-modellen uit te brengen. Google claimt dat Gemini 4 Argon in diverse tests beter uit de bus komt dat concurrenten als Anthropic's Fable en OpenAI's GPT-6 Astra.
Google liep voorheen nog achter in de AI-race, maar Gemini is inmiddels een geduchte concurrent geworden en een van de populairste AI-modellen. Google meldde in augustus nog dat meer dan een miljard mensen maandelijks gebruikmaken van Gemini.