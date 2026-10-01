Google heeft Gemini 4 Argon uit de doeken gedaan, het nieuwe AI-model van het bedrijf. Het nieuwe model kan alleen nog maar getest worden door Google-werknemers en bedrijven gespecialiseerd in cyberveiligheid, al moet het uiteindelijk ook publiekelijk beschikbaar komen.

Gemini 4 Argon kan diverse taken uitvoeren, waaronder coderen, schrijven en onderzoeken. Het AI-model is echter gespecialiseerd in cyberbeveiliging. Gemini 4 Argon kan volgens Google kritische cyberkwetsbaarheden opsporen en patchen.

Coderen is een van de andere sterke punten van Gemini 4 Argon. Volgens Google maken werknemers van het bedrijf al dagelijks gebruik van het model, bijvoorbeeld om codes te debuggen.

Publieke release nog niet gepland

Het is nog niet bekend wanneer Gemini 4 Argon voor het grote publiek beschikbaar komt, al meldt Google dat dit zo snel als mogelijk gebeurt. Wanneer dat gebeurt, betalen mensen 4 dollar per miljoen tokens aan input en 20 dollar per miljoen tokens aan output.

Veiligheid voorop

Om het veilige gebruik van Gemini 4 Argon te garanderen, wordt het AI-model nu alleen nog door specifieke bedrijven getest. Google maakt daarbij ook gebruik aan het vrijwillige programma van de Amerikaanse regering om deze bedrijven alvast toegang te geven.

Gemini is populair

De grote techbedrijven proberen elkaar af te troeven door continu krachtigere AI-modellen uit te brengen. Google claimt dat Gemini 4 Argon in diverse tests beter uit de bus komt dat concurrenten als Anthropic's Fable en OpenAI's GPT-6 Astra.

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