Heb je een Anker SOLIX-thuisbatterij en gebruik je Homey? Dan kunnen die twee voortaan rechtstreeks met elkaar communiceren. Er is een officiële Anker SOLIX-app voor Homey verschenen, waarmee je de thuisbatterij kunt monitoren en aansturen. De verbinding loopt via je eigen lokale netwerk en dus niet via de cloud.

Na het koppelen zie je in Homey onder meer hoe vol de thuisbatterij is, of hij op dat moment laadt of ontlaadt en met welk vermogen dat gebeurt. Ook kun je vanuit Homey het laadvermogen, de bedrijfsmodus en de laadlimieten aanpassen.

Anker SOLIX-thuisbatterij koppelen aan zonnepanelen, slimme meter en laadpaal

De koppeling wordt vooral interessant als Homey ook andere apparaten in huis kent. Denk aan zonnepanelen, een slimme meter of laadpaal. Via Homey Energy zie je in één overzicht hoeveel stroom je opwekt, opslaat en verbruikt en hoeveel elektriciteit je van het net haalt.

Daardoor kan de thuisbatterij niet alleen zijn eigen instellingen volgen, maar ook reageren op wat er elders in huis gebeurt. Zo kun je overtollige zonnestroom opslaan in plaats van terugleveren aan het net. Heb je een dynamisch energiecontract, dan kun je de opgeslagen energie bijvoorbeeld bewaren voor momenten waarop de stroomprijs hoger ligt.

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Homey Flow laat de thuisbatterij automatisch laden en ontladen

Met Homey Flow kun je de Anker SOLIX-thuisbatterij automatisch laten reageren op wat er in huis gebeurt. Zo kan een automatisering bijvoorbeeld starten wanneer het accuniveau, het vermogen of de bedrijfsmodus van de batterij verandert. Homey kan vervolgens onder meer het doelvermogen of de bedrijfsmodus aanpassen.

Combineer je dat met gegevens uit Homey Energy, dan kan de batterij ook reageren op veranderende stroomprijzen, zonneproductie of het actuele stroomverbruik in huis. Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat de batterij energie bewaart wanneer stroom goedkoop is en juist meer stroom aan het huis levert zodra elektriciteit duurder wordt.

Wat zijn Flow-kaarten in Homey? Flow-kaarten zijn de losse bouwstenen waarmee je in Homey een automatisering maakt. Ze zijn verdeeld in Als, En en Dan. Met Als kies je wat een Flow moet starten, met En voeg je eventueel een voorwaarde toe en met Dan bepaal je wat Homey vervolgens moet doen. Bij een Anker SOLIX-thuisbatterij kun je bijvoorbeeld denken aan deze Flows: Bij een Anker SOLIX-thuisbatterij kun je bijvoorbeeld denken aan deze Flows: 🔋Als de stroomprijs daalt, dan laat Homey de batterij extra laden.

🔋Als de stroomprijs hoog is, en de batterij voor meer dan 50 procent is geladen, dan laat Homey de batterij meer stroom aan het huis leveren.

🔋Als de zonnepanelen veel stroom opwekken, en het stroomverbruik in huis laag is, dan laat Homey het overschot in de thuisbatterij opslaan.

🔋Als het batterijniveau onder een ingestelde grens komt, dan past Homey de bedrijfsmodus of het doelvermogen aan. Zo combineert Homey gegevens uit verschillende apparaten en diensten om de batterij automatisch te laten reageren op wat er op dat moment in huis en op de energiemarkt gebeurt. Let op: de precieze Flow hangt af van welke apparaten, energiedata en kaarten je in Homey beschikbaar hebt.

Homey en Anker SOLIX communiceren lokaal via Modbus TCP

Voor de verbinding gebruikt de app Modbus TCP. Dat is een protocol waarmee apparaten via het lokale netwerk gegevens kunnen uitwisselen. In de mobiele app van Anker moet je Modbus TCP eerst inschakelen. Vervolgens voer je in Homey het IP-adres van de batterij in.

Daarna communiceert Homey rechtstreeks met de Anker SOLIX-thuisbatterij, zonder dat daarvoor een externe server nodig is. Valt je internetverbinding uit, dan blijft de lokale koppeling tussen Homey en de batterij dus werken. Homey adviseert wel om de batterij in je router een vast IP-adres te geven, zodat het adres later niet verandert.

Foto: Anker Solix

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Welke Anker SOLIX-producten werken met Homey?

De officiële Homey-app ondersteunt onder meer de Anker SOLIX Solarbank Max AC, Solarbank Max, Solarbank 4 Pro en het XE-thuisbatterijsysteem. Ook de Anker SOLIX Smart Meter en Smart Plug kunnen worden gekoppeld. Met de Smart Meter kun je driefasenmetingen in Homey bekijken, terwijl je met de Smart Plug aangesloten apparaten kunt schakelen en hun energieverbruik kunt meten.



De Anker SOLIX-app werkt met Homey Pro, Homey Pro mini en Homey Self-Hosted Server. Homey Cloud wordt niet ondersteund, omdat de communicatie met de batterij via het lokale netwerk verloopt.

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Waarom is de koppeling tussen Anker SOLIX en Homey handig? De koppeling maakt van de Anker SOLIX-thuisbatterij een onderdeel van je complete slimme energiesysteem. Homey kan de batterij namelijk laten reageren op gegevens van bijvoorbeeld zonnepanelen, een slimme meter, laadpaal en dynamische stroomprijzen. Daardoor kun je het laden en ontladen automatisch afstemmen op het energieverbruik in huis en op momenten waarop stroom goedkoop of juist duur is. Omdat de verbinding lokaal via Modbus TCP loopt, blijft de koppeling bovendien werken als de internetverbinding wegvalt.