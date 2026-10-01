De release van de Sony WH-1000XM4C is op z'n minst opvallend te noemen. Sony brengt namelijk een koptelefoon uit 2020 opnieuw op de markt en heeft aan de hardware ogenschijnlijk maar weinig veranderd. De belangrijkste aanpassing zit in de batterij, zodat deze draadloze noise-cancelling koptelefoon voldoet aan nieuwe Europese regels. Toch blijkt er tijdens onze Sony WH-1000XM4C-review meer veranderd te zijn dan je op het eerste gezicht zou denken.

Sony WH-1000XM4C 8,5 / 10 Score De Pluspunten Hoog comfort

Licht verbeterde audio

Bluetooth 6.0

Opvouwbaar

Batterij vervangbaar De Minpunten Minder lange accuduur

App mist goede batterij-indicator Met de Sony WH-1000XM4C haal je in feite een licht gemoderniseerde versie van een oude publieksfavoriet in huis. Waar veel hedendaagse audiotechniek steeds complexer wordt, is dit precies wat je soms zoekt: een bewezen concept dat gewoon goed werkt. Zoek je een comfortabele over-ear koptelefoon met sterke noise cancelling,een compact opvouwbaar ontwerp en de vertrouwde Sony-bediening, dan is de XM4C een betrouwbare basis waar je de komende jaren probleemloos naar luistert.

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Ontwerp en draagcomfort: opnieuw compact en opvouwbaar

Wanneer je de nieuwe Sony WH-1000XM4C uit de verpakking haalt, bekruipt je waarschijnlijk een gevoel van herkenning. Sony heeft ervoor gekozen om de behuizing van de originele WH-1000XM4 helemaal intact te laten. Dat betekent dat ook deze uitvoering beschikt over een opvouwbare hoofdband, een geliefde eigenschap die bij de latere WH-1000XM5 juist verdween.



De oorschelpen zijn afgewerkt met een matte laag en de zachte kussens van imitatieleer vallen comfortabel rondom je oren. Hier merken we al een eerste verbetering op: je kunt de oorkussens gemakkelijker vervangen. De bediening verloopt ondertussen via twee fysieke knoppen op de linkeroorschelp en een aanraakgevoelig paneel aan de rechterkant.



De constructie voelt stevig aan, al vraagt het verstellen van de hoofdband iets meer kracht dan je misschien gewend bent. Ook houden de gesloten oorschelpen relatief veel warmte vast. Tijdens langere luistersessies kun je dat gaan merken aan je warme oortjes.

Foto: Wesley Akkerman

Sony WH-1000XM4C vs WH-1000XM4: wat is er veranderd?

Wie de specificaties van de Sony WH-1000XM4C naast die van de oorspronkelijke WH-1000XM4 legt, ziet in eerste instantie opvallend weinig verschillen. Ook de nieuwe versie gebruikt 40mm-drivers, terwijl Sony bij de WH-1000XM5 overstapte op drivers van 30 millimeter. De belangrijkste reden voor deze heruitgave ligt dan ook niet bij het geluid, maar bij veranderende Europese eisen rondom vervangbare batterijen, eisen waaraan zowel de XM4 als XM5 niet voldoen.

Die verbetering lijkt niet alleen uit de actieve ruisonderdrukking zelf te komen. Sony heeft ook de pasvorm geoptimaliseerd, waardoor de oorschelpen beter afsluiten en de passieve geluidsisolatie toeneemt. Daardoor dringen lage omgevingsgeluiden minder snel door. Het verschil is niet spectaculair, maar tijdens reizen of werken in een rumoerige omgeving merk je wel degelijk dat de XM4C rustiger klinkt.



Op technisch vlak is er eveneens het nodige gemoderniseerd. De Sony WH-1000XM4C ondersteunt Bluetooth 6.0 en werkt met de codecs SBC, AAC en LDAC. Ook multipoint is aanwezig, zodat je de koptelefoon met meerdere apparaten kunt verbinden. Wie LDAC gebruikt, moet er wel rekening mee houden dat multipoint daarbij niet altijd beschikbaar is.

Foto: Wesley Akkerman

Geluidskwaliteit Sony WH-1000XM4C: helderder en minder nadruk op bas

Bovendien klinkt de muziek net even anders dan je wellicht gewend bent (mocht je nog rondlopen met de XM4 op je hoofd). De fysieke componenten zijn weliswaar hetzelfde, maar Sony heeft via software de afstemming aangepast. Het resultaat is een geluidsprofiel dat zich meer richt op de midden- en hoge tonen, waardoor zang en snaarinstrumenten helder naar voren komen. De bas is nog steeds stevig aanwezig, maar klinkt minder dominant dan bij de oorspronkelijke WH-1000XM4. Dat maakt het totale geluidsbeeld wat evenwichtiger en kan vooral bij akoestische muziek, pop en podcasts prettig uitpakken.



De stereoscheiding is verder accuraat en geeft instrumenten een eigen plek in het geluidsbeeld. tegelijkertijd lever je iets in op ruimtelijkheid; galm en akoestische effecten klinken net wat vlakker. Voor de gemiddelde muziekliefhebber blijft de Sony WH-1000XM4C desondanks een gebalanceerde en prettig klinkende koptelefoon, al zullen puristen opmerken dat bepaalde details in complexere audiotracks soms iets minder scherp doorkomen. Maar goed, die hebben wellicht ook wat meer premium headsets op het oog. Voor dagelijks luisteren biedt de XM4C echter een sterke combinatie van helderheid, bascontrole en draagcomfort.

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Foto: Wesley Akkerman

Sony Sound Connect-app: 10-bands equalizer en meer audio-instellingen

Ondertussen biedt de Sony Connect-app een equalizer met tien banden, een verdubbeling ten opzichte van de oorspronkelijke XM4. de oorspronkelijke XM4 minder mogelijkheden had. Daardoor kun je specifieke frequenties nauwkeuriger afstellen op je eigen gehoor en muzieksmaak.



De app helpt je bovendien met een korte vragenlijst om een passend audioprofiel te vinden. Dat is vooral handig wanneer je niet precies weet welke frequenties je zelf zou moeten aanpassen. Zo kun je de Sony WH-1000XM4C relatief eenvoudig minder basrijk, juist helderder of wat warmer laten klinken.



Daarnaast kun je zaken inschakelen zoals DSEE Extreme, waarmee gecomprimeerde audiobestanden digitaal worden opgewaardeerd, en 360 Reality Audio voor ruimtelijk geluid bij ondersteunde streamingdiensten. Ook pas je hier via de interface het niveau van de actieve ruisonderdrukking en de transparantiemodus aan.



Het enige wat we echt missen is een betere weergave van de accustatus. De app werkt de batterij-indicatie niet voortdurend nauwkeurig bij, waardoor het percentage soms in relatief grote stappen verandert. Zeker bij een koptelefoon met een accuduur van 27 uur zou een preciezere weergave welkom zijn.

Sony WH-1000XM4C kopen: voor wie is deze noise-cancelling koptelefoon geschikt?

Hoewel het misschien wat gemakkelijk voelt dat Sony een ouder model opnieuw uitbrengt, begrijp je de keuze beter zodra je de WH-1000XM4C gebruikt. De originele XM4 bleef onder audioliefhebbers namelijk altijd al populairder dan zijn opvolger, de XM5. Dit had grotendeels te maken met het opvouwbare en robuuste ontwerp en een sterkere prijs-kwaliteitverhouding.



Dat Sony juist dit klassieke model nu nieuw leven inblaast, onderstreept hoe geliefd die koptelefoon gebleven is. De actieve ruisonderdrukking werkt in de nieuwe versie effectief en de geluidsweergave is ten opzichte van het origineel net wat verfijnder. Met kleine visuele aanpassingen, zoals de nieuwe lavendelkleurige uitvoering, voelt het ontwerp actueel aan en presteert het model op audiogebied beter dan veel concurrenten in dezelfde prijsklasse.



Wie een opvouwbare Sony-koptelefoon zoekt met sterke noise cancelling, ondersteuning voor LDAC en een volwassen geluidsprofiel, krijgt met de Sony WH-1000XM4C een opvallend complete draadloze koptelefoon. Het is geen radicale vernieuwing, maar juist een zorgvuldige verfijning van een model dat zich jarenlang heeft bewezen.