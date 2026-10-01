Je kunt met je fysieke Xbox-disks nu ook de digitale versie ontvangen

Het 'Disc to Digital'-programma van Microsoft is officieel beschikbaar gekomen. Daardoor kun je diverse Xbox-games die je fysiek op disk hebt ook digitaal downloaden.

In augustus werd het programma al aangekondigd, waarna Xbox Insiders het konden uittesten. Nu is de optie voor iedereen beschikbaar gekomen.

Mensen kunnen hun Xbox Series- en Xbox One-games in hun Xbox Series- of Xbox One-console plaatsen om de betreffende games aan hun account te koppelen. Vervolgens kan er een digitale versie van de game aan het account toegevoegd worden.

Dit heeft diverse voordelen. Het schijfje is bijvoorbeeld niet meer nodig om de game af te spelen, al werkt de disk ook nog voor de gebruiker. Ook kan er gebruikt worden gemaakt van Xbox Cloud Gaming en Play Anywhere zodat de game digitaal op andere apparaten af te spelen.

De schijf en daarmee de digitale versie van een game kan maar aan één spelersaccount worden gehangen. Wanneer iemand anders de disk gebruikt op zijn of haar eigen console met zijn of haar eigen account, gaat de digitale versie ook automatisch naar deze persoon. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat mensen hun fysieke game door kunnen verkopen en toch hun digitale versie kunnen houden.

Overigens is het Disc to Digital-programma nog niet voor alle games beschikbaar. Het gaat op dit moment om 1581 verschillende games. Sommige gamebedrijven doen niet mee aan het programma. Microsoft heeft van bedrijven die meedoen een licentie nodig om dit mogelijk te maken.

Xbox-versie van Platinum Trophy ook op komst

Daar blijft het niet bij qua nieuwe features op Xbox. Xbox Insiders testen nu een nieuwe achievement, namelijk de Mythic-achievement. Deze ontvangt men wanneer men alle andere achievements in een game heeft ontgrendeld. Dit geldt ook met terugwerkende kracht voor games die eerder al zijn gespeeld.

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De Mythic-achievement is daarmee vergelijkbaar met de Platinum Trophy die PlayStation-games in spellen kunnen ontgrendelen. Wanneer alle Trophy's in een game zijn gehaald, wordt daar automatisch de Platinum Trophy ontgrendeld om aan te tonen dat mensen alles uit de game hebben gehaald.

Het is niet bekend wanneer de Mythic-achievement voor alle Xbox-eigenaren beschikbaar komt. Het feit dat Xbox Insiders dit nu testen, is echter een teken aan de wand dat dit niet heel lang meer hoeft te duren.

Xbox-divisie staat niet te koop

De eerder dit jaar aangestelde Xbox-ceo Asha Sharma werd onlangs overigens geprofileerd door The New York Times. In dat artikel ontkent Sharma de geruchten die claimden dat de Xbox-divisie mogelijk wordt verkocht door Microsoft.

"Xbox is niet te koop", zo stelde Sharma. "We doen alles wat nodig is om het bedrijf succers te laten hebben, en we kijken naar de juiste samenwerkingen, het juiste zakenmodel en alles dat nodig is."