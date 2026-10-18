Windows 11 zit vol verborgen functies. Sommige zijn bijzonder nuttig, andere zijn vooral bedoeld om je computer wat persoonlijker te maken. Een voorbeeld daarvan zijn bureaubladstickers. Daarmee plaats je kleine afbeeldingen boven op je bureaubladachtergrond. Denk aan figuurtjes, dieren of decoratieve elementen. De functie is standaard verborgen, maar met een kleine aanpassing in het register kun je ze activeren.

In het kort Bureaubladstickers zijn een verborgen personalisatiefunctie in Windows 11. Je activeert ze via het Windows-register met de sleutel Stickers en de DWORD-waarde EnableStickers, die van 0 naar 1 gaat. Na een herstart verschijnt de optie Stickers toevoegen of bewerken in het contextmenu van het bureaublad. Stickers blijven staan wanneer je de achtergrond wijzigt en je kunt ze later verplaatsen, vergroten, verkleinen of verwijderen.

Register-editor

Microsoft heeft de functie niet prominent aangekondigd, waardoor veel Windows 11-gebruikers niet eens weten dat ze bestaat. Bureaubladstickers zijn standaard niet zichtbaar in Windows 11. Je moet ze eerst inschakelen via het Windows-register. Open daarvoor de register-editor door in het zoekvak regedit te typen. Navigeer vervolgens naar:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\current\device

Daar maak je een nieuwe sleutel aan met de naam Stickers. Maak binnen deze sleutel een nieuwe DWORD-waarde (32 bits) met de naam EnableStickers.

Dubbelklik erop en verander de waarde van 0 naar 1. Daarna moet je de pc herstarten. Een kleine waarschuwing: de register-editor is een krachtig hulpmiddel. Een verkeerde aanpassing kan Windows-instellingen beïnvloeden. Maak daarom eventueel eerst een herstelpunt voordat je wijzigingen aanbrengt.

Stickers toevoegen

Klik met de rechtermuisknop ergens op een lege plaats op het bureaublad. Als de functie actief is, verschijnt de optie in het contextmenu: Stickers toevoegen of bewerken. Je krijgt nu een collectie afbeeldingen te zien. Selecteer een sticker en deze wordt meteen op je achtergrond geplaatst. Het is mogelijk om meerdere stickers te combineren. De stickers werken het best met één achtergrondafbeelding of met Windows Spotlight.

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Wanneer je besluit om de achtergrond te wijzigen, dan blijven de geplaatste stickers behouden. Zo kun je bijvoorbeeld een landschap als achtergrond gebruiken en daar enkele speelse elementen aan toevoegen.

Maak een keuze uit de verzameling stickers.

Aanpassen en verwijderen

Een sticker staat niet vast op één plaats. Klik erop en je kunt de sticker verslepen naar een andere plek, de grootte aanpassen en hem verwijderen via het prullenbakpictogram dat verschijnt.

Wil je deze mogelijkheid later opnieuw verwijderen? Open dan opnieuw de register-editor. Navigeer naar de sleutel Stickers, klik er met de rechtermuisknop op en kies Verwijderen. Na een herstart van Windows verdwijnen de bureaubladstickers opnieuw. Let op: bureaubladstickers zijn beschikbaar in recente versies van Windows 11. Verschijnt de optie niet, controleer dan of Windows volledig is bijgewerkt.