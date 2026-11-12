Zelf een thema maken voor Microsoft Edge? Zo doe je dat met AI

Met een eigen thema geef je Microsoft Edge een persoonlijke uitstraling. Je verandert niet alleen de kleuren van de browser, maar ook de achtergrond van nieuwe tabbladen. Dankzij de AI-themagenerator hoef je daarvoor alleen maar te beschrijven hoe je wilt dat je browser eruitziet.

Waar vind je de AI-themagenerator in Microsoft Edge?

Open Microsoft Edge en meld je aan met je persoonlijke Microsoft-account als je dat nog niet hebt gedaan. Klik vervolgens op de knop met de drie puntjes rechtsboven. In dit menu selecteer je onderaan de optie Instellingen.

Vergroot indien nodig het Edge-venster totdat het linkerpaneel verschijnt. Zie je geen linkerpaneel, klik of tik dan op de menuknop met de drie streepjes linksboven. Open vervolgens de optie Uiterlijk. Scrol een beetje naar beneden tot je bij het onderdeel Thema komt. In de groep Meer thema's verkennen staat de nieuwkomer AI-themagenerator. Klik op deze knop.

In de instellingen vind je de AI-themagenerator.

Zelf een Edge-thema maken en aanpassen met AI

In het promptvak typ je een beschrijving van het gewenste thema. Daarna gebruik je de knop Thema maken. De AI genereert vervolgens een aangepast thema. Er start een animatie die aftelt totdat het ontwerp klaar is.

Bevalt het resultaat, dan bevestig je met Thema toepassen. Eventueel kun je de kleuren van het thema nog wijzigen door op de voorgestelde kleuren onder het ontwerp te klikken. Met de kleurenstalen onder het voorstel selecteer je een passende kleur voor het frame van het venster. Wil je liever iets anders, klik dan op Een ander thema maken.

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ven later verschijnt het eerste thema op basis van je beschrijving.

Je eigen Edge-thema delen of het standaardthema herstellenen

Afbeeldingen worden gegenereerd met behulp van Microsoft Designer en Dall-E 3. Dall-E 3 is een AI-model dat realistische afbeeldingen en kunstwerken creëert op basis van een tekstprompt. Via de knop Delen kun je het aangepaste thema eenvoudig delen met vrienden via sociale media. Selecteer het gewenste platform om je creatie te delen of anderen inspiratie te geven voor hun eigen ontwerpen. Je kunt de link ook kopiëren of de afbeelding rechtstreeks van de pagina downloaden.

Ben je het thema later beu en wil je terugkeren naar het standaardthema van Microsoft Edge, klik dan opnieuw rechtsboven op de drie puntjes om het menu te openen. Ga naar Instellingen en open opnieuw de optie Uiterlijk. Daar selecteer je het standaardthema.

Je kunt het nieuwe thema delen via sociale media.

In het kort Met de AI-themagenerator van Microsoft Edge maak je een browserthema op basis van een tekstbeschrijving. De generator gebruikt Microsoft Designer en Dall-E 3 om afbeeldingen te maken. Je kunt het gegenereerde thema toepassen, de kleur van het vensterframe aanpassen en je ontwerp delen. Via Instellingen en Uiterlijk kun je terugkeren naar het standaardthema van Microsoft Edge.