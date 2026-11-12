Met een eigen thema geef je Microsoft Edge een persoonlijke uitstraling. Je verandert niet alleen de kleuren van de browser, maar ook de achtergrond van nieuwe tabbladen. Dankzij de AI-themagenerator hoef je daarvoor alleen maar te beschrijven hoe je wilt dat je browser eruitziet.
Waar vind je de AI-themagenerator in Microsoft Edge?
Open Microsoft Edge en meld je aan met je persoonlijke Microsoft-account als je dat nog niet hebt gedaan. Klik vervolgens op de knop met de drie puntjes rechtsboven. In dit menu selecteer je onderaan de optie Instellingen.
Vergroot indien nodig het Edge-venster totdat het linkerpaneel verschijnt. Zie je geen linkerpaneel, klik of tik dan op de menuknop met de drie streepjes linksboven. Open vervolgens de optie Uiterlijk. Scrol een beetje naar beneden tot je bij het onderdeel Thema komt. In de groep Meer thema's verkennen staat de nieuwkomer AI-themagenerator. Klik op deze knop.
Zelf een Edge-thema maken en aanpassen met AI
In het promptvak typ je een beschrijving van het gewenste thema. Daarna gebruik je de knop Thema maken. De AI genereert vervolgens een aangepast thema. Er start een animatie die aftelt totdat het ontwerp klaar is.
Bevalt het resultaat, dan bevestig je met Thema toepassen. Eventueel kun je de kleuren van het thema nog wijzigen door op de voorgestelde kleuren onder het ontwerp te klikken. Met de kleurenstalen onder het voorstel selecteer je een passende kleur voor het frame van het venster. Wil je liever iets anders, klik dan op Een ander thema maken.
Je eigen Edge-thema delen of het standaardthema herstellenen
Afbeeldingen worden gegenereerd met behulp van Microsoft Designer en Dall-E 3. Dall-E 3 is een AI-model dat realistische afbeeldingen en kunstwerken creëert op basis van een tekstprompt. Via de knop Delen kun je het aangepaste thema eenvoudig delen met vrienden via sociale media. Selecteer het gewenste platform om je creatie te delen of anderen inspiratie te geven voor hun eigen ontwerpen. Je kunt de link ook kopiëren of de afbeelding rechtstreeks van de pagina downloaden.
Ben je het thema later beu en wil je terugkeren naar het standaardthema van Microsoft Edge, klik dan opnieuw rechtsboven op de drie puntjes om het menu te openen. Ga naar Instellingen en open opnieuw de optie Uiterlijk. Daar selecteer je het standaardthema.
In het kort
Met de AI-themagenerator van Microsoft Edge maak je een browserthema op basis van een tekstbeschrijving. De generator gebruikt Microsoft Designer en Dall-E 3 om afbeeldingen te maken. Je kunt het gegenereerde thema toepassen, de kleur van het vensterframe aanpassen en je ontwerp delen. Via Instellingen en Uiterlijk kun je terugkeren naar het standaardthema van Microsoft Edge.
Veelgestelde vragen
Welke apparaten ondersteunen de AI-themagenerator van Microsoft Edge?
De AI-themagenerator van Microsoft Edge is volgens Microsoft alleen beschikbaar op desktopapparaten en bevindt zich in preview. Je kunt deze functie dus niet gebruiken in de mobiele Edge-browser. Microsoft vermeldt bovendien dat de beschikbaarheid en werking kunnen verschillen per apparaattype, regio en browserversie.
Waarom ontbreekt de AI-themagenerator in mijn browser?
De beschikbaarheid van de AI-themagenerator kan verschillen per regio, apparaat en browserversie. Daarnaast kunnen organisaties het genereren van AI-thema's uitschakelen via browserbeleid. Controleer daarom of je browser is bijgewerkt en of je een beheerd werkprofiel gebruikt. Een ontbrekende knop betekent niet automatisch dat je iets verkeerd hebt ingesteld.
Wat is het verschil tussen een browserthema en een extensie?
Een browserthema verandert de uitstraling van de browser, zoals de kleur van het vensterframe en de achtergrond van nieuwe tabbladen. Een extensie voegt hulpmiddelen of extra mogelijkheden toe aan je browserervaring. Wil je alleen andere kleuren en een achtergrond, dan past een thema beter bij dat doel dan een uitbreiding.
Hoe kan ik mijn browser aanpassen zonder AI te gebruiken?
Je kunt de uitstraling van Microsoft Edge ook aanpassen met de ingebouwde weergave-instellingen, zonder een afbeelding te laten genereren. Microsoft noemt onder meer een licht of donker thema, de indeling van de werkbalk, de lettergrootte en paginazoom. Welke opties je precies ziet, kan per browserversie verschillen.
Waarom komt een AI-afbeelding niet altijd overeen met mijn beschrijving?
Een AI-beeldgenerator kan onverwachte resultaten produceren, ook als je beschrijving duidelijk lijkt. Microsoft waarschuwt hiervoor expliciet bij de themagenerator: het gegenereerde beeld kan afwijken van wat je verwachtte. Zie een resultaat daarom niet als een exacte uitvoering van je opdracht. Onverwachte of aanstootgevende creaties kun je via feedback aan Microsoft Designer melden.