Windows 11 werkt meestal vlot, tot de dag dat er problemen opduiken. Na een driver-update, de installatie van een nieuwe app of een registerwijziging kan het systeem plots instabiel worden. Door je pc te herstellen naar een herstelpunt keer je snel terug naar een vorige, goed werkende systeemtoestand.

Hoeveel schijfruimte?

Het is een goede gewoonte om regelmatig herstelpunten aan te maken. Ze stellen je in staat om je computer terug te zetten naar een moment waarop alles nog naar behoren werkte. Om een herstelpunt te maken, typ je Herstelpunt maken in het zoekveld naast de startknop. Je komt terecht in Systeemeigenschappen op het tabblad Systeembeveiliging. Selecteer in het overzicht de lokale systeemschijf (meestal C:) en klik op Configureren.

In het volgende venster kies je Systeembeveiliging inschakelen.

Onderaan bepaal je hoeveel schijfruimte deze herstelpunten maximaal mogen innemen. Naarmate die ruimte vol raakt, verwijdert Windows automatisch oudere herstelpunten om plaats te maken voor nieuwe. Een instelling van 2 tot 5 procent is doorgaans voldoende. Via de knop Verwijderen kun je in één keer alle bestaande herstelpunten wissen. Klik tot slot op Toepassen en OK.

Herstelpunt maken

Ga terug naar het vorige venster en klik op Maken. Geef het herstelpunt een duidelijke naam, zodat je het later makkelijk herkent. Een beschrijving zoals Voor driver-update of Na software-installatie volstaat. Het heeft geen zin om zelf een datum in te typen. Windows voegt automatisch de datum en het tijdstip toe. Klik opnieuw op Maken. Windows laat je weten wanneer het herstelpunt succesvol is aangemaakt.

Herstelpunt aanspreken

Om Windows later terug te zetten naar een eerdere toestand, open je opnieuw Systeemeigenschappen / Systeembeveiliging. Kies deze keer voor Systeemherstel. Deze functie helpt bij het oplossen van systeemproblemen, maar heeft geen invloed op je documenten, foto’s of andere persoonlijke bestanden. Het is dus geen alternatief voor een back-up.

Klik op Volgende en je krijgt een overzicht van alle beschikbare herstelpunten, inclusief hun naam en het tijdstip waarop ze zijn aangemaakt. Selecteer het gewenste herstelpunt en klik op Volgende. Windows vraagt je om je keuze te bevestigen, want eenmaal gestart kan Systeemherstel niet worden onderbroken. Klik op OK en laat Windows zijn werk doen.