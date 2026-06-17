Disney heeft de eerste trailer van de aankomende animatiefilm Hexed uitgebracht. Die moet later dit jaar, op 25 november, te bekijken zijn in de bioscoop. Maar als je al een voorproefje wil van de magische heksensfeer, kun je nu al de Disney-serie The Owl House kijken.

Maar eerst: Hexed is de eerstvolgende film van Walt Disney Animation Studios, dezelfde studio achter de Frozen-films, Wish, Moana en meest recentelijk Zootopia 2. Dit jaar komen ze dus niet met een vervolg, maar met een op zichzelf staand project. De trailer is hieronder te bekijken.

Hexed gaat over Billie, een middelbare scholier - ingesproken door Hailee Steinfeld - en buitenbeentje. Op een dag komt ze erachter magische krachten te hebben, en wordt ze getransporteerd naar Hexe, een land vol magische wezens en heksen.

Daar ontmoet ze onder andere een pratende schrijfveer - Tracey Ullman - en een boek waarvan de stem wordt verzorgd door Stephen Fry. Billie’s moeder Alice - ingesproken door Rashida Jones - is ook verbonden met deze wereld, en de twee gaan samen op pad.

Vanwaar de vergelijking met The Owl House?

Maar goed, ik heb het ook over vergelijkingen met een andere Disney-serie. Het is je vergeven als je nog nooit van The Owl House hebt gehoord. Hoewel de serie wel onder en door Disney is geproduceerd, is het project voornamelijk aangewezen op het voor kinderen georiënteerde Disney Channel.

Net als in Hexed draait The Owl House om een middelbare scholier, die in dit geval Luz heet en net als Billie anders is dan de meeste leeftijdsgenoten. Ook Luz stuit ineens op een gegeven moment op een magische wereld vol heksen en magie. Oh, en voor zowel Luz als Billie staan conflicten met hun moeders schijnbaar centraal.

© Disney

The Owl House begon in 2020 en eindigde met een derde seizoen in 2022. Hoewel de serie dus voor een relatief jonge doelgroep gemaakt is, zijn de thema’s rondom opgroeien en je eigen plekje in de wereld vinden aangeslagen bij een veel grotere groep kijkers. En het is op zijn minst opvallend te noemen dat de opzet van Hexed het een en ander weg heeft van deze serie in Disney’s portfolio.

Maar goed, zit dit dus als een aanrader: als je zin hebt in Hexed of jezelf - of een ander - een beetje klaar wil stomen voor deze film die in november uitkomt is The Owl House wellicht de moeite waard. Alle drie de seizoenen van de serie zijn ook op Disney+ te bekijken.