Pixar en Disney hebben een eerste teaser trailer uitgebracht voor de in 2027 te verschijnen animatiefilm Gatto.

Pixar is natuurlijk bekend van vele geprezen animatiefilms, van Toy Story en Inside Out tot Up en Wall-E. Hun nieuwste film is dus altijd weer een evenement an sich, en nu hebben we een eerste goede blik gekregen op wat ons volgend jaar staat te wachten.

Gatto speelt zich af in Venetië, waar een zwarte kat per ongeluk verzeild raakt in de Italiaanse kattenmaffia. Daarbij lijkt de film flink wat grappen te maken over de maffia, maar ook Venetië uit te lichten.