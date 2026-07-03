Lucasfilm heeft de eerste trailer van de aankomende Star Wars-anime The Ninth Jedi uit de doeken gedaan.

The Ninth Jedi is een animatieserie van het Japanse Production IG - dezelfde animatiestudio die anime zoals Haikyu!! en Kaiju No. 8 heeft geproduceerd. De serie is vanaf 5 augustus te zien op Disney+.

Anime is overigens een verzamelterm voor praktisch alle animatieprojecten die uit Japan afkomstig zijn, dus in essentie is dit ‘gewoon’ een nieuwe Star Wars-animatieserie als The Clone Wars en Maul: Shadow Lord. Al doet Production IG ook heel erg een eigen ding.

Wat is The Ninth Jedi?

The Ninth Jedi speelt zich af in een ietwat alternatieve versie van het Star Wars-universum, en volgt het jonge meisje Kara die traint om een Jedi te worden. Die krachtige ruimtesamoerai waren ooit een belangrijke groep in het universum die de kwaadaardige Sith tegenstonden, maar beide facties zijn nu al geruime tijd niet meer op het galactische toneel te zien geweest. Ook niet tijdens de oorlog die uitgebroken is. Maar nu lijkt het erop dat zowel de Jedi als Sith terugkeren.

Opvallend is dat de aankomende serie niet de eerste keer is dat we Kara en het Ninth Jedi-verhaal zien. Het personage en haar alternatieve Star Wars-universum kwamen in 2021 al voorbij in Star Wars: Visions, een anthologieserie waarin verschillende Japanse studio’s allemaal een eigen korte Star Wars-special verzorgde.

Production IG’s eerste aflevering, ook toen al The Ninth Jedi genaamd, wordt door veel mensen gezien als de beste special uit dat eerste seizoen. In het derde seizoen van Star Wars Visions bracht de studio de vervolgaflevering ‘The Ninth Jedi: Child of Hope’ uit, een aflevering die ook de aankomende serie inluidt.

Om je een beetje voor te bereiden op de komende anime kun je dus deze twee afleveringen bekijken op Disney+. The Ninth Jedi is aflevering vijf van het eerste seizoen, en in seizoen drie kun je aflevering drie bekijken.

Wat is Star Wars: Visions?

The Ninth Jedi is een opvallende toevoeging aan het Star Wars-merk, dat over het algemeen voornamelijk projecten uitbrengt die zich in de algemene tijdlijn van het universum bevinden. Er zijn uiteraard uitzonderingen, zeker op het gebied van series die zich op een jonger publiek richten, zoals de Lego Star Wars-specials, maar voor de rest is alles op de Disney+-pagina van de franchise onderdeel van één geheel.

Star Wars: Visions was daar in 2021 al een opvallende uitzondering op. Het idee achter de serie was dat negen animatiestudio’s in Japan de kans kregen om een op zichzelf staand verhaal neer te zetten met de iconografie van Star Wars, maar met hun eigen versie van de Galaxy Far, Far Away. Daar zijn erg unieke en prachtig vormgegeven verhalen uit gekomen, zoals The Duel, The Village Bride en dus The Ninth Jedi.

Foto: Kamikaze Douga

Het tweede seizoen van Visions keek naar wereldwijde animatiestudio’s, waaronder Aardman - bekend van Wallace and Gromit - die de special I Am Your Mother produceerde. Ook het Schotse Cartoon Saloon maakte een fantastisch verhaal in Screecher’s Reach. Vorig jaar kwam een derde seizoen uit, ditmaal weer met specials van Japanse bodem. The Duel, The Village Bride en dus The Ninth Jedi kregen in dit seizoen vervolgaflevering, te midden van zes andere, gloednieuwe verhalen.

Star Wars breidt uit

Vooralsnog is The Ninth Jedi de enige Star Wars: Visions-special die uitgebouwd is tot een groter, op zichzelf staand project. Dit toont vanuit Lucasfilm echter een interessante gewilligheid om eens iets geheel nieuws te proberen, en de veelzijdigheid van het Star Wars-merk toe te passen.

Foto: Aardman

Officieel heet deze Ninth Jedi-serie 'Star Wars: Visions Presents The Ninth Jedi', en die overkoepelende 'Presents'-banner wordt volgens een persbericht gebruikt om meerdere nieuwe Star Wars: Visions-projecten uit te brengen. Waarschijnlijk is The Ninth Jedi dus één van meerdere anime die in de komende jaren uit gaan komen - en wie weet staat er in de toekomst wel een bioscoopfilm op de planning.