Het Annecy Animation Festival is in volle gang, en Warner Bros. heeft de kans genomen om veel nieuwe animatieprojecten uit de doeken te doen. Waaronder films en series in de DC-tak van het bedrijf, met als grote verrassing een serie gebaseerd op de immens populaire Absolute Batman-reeks, maar ook de film Batman: Knightfall.

De Absolute Batman-animatieserie was de grote verrassing van het DC Studios-panel tijdens Annecy Animation Festival, het evenement waar animatieprojecten centraal staan. Er is nog weinig bekend over de serie, geen releasedatum of welke studio de animatie verzorgt, maar wel is bekend dat Scott Snyder - de schrijver van de Absolute Batman-comic - aan het roer staat.

Genodigden van het panel hebben een driedimensionaal model van deze Dark Knight gezien, wat in ieder geval aantoont dat de serie een CG-stijl heeft in plaats van tweedimensionale tekeningen. Denk dus meer aan de stijl van Pixar-films dan de originele Lion King.

Absolute Batman is een heruitvinding van een van de meest populaire superhelden ooit, bedacht door Scott Snyder in samenwerking met illustrator Nick Dragotta. Batman is bekend als het alter ego van Bruce Wayne, een schatrijke man wiens ouders zijn vermoord op jonge leeftijd. De Absolute-versie van het personage gooit bekende elementen van het personage echter overhoop: Bruce Wayne is niet rijk, maar een bouwvakker die al zijn gadgets zelf maakt. Ook woont hij in Crime Alley, en leeft zijn moeder nog.

Hij is ook reusachtig, en boos. Naast Gotham City veilig houden van superschurken, is deze Batman ook bezig met systematische problemen en het ontmantelen daarvan. In dit verhaal is juist de Joker de rijke man met een geheime grot, wat het geheel een maatschappelijk relevant randje geeft. Absolute Batman is boos, en de stem van een generatie, zoals onze Jacco eerder heeft geschreven.

© DC Studios

Batman: Knightfall Part 1

Batman komt wel vaker voor in de animatiegerelateerde plannen van Warner Bros. Later dit jaar brengt DC namelijk het eerste deel van de Batman: Knightfall-trilogie uit. De drie uiteindelijke animatiefilms vertellen gezamenlijk het gelijknamige verhaal uit de comics, dat van de jaren 1993 tot en met 1994 werd gepubliceerd.

De uitgebrachte trailer toont Batman (ingesproken door Anson Mount) die aan het einde van zijn gerij is, maar wordt geconfronteerd door Bane (Michael Mando) die zich heeft voorgenomen de Bat te ‘breken’. Knightfall is een legendarisch verhaal over hoe lang Batman zijn gevecht tegen de misdaad vol kan houden, en was andere inspiratiebron voor Christopher Nolans film The Dark Knight Rises. Nieuwe delen in de komende paar jaren maken deze verfilming van het verhaal compleet.

Nog meer DC-projecten

We blijven nog even bij Gotham City, gezien DC Studios ook een gloednieuwe animatieserie heeft aangekondigd in Joker: Laugh Riot. Dit project is een anime, geproduceerd door Sola Animation, met wie Warner Bros. eerder ook de animatiefilm Lord of the Rings: War of the Rohirrim produceerde. De regisseur van dat project, Yasuhiro Aoki, staat ook aan het hoofd van deze serie.

De plot van Joker: Laugh Riot gaat over de iconische schurk Joker, die na de dood van Batman op een gewelddadige reis door Gotham City gaat om diens moordenaar te vinden. Schijnbaar leidt dit tot een soort existentiële crisis voor de Clown Prince of Crime, die ondertussen steeds meer een burgerwacht wordt dan regelrechte superschurk.

Een laatste verrassing tijdens het panel was de aankondiging van Krypto, een animatieserie over de buitenaardse hond van Superman en Supergirl - die ook prominent aanwezig is in de net uitgekomen Supergirl-film. Dit project wordt geleid door Chowder-maker C.H. Greenblatt, en gaat over de superhond die rondhangt met een groepje opkomende criminelen, die langzamerhand zachtaardiger worden door zijn aanwezigheid.

Om toch nog met de Dark Knight af te sluiten is er eerder deze week een trailer gedeeld van Batman: Caped Crusader seizoen 2. De Amazon Prime Video-serie wordt op 31 juli voortgezet, en bevat meer bekende Batman-schurken als Joker, Poison Ivy, Man-Bat en Riddler.

Uniek aan Caped Crusader is het tijdperk waarin het verhaal zich afspeelt, rond 1940. De serie wordt onder andere geproduceerd door Bruce Timm, de man achter Batman: The Animated Series en Matt Reeves - die The Batman heeft geregisseerd en nu aan het vervolg werkt.

Uitbreiding van DC Studios

Sinds 2023 wordt DC Studios aangevoerd door Guardians of the Galaxy- en Superman-regisseur James Gunn, samen met producent en co-ceo Peter Safran. Naast dat zij samen een Marvel Cinematic Universe-achtig filmuniversum aan het opbouwen zijn met films, (animatie)series en games worden er ook nog verhalen verteld buiten die continuïteit, die dus op zichzelf bekeken kunnen worden. Neem dus bijvoorbeeld Caped Crusader en The Batman, maar ook adaptaties als Absolute Batman en Knightfall.

Van veel van de net aangekondigde series zijn nog geen releasedata bekendgemaakt, al heeft DC Studios dit jaar nog de HBO Max-serie Lanterns en in oktober de horrorfilm Clayface. Een animatieserie die wel is getoond tijdens Annecy Film Festival maar waarvan weinig verdere informatie is onthuld, is Mister Miracle - een serie over een van de beste ontsnappingsexperts in de wereld.