Het wordt mogelijk om Netflix-content dat in 4k beschikbaar is, ook via Google's Chrome-browser in die resolutie te bekijken.

Netflix-films en -series in een 4k-resolutie bekijken kan natuurlijk al via de televisie - als die tv daar geschikt voor is - maar het was ook al mogelijk om via de webbrowsers Edge en Safari dat te doen. Via Google Chrome was dit nog niet mogelijk, maar daar lijkt dus verandering in te komen (via Android Authority).

Men is er namelijk achter gekomen dat Netflix deze functie nu voor Chrome uitrolt. Het is misschien nog niet meteen beschikbaar, omdat het soms even duurt voordat dergelijke functies wereldwijd toegankelijk zijn, maar het zit er dus wel aan te komen.

Om Netflix in 4k via Chrome te bekijken zijn echter wel wat vereisten. Zo moet je sowieso Windows als besturingssysteem hebben - op een Mac bijvoorbeeld is de functie er niet. Daar werkt Safari echter wel. Ook een Netflix Premium-abonnement is nodig, want dat is een vereiste om 4k-content te kunnen bekijken.

Daarnaast moet het systeem waarop je Netflix via Chrome kijkt de 4k-resolutie wel aankunnen. Dat betekent dat je een Nvidia GeForce GTX 1050 of nieuwere grafische kaart nodig hebt, en een AMD Radeon RX 400-series GPU of nieuwer, alsmede Intel- of AMD-processoren die het aankunnen. Je beeldscherm moet er ook geschikt voor zijn: dat betekent een 4k-scherm die content in 60Hz kan afspelen, aangezien dat een vereiste is voor Netflix.