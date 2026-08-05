De lijst werd gepubliceerd op Xbox Wire. Een van de interessantste toevoegingen is de bèta van het aankomende Gears of War: E-Day, dat van 6 tot en met 10 augustus loopt en beschikbaar is voor mensen die de game hebben gereserveerd of Game Pass Ultimate of PC Game Pass hebben.
Ook de toevoeging van PowerWash Simulator 2 aan Game Pass Premium zal voor veel abonnees fijn zijn. In dit vervolg kunnen spelers weer allerlei levels vol met vieze objecten schoonspuiten met een hogedrukspuit en ander apparatuur.
Alle aankomende Xbox Game Pass-toevoegingen
Hieronder is de volledige lijst te zien.
- Gears of War: E-Day Open Beta (Xbox Series-consoles, pc) – Van 6 tot en met 10 augustus via Game Pass Ultimate en PC Game Pass
- Monsters are Coming! (Xbox Series-consoles, pc, handheld en cloud) – Stond al op Game Pass Ultimate en PC Game Pass, komt op 6 augustus ook naar Game Pass Premium
- PowerWash Simulator 2 (Xbox Series-consoles, pc en cloud) – Stond al op Game Pass Ultimate en PC Game Pass, komt op 6 augustus ook naar Game Pass Premium
- Bounty Star (Xbox Series-consoles, pc en cloud) – Stond al op Game Pass Ultimate en PC Game Pass, komt op 11 augustus ook naar Game Pass Premium
- Date Everything! (Xbox Series-consoles, pc, handheld en cloud) – Vanaf 11 augustus naar Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
- Grounded 2 (Game Preview) (Xbox Series-consoles, pc, handheld en cloud) – Stond al op Game Pass Ultimate en PC Game Pass, komt op 11 augustus ook naar Game Pass Premium
- Ball x Pit (Xbox Series-consoles, pc, handheld en cloud) – Stond al op Game Pass Ultimate en PC Game Pass, komt op 12 augustus ook naar Game Pass Premium
- Cricket 26 (console, pc en cloud) – Vanaf 13 augustus naar Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
- Mio: Memories in Orbit (Xbox Series-consoles, pc, handheld en cloud) – Stond al op Game Pass Ultimate en PC Game Pass, komt op 13 augustus ook naar Game Pass Premium
- Sandustry (Game Preview) (pc) – Vanaf 13 augustus naar Game Pass Ultimate en PC Game Pass
- Egging On (Xbox Series-consoles, pc, handheld en cloud) – Stond al op Game Pass Ultimate en PC Game Pass, komt op 18 augustus ook naar Game Pass Premium
Daarnaast zullen de volgende games op 15 augustus van Game Pass verdwijnen:
- Menace (Game Preview) (pc)
- Atlas Fallen (console, pc en cloud)
- Aliens: Firesteam Elite (console, pc en cloud)
- Firewatch (console, pc en cloud)