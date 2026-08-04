De langlopende, populaire massive multiplayer online rpg Final Fantasy 14 is vanaf vandaag ook verkrijgbaar op Nintendo Switch 2.

De game is al jaren op pc en PlayStation-consoles verkrijgbaar en sinds 2024 ook op Xbox Series-consoles, maar vanaf vandaag kunnen Nintendo-gamers dan eindelijk met het spel aan de slag, zolang ze een Switch 2 hebben.

Verschillende edities

Op de Nintendo eShop zijn verschillende edities beschikbaar, waaronder een gratis testversie. Dit is op zichzelf al een aanzienlijk pakket, met de basisgame en de eerste drie uitbreidingen. Men heeft hier echter minder opties om met andere spelers te communiceren, de levelcap ligt op 80 in plaats van 100 en er zijn maar achttien speelbare 'jobs' in plaats van de 22 die in andere edities beschikbaar zijn. Ook kan men niet meedoen aan Ultimate Raids en PvP-gevechten.

Er is ook een starterseditie met de eerste drie uitbreidingen voor de game, die voor 14,99 aangeschaft kan worden. Dan zijn er nog een Complete Edition en Complete Collector's Edition, die beide tijdelijk met 33 procent korting gekocht kunnen worden - voor respectievelijk 38,49 euro en 76,99 euro. Deze edities bevatten alle uitbreidingen tot en met Dawntrail, en de Collector's Edition heeft diverse in-game bonusitems.

Met de betaalde edities ontvangen spelers een gratis speelperiode van dertig dagen, waarna er een maandelijks abonnement moet worden afgenomen om alles uit de game te halen. Wanneer dit abonnement wordt stopgezet kan men geen progressie meer boeken voor hun personage.

Sinds 2013 al in trek

Final Fantasy 14 is een mmo met de typische Final Fantasy-gameplay en -setting, maar dan in een spelwereld met veel andere spelers. De game kwam oorspronkelijk in 2010 uit maar werd toen slecht ontvangen. Ontwikkelaar Square Enix nam het spel op de schop en bracht in 2013 de game opnieuw uit als Final Fantasy 14: A Realm Reborn. Sindsdien vindt de game gretig aftrek.

Nieuwe uitbreiding op komst

In januari 2027 komt de volgende uitbreiding voor Final Fantasy 14 uit, genaamd Evercold. De uitbreiding bevat twee nieuwe jobs, namelijk 'tank' en 'physical ranged DPS', en een stijging van de levelcap naar 110. Ook zullen er nieuwe gebieden, waaronder nieuwe steden, te verkennen zijn. Natuurlijk zijn er ook nieuwe kerkers en raids.