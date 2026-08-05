Aankomende feestdagen kunnen we het vervolg op de actie-comedy Violent Night uit 2022 verwachten. De eerste trailer valt nu te bekijken.

De eerste Violent Night was in 2022 een verrassingshit. In de film is te zien hoe David Harbour (Stranger Things, Thunderbolts) de rol van de Kerstman vertolkt, maar wel een hele chagrijnige versie ervan.

In feite is hij een onsterfelijke Viking, en in de film neemt hij het op tegen een stel huurlingen die een rijke familie hebben ontvoerd. Daarbij is deze unieke versie van de Kerstman erg goed in vechten en schuwt daarbij niet bepaald geweld - vandaar ook de naam van de film.

Problemen in een winkelcentrum

In Violent Night 2 moet de Kerstman weer van zich afslaan. Hij komt namelijk zelf op de 'naughty list' te staan van al dat gemoord en trekt zich terug in een Amerikaans winkelcentrum. Laat dat winkelcentrum nou net worden aangevallen door een groep criminelen. Daarbij krijgt hij gelukkig hulp van niemand minder dan 'Mrs. Claus' (gespeeld door Kristen Bell).