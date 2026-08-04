Update: Meta heeft een fix uitgebracht voor een bug waardoor sommige WhatsApp-accounts onterecht werden geblokkeerd.

Gisteren bleek dat diverse mensen opeens niet meer in hun WhatsApp-account konden inloggen, waardoor ze geen gebruik meer konden maken van de chatdienst. Meta heeft nu een bugfix uitgebracht waarmee dit opgelost is.

Oorspronkelijk bericht:

Sommige mensen melden de laatste dagen dat ze niet meer gebruik kunnen maken van WhatsApp omdat hun account geblokkeerd is. Het gaat om een bug, en het bedrijf achter de chatapp werkt aan een oplossing.

Op social media verschijnen de laatste dagen steeds meer berichten van mensen die melden dat hun WhatsApp-accounts geblokkeerd zijn en gecontroleerd worden door WhatsApp-eigenaar Meta.

Door de blokkade kunnen mensen WhatsApp niet gebruiken. WhatsApp toont dan een scherm waarop staat dat "je accountactiviteit en apparaatinformatie gecontroleerd wordt om te checken of het aan onze gebruiksvoorwaarden voldoet. We zullen je binnen 24 uur op de hoogte stellen over onze bevindingen."

Oplossing op komst

Meta heeft aan TechCrunch vertelt dat het om een bug gaat, en dat het werkt aan een oplossing. Niet alleen om er voor te zorgen dat mensen niet meer onterecht geblokkeerd worden, maar ook om de accounts die onterecht zijn geblokkeerd weer op actief te stellen.

Soms gaat het fout

Meta heeft overigens niet gemeld wat het probleem precies heeft veroorzaakt. "We proberen altijd voor te lopen op de mensen die onze service misbruiken en accounts te verbannen om anderen veilig te houden. Soms gaat het fout, en als dat gebeurt proberen we dit zo snel mogelijk op te lossen zodat mensen weer kunnen chatten."

WhatsApp kent ook verbeteringen

Het is niet alleen maar kommer en kwel rondom WhatsApp: er worden regelmatig ook verbeteringen en nieuwe features doorgevoerd. Zo is het sinds kort mogelijk om te (video)bellen via WhatsApp Web.