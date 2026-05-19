HBO Max en DC Studios hebben in navolging van de eerste teaser trailer van Lanterns eerder dit jaar nu een tweede teaser trailer online gedeeld.

Het gaat dan wel om een teaser trailer, maar hij is 2 minuten lang en toont flink wat beelden van de aankomende serie. Daarbij is ook bevestigd dat Laura Linney een rol heeft in de serie. Zij komt ook in de trailer voor, al zijn er nog geen concrete details over haar personage. Linney is onder andere bekend van de Netflix-hitserie Ozark.

In Lanterns volgen kijkers Hal Jordan (Kyle Chandler) en John Stewart (Aaron Pierre), twee intergalactische agenten die naar aarde worden gestuurd om een mysterieuze moord in Nebraska te onderzoeken. De serie wordt gemaakt door Lost- en The Leftovers-maker Damon Lindelof in samenwerking met comicbookschrijver Tom King en Ozark- en True Detective-producent Chris Mundy.