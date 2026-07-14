Vanaf 23 juli draait de film Good Luck, Have Fun, Don’t Die in de bioscoop, en wij mogen driemaal twee kaartjes weggeven, misschien wel aan jou!

De film ging eerder dit jaar al in première in de Verenigde Staten, en komt nu eindelijk ook in Nederland uit. Een van de voornaamste redenen waarom Good Luck, Have Fun, Don’t Die bekijks trekt, is dat regisseur Gore Verbinski aan het roer staat. Hij is vooral bekend als de regisseur van de eerste drie Pirates of the Caribbean-films, maar heeft ook films als Rango en The Ring gemaakt. Zijn vorige film, A Cure for Wellness, kwam tien jaar geleden uit, maar nu is Verbinski terug.

En dat dus met Good Luck, Have Fun, Don’t Die, een absurde sci-fi komediefilm over een man uit de toekomst - gespeeld door Sam Rockwell - die terug in de tijd reist naar een restaurant, en daar een aantal van de klanten mee moet nemen. De goede combinatie mensen zal de toekomst namelijk redden, voordat die over wordt genomen door kwaadaardige A.I. Gedurende dit avontuur krijgen ze onder andere te maken met zombietieners en moordlustige robots.

Naast Rockwell bestaat de cast van de film uit Juno Temple (Maleficent, Roofman), Haley Lu Richardson (Split), Michael Peña (Ant-Man, The Martian) en Zazie Beetz (Deadpool 2, They Will Kill You).