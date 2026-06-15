Op 20 en 21 juni barst Heroes Dutch Comic Con weer los met bekende gasten en verschillende activiteiten in de Jaarbeurs te Utrecht.

Wij van ID lopen er in ieder geval rond, of in het geval van Martin bij de stand van de Politie om te vertellen over de digitale wereld. Ondergetekende is waarschijnlijk ook, om hopelijk wat van de gasten te spreken.

Zo zijn een aantal flinke namen aanwezig, waaronder Giancarlo Esposito, onder andere bekend van Breaking Bad en The Mandalorian, Jamie Campbell Bower, van Stranger Things en later dit jaar Rings of Power, en uiteraard Troy Baker, die in vrijwel iedere videogame met stemmenwerk te horen is, maar voornamelijk bekendstaat als Joel uit The Last of Us.

© AMC

Er zijn Q&A’s met deze gasten op de Main Stage, maar in de Gaming Area kun je ook vragen stellen aan de cast van Resident Evil: Requiem terwijl de game daar live gespeeld wordt. Ook kun je gameshows bijwonen en toernooien tussen topspelers bekijken. Of je kunt zelf ergens plaatsnemen en een spelletje spelen, of jeen van de verschillende kaartspellen proberen. Ook kan er Dungeons and Dragons gespeeld worden, mocht je een introductie van die hobby zoeken.

Maar goed, het gaat hier natuurlijk om Heroes Dutch Comic Con, dus reken er maar op dat er bijzonder veel comics te scoren zijn. Die kun je vervolgens ook laten signeren door mensen die eraan hebben gewerkt. Tip mijnerzijds: Star Wars: Battle of Jakku van Alex Segura, DC’s Absolute Batman waar hoofdredacteur Katie Kubert voor aanwezig is en het artwork van Cafu voor Venom is prachtig.