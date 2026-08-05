EA liet weten dat het vanaf nu volledig eigendom is van een investeringsgroep bestaande uit Public Investment Fund, Silver Lake en Affinity Partners. Dat maakt het gamebedrijf weer privé-eigendom na 36 jaar.
De eigenaren van EA
Public Investment Fund is veruit de grootste eigenaar van het bedrijf met 93,4 procent. Het Public Investment Fund is door Saudi-Arabië in het leven geroepen om het land minder afhankelijk van alleen verdiensten rondom oliewinning te maken.
Silver Lake Partners is een investeringsfonds van een Amerikaans bedrijf uit Silicon Valley, en heeft 5,5 procent van EA in handen. Affinity Partners tot slot heeft 1,1 procent van EA gekocht. Dat is een Amerikaans investeringsfonds van de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump.
Controversiële overname
De overname is controversieel. EA is nu voor het overgrote deel in handen van wat in feite de overheid van Saudi-Arabië is. Dat land is al meermaals bekritiseerd om hun gebrek aan mensenrechten en inclusiviteit. EA communiceerde eerder dat de overname geen invloed zal hebben op de content in hun games, maar dat valt natuurlijk nog te bezien.
Electronic Arts is bekend van de EA Sports FC-voetbalgames, die voorheen onder de naam Fifa door het leven gingen. Verder heeft het bedrijf ook franchises als De Sims, Battlefield, Need for Speed, Apex Legends en Skate in handen.
EA heeft voor aankomend najaar de release van EA Sports FC 27 gepland. Nieuw in dit deel is een openwereldmodus waarin spelers hun eigen avatar aanmaken en daarmee de voetbalwereld veroveren. Hierin komen ze ook diverse bekende voetballers tegen.