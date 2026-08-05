Nadat vorig jaar werd aangekondigd dat het Public Investmen Fund van Saudi-Arabië gameuitgever Electronic Arts voor 55 miljard dollar zou overnemen, is die overname nu afgerond.

EA liet weten dat het vanaf nu volledig eigendom is van een investeringsgroep bestaande uit Public Investment Fund, Silver Lake en Affinity Partners. Dat maakt het gamebedrijf weer privé-eigendom na 36 jaar.

De eigenaren van EA

Public Investment Fund is veruit de grootste eigenaar van het bedrijf met 93,4 procent. Het Public Investment Fund is door Saudi-Arabië in het leven geroepen om het land minder afhankelijk van alleen verdiensten rondom oliewinning te maken.

Silver Lake Partners is een investeringsfonds van een Amerikaans bedrijf uit Silicon Valley, en heeft 5,5 procent van EA in handen. Affinity Partners tot slot heeft 1,1 procent van EA gekocht. Dat is een Amerikaans investeringsfonds van de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump.

© EA

Controversiële overname

De overname is controversieel. EA is nu voor het overgrote deel in handen van wat in feite de overheid van Saudi-Arabië is. Dat land is al meermaals bekritiseerd om hun gebrek aan mensenrechten en inclusiviteit. EA communiceerde eerder dat de overname geen invloed zal hebben op de content in hun games, maar dat valt natuurlijk nog te bezien.

Electronic Arts is bekend van de EA Sports FC-voetbalgames, die voorheen onder de naam Fifa door het leven gingen. Verder heeft het bedrijf ook franchises als De Sims, Battlefield, Need for Speed, Apex Legends en Skate in handen.