CMF, het budgetmerk van het Britse Nothing, brengt in september open-ear-oordopjes uit in de vorm van de CMF Clip Pro.

De CMF Clip Pro is per direct beschikbaar in de Verenigde Staten, waar de oortjes 99 dollar kosten. In Europa moet er nog tot 1 september gewacht worden, en ze kosten hier dan 79 euro.

Opvallend ontwerp

De oordopjes vallen vooral qua ontwerp, waarbij ze in feite met een clip 'over' het midden van de oorschelp worden geplaatst. Doordat ze relatief flexibel zijn, zouden ze op verschillende oren passen. Daarbij staat de combinatie comfort en geluidskwaliteit centraal.

Geluid

Qua geluidskwaliteit kunnen gebruikers een dynamische driver van 10,8 millimeter verwachten wat voor een vol geluid moet zorgen. Dankzij een technologie genaamd Ultra Bass klinkt de bas sterk genoeg, maar blijven hoge tonen intact.

Het ontwerp zorgt er daarbij voor dat omgevingsgeluiden goed hoorbaar blijven zodat je niet helemaal afgesloten bent van de buitenwereld. Om privacy wel te garanderen, is er een functie genaamd Sound Seal die via de Nothing X-app kan worden geactiveerd. Zo lekt er minder geluid uit dat uit de oortjes komt, zodat bijvoorbeeld telefoongesprekken en muziek minder hoorbaar zijn voor de omgeving.

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