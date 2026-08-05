Dagje strand of festival? Dan is er altijd een kans dat je smartphone nat of vuil wordt door water, modder of zand. Ook zonnebrand, een omgestoten drankje en de hitte kunnen voor problemen zorgen. Regel nummer één: geen paniek. Meteen naar de föhn grijpen om 'm te drogen of met een omgebogen paperclip zand uit de oplaadpoort willen halen: niet doen! Wat je wél kunt doen, lees je in dit artikel.

Smartphone nat of vuil? Soms merk je de problemen pas later

Een natte of vieze smartphone lijkt vaak nog prima te werken. Het scherm gaat aan, de camera doet het gewoon en een appje naar je vrienden sturen dat je links van het podium naast die grote box staat staat lukt ook. Toch kun je de telefoon op zo'n moment beter even met rust laten.

Vocht en vuil kunnen namelijk in de oplaadpoort, speakers en microfoonopeningen terechtkomen. Ook onder het hoesje blijft gemakkelijk zand of vocht zitten. Dat merk je soms pas later, bijvoorbeeld wanneer de telefoon niet meer goed oplaadt of een speaker dof begint te klinken.

Op het strand krijgt je smartphone vaak verschillende dingen tegelijk te verduren: water, zout, zonnebrand, zand en warmte. Op een festival zijn regen, bier, modder en stof de bekendste boosdoeners. En zelfs een lekkende waterfles in je tas kan genoeg zijn om ervoor te zorgen dat er vocht in de oplaadpoort terechtkomt.

Sommige smartphones waarschuwen wanneer er vocht of vuil in de aansluiting zit. Krijg je zo'n melding of voelt de telefoon opvallend warm aan, gebruik hem dan zo min mogelijk en sluit geen oplader aan.

Foto: 9parusnikov - stock.adobe.com

IP67 of IP68 betekent niet dat je telefoon overal tegen kan

Veel moderne smartphones hebben een IP-classificatie, bijvoorbeeld IP67 of IP68. Zo'n code geeft aan hoe goed een toestel tijdens gestandaardiseerde tests tegen stof en schoon (!) water kan.



Dat betekent niet dat je telefoon onder alle omstandigheden waterdicht is. De tests worden niet uitgevoerd met zeewater, chloorwater, bier, frisdrank, zonnebrand of modder. Ook een barst in het scherm, een verbogen behuizing of slijtage van de afdichtingen kan de bescherming verminderen.



Een waterbestendige smartphone kan een ongelukje vaak overleven. Ermee in zee filmen of het toestel langdurig in een stortbui gebruiken blijft echter riskant. Wil je precies weten wat de verschillende codes betekenen, lees dan ook wat IP68 bij elektronica inhoudt.

Mag je een natte telefoon opladen? Wacht tot de poort droog is

Is je telefoon in het water gevallen of op een andere manier nat geworden? Haal alle kabels los en laad hem voorlopig niet op. Zet het toestel uit als dat zonder problemen lukt, verwijder het hoesje en dep de buitenkant droog. Zolang er nog water of vocht in de oplaadpoort kan zitten, kan opladen de contactpunten beschadigen. Daardoor laadt de telefoon later mogelijk slecht of helemaal niet meer op.



Moderne iPhones, Samsung Galaxy-telefoons en Google Pixel-toestellen kunnen waarschuwen wanneer ze vocht, vloeistof of vuil in de aansluiting vinden. Bij een iPhone staat er bijvoorbeeld dat er vloeistof is aangetroffen in de Lightning- of usb-c-connector. De precieze tekst verschilt per merk en toestel. Sommige smartphones blokkeren het opladen tijdelijk. Trek de kabel eruit en wacht met opnieuw aansluiten.



Zet de telefoon uit als dat zonder problemen lukt en haal het hoesje eraf. Houd de oplaadpoort omlaag en tik het toestel voorzichtig tegen je hand, zodat vocht eruit kan lopen. Leg de smartphone daarna op een droge plek in de schaduw.



Dep de buitenkant droog met een schone, zachte doek. Probeer de aansluiting niet van binnen schoon te maken met een doekje, wattenstaafje of ander voorwerp.

Foto: Apple | Samsung Community

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Mag een natte telefoon in rijst?

Een tip die je vaak hoort, is dat je een natte smartphone in een bak rijst moet leggen. Doe dat liever niet. Rijst absorbeert vooral oppervlakkig vocht en kan het vocht dat ín je smartphone zit niet bereiken, waardoor dat gewoon achterblijft in het toestel. Bovendien kunnen kleine rijstkorrels en fijn rijststof in de openingen terechtkomen.



Gebruik ook geen föhn en leg je toestel ook niet op de verwarming of een andere warmtebron. Warme lucht kan de accu, lijmlagen en afdichtingen beschadigen. Ook perslucht is niet verstandig, omdat je daarmee vocht en vuil juist verder het toestel in kunt blazen.



Laat de smartphone rustig drogen. Hoe lang dat duurt, verschilt per situatie. Reken op enkele uren en houd er rekening mee dat een natte smartphone soms tot 24 uur nodig heeft om volledig te drogen. Sluit daarna pas weer een kabel aan. Gaat de vochtmelding niet weg, haal de kabel er dan direct weer uit en geef het toestel meer tijd.

Foto: Vershinin Evgenii

Hoe krijg je zand uit een oplaadpoort? Nooit porren en prikken!

Zand uit je telefoon halen vraagt om geduld, zeker als de korrels in de usb-c- of Lightning-poort zitten. Gebruik geen sleutel, paperclip, veiligheidsspeld, pincet of cocktailprikker om de oplaadpoort schoon te maken. Daarmee kun je de kleine contactpunten in de aansluiting beschadigen.



Zorg dat de opening van de poort naar beneden wijst en tik de telefoon voorzichtig tegen je hand om losse korrels te verwijderen. Haal vervolgens het hoesje van het toestel en schud het zand daar voorzichtig uit.



Veeg pas over het scherm en de behuizing wanneer je zeker weet dat er geen korrels meer tussen de doek en de telefoon zitten. Zand werkt anders als schuurpapier en kan krassen veroorzaken.



Komt het vuil niet vanzelf los, laat de aansluiting zo nodig door een reparateur reinigen.

Zo verwijder je modder, zonnebrand en gemorste drank

Zit er modder op de behuizing, dep dat dan voorzichtig weg. Ga niet meteen hard wrijven, want in de modder kunnen zandkorrels zitten die krassen veroorzaken.



Gebruik voor de buitenkant eventueel een zachte, licht vochtige doek. Spuit nooit rechtstreeks water of schoonmaakmiddel op de smartphone. Let extra goed op bij de openingen rond de speakers, microfoons, knoppen en oplaadpoort.



Hetzelfde geldt voor zonnebrand, bier en frisdrank. Die laten vaak plakkerige resten achter. Maak daarom ook de randen van het scherm, de cameramodule en het hoesje schoon.



Begin pas aan een uitgebreidere schoonmaakbeurt wanneer het toestel droog is en er geen risico meer bestaat dat je vocht of vuil verder naar binnen duwt. Voor een gewone schoonmaakbeurt kun je de tips uit ons artikel over je smartphone schoonmaken gebruiken.

Foto: Serhii Hrebeniuk - stock.adobe.com

Hitte maakt water- en vuilschade erger

Een natte telefoon in de volle zon leggen lijkt misschien een snelle manier om hem te drogen. Toch kun je dat beter niet doen. De temperatuur kan daar snel oplopen, waardoor ook de accu en het scherm heet worden.



Hoe koel je een oververhitte telefoon veilig af? Leg hem op een droge plek in de schaduw, haal het hoesje eraf en gebruik het toestel zo min mogelijk. Leg hem ook niet in een koelkast of vriezer: door het grote temperatuurverschil kan condens ontstaan, ook aan de binnenkant.



Een afgesloten tas, tent of auto is evenmin een goede plek. De warmte kan daar moeilijk weg, waardoor de telefoon juist verder opwarmt.

Kun je draadloos laden als de oplaadpoort nat is?

In principe gebruik je bij draadloos laden de oplaadpoort niet, maar toch kun je beter wachten. Tijdens draadloos laden worden de telefoon en de accu nog steeds warm. Bovendien moeten de achterkant van het toestel en de draadloze oplader volledig droog en vrij van zand zijn. Laad de smartphone daarom pas weer op als hij droog, schoon en afgekoeld is.



Ook een gewone powerbank kun je nog niet gebruiken zolang de oplaadpoort nat of vuil is. Die sluit je per slot van rekening met een kabel op dezelfde aansluiting aan. Wacht daarom tot de poort volledig droog en schoon is.



Meer weten over verstandig opladen? Lees dan ook onze tips voor een gezonde accu.

Wanneer moet je een natte telefoon laten nakijken?

Laat je telefoon nakijken als de vochtmelding blijft terugkomen of als hij na het drogen niet meer goed oplaadt. Een telefoon die niet meer laadt na waterschade, kan last hebben van achtergebleven vocht, vuil of aangetaste contactpunten.



Let ook op een flikkerend scherm, gekraak uit de speakers, vervormd camerabeeld of een aansluiting die steeds wegvalt. Een vreemde geur, een opbollende behuizing of een telefoon die zonder duidelijke reden heet wordt, zijn eveneens redenen om het toestel uit te zetten en niet meer op te laden.



Na contact met zeewater, bier of frisdrank is controle extra verstandig. Het vocht kan verdampen, maar zout, suiker en andere resten blijven achter. Die kunnen de aansluiting en andere onderdelen aantasten.

Maak zo nodig een reservekopie via wifi

Wil je nog snel een reservekopie maken, sluit dan geen kabel aan wanneer je de oplaadpoort niet vertrouwt. Gebruik wifi, mobiele data of synchronisatie met een clouddienst zolang de smartphone stabiel blijft werken.



Controleer of foto's, contacten, berichten en authenticator-apps zijn gesynchroniseerd. Wordt de telefoon warm, valt hij uit of reageert hij vreemd, stop dan met gebruiken. Zet het toestel uit en laat het nakijken.

Zo bescherm je je telefoon op het strand of festival

De eenvoudigste manier om problemen te voorkomen, is zorgen dat water, zand en vuil niet bij de smartphone kunnen komen. Neem een afsluitbaar waterdicht zakje of telefoonhoesje mee en bewaar het toestel niet samen met zonnebrand, drankflessen of natte kleding.



Houd je smartphone uit direct zonlicht wanneer je hem niet gebruikt. Laat hem ook niet achter in een afgesloten auto, tent of donkere tas. Ga je naar een festival, dan kan het slim zijn om een oud reservetoestel mee te nemen in plaats van je dure smartphone. Je blijft gewoon bereikbaar, terwijl je zeker weet dat er met je goede toestel niets kan gebeuren.

In het kort Laad een natte of vuile smartphone pas weer op als de oplaadpoort helemaal droog en schoon is. Gebruik geen rijst, föhn, perslucht of metalen voorwerp om het drogen of schoonmaken te versnellen. Is de telefoon oververhit, laat hem dan geleidelijk afkoelen in de schaduw en leg hem niet in de koelkast of vriezer. IP67 en IP68 bieden enige bescherming tegen water en stof, maar niet tegen alle omstandigheden. Vooral zout water, bier, frisdrank, modder en hitte kunnen alsnog schade veroorzaken. Blijft de vochtmelding na 24 uur terugkomen, laadt de telefoon niet meer goed op of wordt hij zonder duidelijke reden warm, laat hem dan nakijken.