Een internetadres op je iPhone kopiëren en het even later met Ctrl+V in een document op je Windows-pc plakken. Zonder dat je daarvoor jezelf een bericht hoeft te sturen, een notitie moet synchroniseren of eerst een aparte app moet openen. Apple werkt aan een functie die kopiëren en plakken tussen een iPhone en Windows mogelijk moet maken.

Dat gebeurt op verzoek van Microsoft. De ontwikkeling staat nog aan het begin: Apple verwacht het technische werk pas in het najaar van 2027 af te ronden. Daarna volgt eerst een testfase voordat consumenten het gedeelde klembord kunnen gebruiken.

Kopiëren en plakken zoals tussen een iPhone en Mac

Wie een iPhone en een Mac gebruikt, kent deze werkwijze mogelijk al. Met Apples Universeel klembord kun je inhoud op het ene Apple-apparaat kopiëren en kort daarna op een ander Apple-apparaat plakken. De huidige functie ondersteunt onder meer tekst, afbeeldingen, foto's en video's.



De nieuwe voorziening moet zo'n Universeel klembord ook tussen een iPhone en een Windows-pc mogelijk maken. Je kopieert bijvoorbeeld een adres, telefoonnummer of alinea op je iPhone. Op je pc klik je daarna in een document of e-mail en plak je de inhoud daar.



Andersom moet het ook werken. Je kopieert dan tekst of andere ondersteunde inhoud in Windows en plakt die vervolgens in een app op de iPhone. Apple en Microsoft hebben nog niet bekendgemaakt welke soorten inhoud de nieuwe functie precies ondersteunt.

Microsoft diende het verzoek in maart in

De ontwikkeling komt voort uit de Europese Digital Markets Act. Die wet verplicht grote technologiebedrijven in bepaalde gevallen om hun platforms beter te laten samenwerken met apps, diensten en apparaten van andere bedrijven.

Apple heeft daarom een procedure ingericht waarmee ontwikkelaars kunnen vragen om extra samenwerking tussen iOS en hun apps of apparaten. Microsoft diende via deze procedure in maart 2026 een verzoek in voor toegang tot het klembord van de iPhone. Apple onderzocht vervolgens welke technische oplossing mogelijk was en presenteerde op 26 juni een projectplan.

Microsoft vroeg om een voorziening waarmee een app blijvend toegang kan krijgen tot het klembord van de iPhone. Die app zou niet voortdurend op het scherm geopend hoeven te zijn. Ook zou de gebruiker niet bij iedere overdracht opnieuw toestemming moeten geven.

Apple heeft inmiddels toegezegd hiervoor een technische oplossing te ontwikkelen.

Geen overdrachtsknop, maar een voortdurend beschikbaar klembord

Microsoft heeft vrij precies beschreven hoe het kopiëren tussen een iPhone en pc moet werken. Gebruikers moeten tekst of andere ondersteunde inhoud op een iPhone kunnen kopiëren en rechtstreeks op een Windows-pc kunnen plakken, en andersom.

Daarbij moet je niet telkens een app naar de voorgrond hoeven te halen of handmatig een overdracht hoeven te starten. Microsoft ziet het synchroniseren van het klembord als een lichte, voortdurend beschikbare functie in plaats van een proces dat je iedere keer via een app moet uitvoeren.

Dat verschil is belangrijk. Je kunt nu al op verschillende manieren tekst, foto's en bestanden tussen Windows, Android en iOS uitwisselen. Vaak moet je daarvoor een deelmenu openen, een app kiezen en op verzenden tikken.



Microsoft wil juist dat het klembord op de achtergrond klaarstaat. Kopiëren op het ene apparaat en plakken op het andere moet daardoor aanvoelen als kopiëren tussen twee programma's op dezelfde computer.



Met 'voortdurend beschikbaar' wordt overigens niet bedoeld dat al je gekopieerde informatie permanent wordt opgeslagen. Het betekent dat de verbinding klaarstaat zodra je iets naar het klembord kopieert.

Foto: AI

Klembord delen na eenmalige toestemming

Apple wil voor de koppeling gebruikmaken van AccessorySetupKit. Dit onderdeel van iOS helpt apps om accessoires met een iPhone te verbinden en daarvoor gecontroleerd toestemming te vragen.



Volgens Apples huidige plan moet je per gekoppeld apparaat één keer toestemming geven om het klembord te delen. Daarna hoef je die vraag niet bij iedere gekopieerde tekst opnieuw te beantwoorden.



De Windows-pc wordt daarbij technisch behandeld als een gekoppeld accessoire. Alleen een apparaat dat je zelf hebt gekoppeld en goedgekeurd, mag inhoud met het klembord van de iPhone uitwisselen.



Dat is belangrijk omdat het klembord gevoelige gegevens kan bevatten, zoals adressen, verificatiecodes, rekeningnummers en gekopieerde wachtwoorden. Hoe de toestemmingsmelding eruit gaat zien en waar je de toegang later kunt intrekken, is nog niet bekend.

Foto: AI

Apple bouwt voort op een bestaande techniek

Apple hoeft voor deze functie niet helemaal vanaf nul te beginnen. Het bedrijf wil een oplossing gebruiken die lijkt op Accessory Notifications, een voorziening die in de Europese Unie met iOS 26.5 beschikbaar kwam.



Daarmee kunnen goedgekeurde accessoires van andere fabrikanten, zoals smartwatches, meldingen van een iPhone ontvangen. Voor het gedeelde klembord wil Apple een vergelijkbare route gebruiken. De iPhone moet dan klembordinhoud kunnen delen met een gekoppeld apparaat en ook inhoud van dat apparaat kunnen importeren.



De vergelijking met smartwatches gaat alleen over de manier waarop Apple toestemming en communicatie met een accessoire regelt. Een Windows-pc krijgt daardoor niet automatisch toegang tot andere gegevens op de iPhone.

Waarom het klembord van de iPhone nu niet automatisch synchroniseert

Een gewone iPhone-app kan het klembord momenteel niet voortdurend op de achtergrond uitlezen. Volgens de beschrijving van Microsoft moet de app actief op de voorgrond draaien en moet de gebruiker toestemming geven wanneer de app het klembord uitleest.



Deze beperkingen moeten voorkomen dat apps ongemerkt verzamelen wat een gebruiker kopieert. Ze staan echter ook automatische synchronisatie van het klembord in de weg. Een app die alleen toegang heeft wanneer je haar opent, kan niet direct een zojuist gekopieerde tekst naar een pc doorsturen.



Apple moet daarom een nieuwe, afgeschermde toegang bouwen die alleen werkt met vooraf gekoppelde apparaten en na toestemming van de gebruiker.

Waarschijnlijk onderdeel van Koppeling met telefoon

Apple ontwikkelt vooral de toegang die iOS aan andere apparaten en apps kan geven. Het ligt daarom niet voor de hand dat Apple zelf een compleet Windows-programma voor het gedeelde klembord bouwt.



Microsoft gebruikt Koppeling met telefoon, internationaal bekend als Phone Link, al om smartphones met Windows te verbinden. Wie nu al een iPhone aan Windows 11 koppelt, kan onder meer meldingen bekijken, berichten lezen en oproepen via de pc afhandelen.



Het lijkt dus aannemelijk dat Microsoft de mogelijkheid om het klembord tussen iPhone en Windows te synchroniseren gaat verwerken in Koppeling met telefoon. Dat is nog niet officieel bevestigd. Microsoft kan de functie ook dieper in Windows onderbrengen of combineren met de app Koppeling met Windows op de iPhone.



Koppeling met telefoon ondersteunt voor bepaalde Android-toestellen al kopiëren en plakken tussen een telefoon en pc. Microsoft omschrijft die bestaande functie als het selecteren en kopiëren van tekst of een afbeelding op het ene apparaat, waarna je de inhoud op het andere apparaat kunt plakken.



Dat maakt Koppeling met telefoon een logische plek voor de nieuwe iPhone-functie. Het blijft vooralsnog wel een verwachting op basis van bestaande Microsoft-functies, geen onderdeel van Apples aangekondigde projectplan.

Welke inhoud kun je straks kopiëren?

Apple en Microsoft spreken over tekst en 'andere ondersteunde inhoud', maar hebben nog geen lijst met ondersteunde formaten gepubliceerd. Tekst, telefoonnummers en internetlinks behoren waarschijnlijk tot de mogelijkheden.



Ook afbeeldingen liggen voor de hand. Apples eigen Universeel klembord ondersteunt naast tekst ook afbeeldingen, foto's en video's. Daaruit volgt echter niet automatisch dat de Windows-variant precies dezelfde inhoud aankan.



Bovendien is een gedeeld klembord iets anders dan een volledige voorziening voor bestandsoverdracht. Voor een gekopieerde schermafbeelding kan de functie handig zijn. Voor een map met honderden foto's of een grote video blijven een kabel, clouddienst of aparte overdrachtsfunctie waarschijnlijk geschikter.



Ook is nog niet bekend of gekopieerde iPhone-inhoud in de klembordgeschiedenis van Windows verschijnt. Windows kan meerdere gekopieerde onderdelen bewaren en tonen met Windows-toets+V, maar Apple en Microsoft hebben niet gezegd of de iPhone-koppeling daarop aansluit.

Waarom duurt de ontwikkeling tot 2027?

Apple noemt het project een aanzienlijke technische inspanning. Het bedrijf moet niet alleen toegang tot het klembord mogelijk maken, maar ook voorkomen dat apps of computers ongemerkt alles kunnen uitlezen wat een gebruiker kopieert.



De functie moet op de achtergrond werken en snel reageren. Tegelijkertijd moet iOS controleren welk apparaat is gekoppeld, welke app de gegevens ontvangt en of de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven.



Apple verwacht het technische werk in het najaar van 2027 af te ronden. Daarna verschijnt de functie eerst in een ontwikkelaarsbèta. Pas na deze testfase kan een publieke versie volgen. Of de iPhone 18-serie dus de eerste toestellen worden waarop dit soepel werkt, is nog niet te zeggen.



Wanneer de ontwikkelaarsversie pas tegen het einde van het najaar verschijnt, kan de introductie voor consumenten doorschuiven naar begin 2028. Dat is een inschatting op basis van de planning, geen door Apple aangekondigde verschijningsdatum.

Foto: AI

Mogelijk alleen beschikbaar in de EU

Omdat Microsoft het verzoek via Apples Europese interoperabiliteitsprocedure heeft ingediend, wordt de voorziening in eerste instantie voor de Europese Unie ontwikkeld. Het is nog niet duidelijk of Apple de mogelijkheid om tussen iPhone en Windows te kopiëren later wereldwijd beschikbaar maakt.



Apple heeft sommige aanpassingen die uit de Digital Markets Act voortkwamen wereldwijd ingevoerd. Voorbeelden zijn het overzetten van een eSIM van een iPhone naar een Android-telefoon en eenvoudiger gegevensoverdracht bij het overstappen tussen Android en iPhone.



Andere mogelijkheden bleven beperkt tot de EU. Dat geldt onder meer voor AirPods-achtige koppeling van accessoires van andere fabrikanten en het doorsturen van iPhone-meldingen naar wearables van andere merken. Het is daarom nog niet te voorspellen welke route Apple bij het gedeelde klembord kiest.



Voor Nederlandse gebruikers is een Europese beperking geen direct probleem. Wel kan Apple voorwaarden stellen aan de regio van het Apple-account, de locatie van het apparaat of de gebruikte iOS-versie.

Dit weten we nog niet over kopiëren tussen iPhone en Windows

Het belangrijkste is inmiddels duidelijk: Apple wil iOS zo aanpassen dat een goedgekeurde Windows-pc op de achtergrond klembordinhoud met een iPhone kan uitwisselen. Voor iedere gekoppelde computer is eenmalig toestemming nodig.



De precieze uitwerking staat nog niet vast. We weten nog niet welke iPhones en Windows-versies worden ondersteund, welke soorten inhoud je kunt kopiëren en of de apparaten op hetzelfde wifinetwerk moeten zijn. Ook heeft Microsoft nog niet bevestigd in welke Windows-app de functie terechtkomt.



Zie de ontwikkeling daarom voorlopig als de technische basis voor een Universeel klembord tussen iPhone en Windows. Het eindresultaat kan zo eenvoudig worden als kopiëren op de telefoon en plakken op de pc, zonder dat je daarvoor handmatig bestanden of berichten hoeft te versturen. Hoe soepel dat in de praktijk werkt, wordt waarschijnlijk pas eind 2027 of in 2028 duidelijk.

Foto: AI

In het kort Apple werkt aan een gedeeld klembord waarmee een iPhone en Windows-pc na toestemming klembordinhoud kunnen uitwisselen. Microsoft vroeg de toegang in maart 2026 aan via Apples Europese interoperabiliteitsprocedure. Apple verwacht het technische werk in het najaar van 2027 af te ronden, waarna eerst een ontwikkelaarsbèta volgt. Voor consumenten ligt een publieke introductie daardoor waarschijnlijk pas eind 2027 of in 2028 voor de hand.