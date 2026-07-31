Je telefoon staat waarschijnlijk al vol apps, maar soms kom je er toch weer eentje tegen die het installeren waard is. Dit zijn de beste apps voor augustus 2026: van hulp bij het vinden van een openbaar toilet, planten verzorgen en voedingsmiddelen scannen tot aanbiedingen bekijken en eindelijk op tijd opstaan.

WC Wijzer: snel een openbaar toilet vinden

Tijdens een dagje uit, een wandeling of een bezoek aan een onbekende stad kan het lastig zijn om snel een openbaar toilet te vinden. De WC Wijzer van het MDL Fonds laat op een plattegrond zien welke toiletten er bij jou in de buurt beschikbaar zijn. Hiervoor geef je de app toegang tot de locatie van je smartphone.



Je kunt de zoekresultaten aanpassen aan je situatie. Zo filter je onder meer op rolstoeltoegankelijke toiletten en locaties met een babyverschoontafel. Tik je een toilet aan, dan zie je informatie over de openingstijden, eventuele kosten en aanwezige voorzieningen. Vervolgens open je rechtstreeks een route in Google Maps of Apple Kaarten.



De toiletten in de app worden regelmatig gecontroleerd. Gebruikers kunnen daarnaast een beoordeling achterlaten, zodat je vooraf een indruk krijgt van de locatie. Dat maakt WC Wijzer niet alleen handig voor vakantiegangers, maar ook voor mensen die vanwege darm- of blaasproblemen snel een toilet nodig hebben. Op een iPhone vind je de toepassing onder de volledige naam MDL Fonds WC Wijzer.

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Tinzo: hulp bij omgaan met tinnitus

Mensen met tinnitus horen geluiden waarvoor geen externe geluidsbron aanwezig is. Dat kan bijvoorbeeld een piep, ruis of bromtoon zijn. Ook kan er sprake zijn van hyperacusis, waarbij gewone geluiden als hard of onaangenaam worden ervaren. De Nederlandstalige app Tinzo is bedoeld om gebruikers te helpen beter met de gevolgen van deze klachten om te gaan.



Nieuwe gebruikers vullen eerst een vragenlijst met 25 vragen in. Daarmee brengt de app in kaart hoeveel invloed het oorsuizen heeft op bijvoorbeeld je nachtrust, concentratie en dagelijkse bezigheden. Na afloop verschijnt een kort verslag. Aan de hand daarvan stelt Tinzo oefeningen, artikelen en uitlegvideo's voor.



De zelfhulpmethode gebruikt onder meer onderdelen uit psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, acceptance and commitment therapy en mindfulness. De app is ontwikkeld met ervaringsdeskundigen en verschillende professionals op het gebied van tinnitus.



Tinzo vervangt geen onderzoek of behandeling door een arts. Laat oorsuizen daarom eerst beoordelen door je huisarts of een kno-arts. Dat is vooral belangrijk wanneer de klachten plotseling ontstaan, maar aan één kant optreden of samengaan met duizeligheid, gehoorverlies of oorpijn.

FLTRD Food Scanner: ingrediënten en bewerking bekijken

Wil je weten welke ingrediënten er in een voedingsmiddel zitten, dan kun je natuurlijk de kleine letters op het etiket lezen. Met FLTRD Food Scanner gaat dat sneller. Richt de camera van je iPhone of iPad op de barcode en de app toont een overzicht van de ingrediënten.



FLTRD vestigt onder meer de aandacht op toegevoegd zout, zoetstoffen en bepaalde toevoegingen. Daarnaast krijgt ieder herkend product een zogenoemde PureScore. Hoe hoger die score, hoe minder sterk het product volgens de beoordelingsmethode van FLTRD is bewerkt. De PureScore is een eigen score van de app en geen officieel voedingskeurmerk.



Is een product sterk bewerkt, dan kan FLTRD alternatieven voorstellen. De scanner ondersteunt onder meer producten van Albert Heijn, Jumbo en Ekoplaza. Naast de productscanner bevat de app recepten, waarbij je kunt filteren op maaltijdtype en eetvoorkeur. Favoriete producten en recepten bewaar je voor later.



De app is gratis te installeren, maar voor sommige mogelijkheden is een in-app-aankoop nodig.

SuperAlarm: een wekker voor diepe slapers

Na een vakantie kan het even wennen zijn om 's ochtends weer vroeg op te staan. Wie een gewone wekker zonder nadenken uitschakelt en daarna verder slaapt, kan SuperAlarm proberen. Deze app combineert harde alarmgeluiden met opdrachten die je eerst moet afronden.



Je kunt bijvoorbeeld instellen dat je een rekensom moet oplossen voordat het alarm stopt. Andere mogelijkheden zijn een stukje lopen, je telefoon schudden, een woord overtypen of een foto van een bepaald voorwerp maken. Leg je de wekker 's avonds naast je bed, dan kun je als opdracht instellen dat je 's ochtends een voorwerp in de badkamer of keuken moet fotograferen. Je moet dan daadwerkelijk opstaan.



Uiteraard bepaal je zelf de wektijd, alarmtoon en moeilijkheid van de opdrachten. Houd er wel rekening mee dat sommige alarmgeluiden behoorlijk luid zijn. Test de app daarom eerst overdag en begin niet meteen met het hoogste volume.



In de Android-versie verschijnen advertenties. Die kun je via een in-app-aankoop verwijderen. Op een iPhone heet de toepassing SuperAlarm - Loud Alarm Clock.

PlantApp: planten herkennen en verzorgen

Oordeel: 4,5/5

Prijs: Gratis (+ in-app-aankopen)

Staat er na je vakantie een onbekende of wat treurig ogende plant in huis of tuin? Met PlantApp probeer je te achterhalen om welke soort het gaat. Maak een duidelijke foto van de bladeren of bloemen en de app vergelijkt het beeld met planten uit zijn database.



Na de herkenning lees je hoeveel water, zonlicht en voeding de plant nodig heeft. Je kunt planten aan een persoonlijke verzameling toevoegen en herinneringen instellen voor bijvoorbeeld water geven, bemesten en snoeien. Dat is handig wanneer verschillende planten ieder hun eigen verzorgingsschema hebben.



PlantApp kan ook mogelijke plantenziekten herkennen. Je fotografeert daarvoor bijvoorbeeld verkleurde bladeren of opvallende plekken. De app probeert vervolgens te bepalen wat er aan de hand is en geeft verzorgingstips. Volgens de appwinkels kan PlantApp meer dan 46.000 planten identificeren.



De herkenning op basis van een foto blijft een inschatting. Vertrouw daarom niet uitsluitend op de app wanneer je wilt weten of een plant giftig is voor kinderen of huisdieren. Controleer het resultaat in dat geval bij een betrouwbare tweede bron.

Folderz.nl: folders en aanbiedingen bekijken

Boodschappen, schoolspullen of klusmateriaal nodig? Met de app van Folderz.nl bekijk je digitale reclamefolders van winkels bij jou in de buurt. Zo hoef je niet afzonderlijk de websites of apps van verschillende winkelketens te openen.



Op basis van je locatie laat Folderz relevante folders zien. Je kunt ook bladeren door categorieën als Supermarkt, Elektronica, Wonen en Bouwmarkt. Zoek je een bepaald product, dan gebruik je de zoekfunctie. Winkels die je vaak bekijkt, voeg je toe aan je favorieten.



Door naar links of rechts te vegen blader je door een folder, net zoals je dat bij een papieren exemplaar doet. Bij veel aanbiedingen kun je doorklikken naar de productpagina van de betreffende webshop. Folderz zegt folders en aanbiedingen van honderden winkels te verzamelen.



De app zelf is gratis en vereist geen betaald abonnement. De Android-versie heet Folderz.nl | Reclame folders. In de App Store vind je hem als Folderz.nl: Alle nieuwe folders.

In het kort De appselectie voor augustus 2026 bestaat uit 6 praktische apps voor iOS en Android. WC Wijzer helpt bij het vinden van openbare toiletten, Tinzo ondersteunt mensen met tinnitus en FLTRD Food Scanner maakt ingrediënten en bewerking van voedingsmiddelen inzichtelijk. SuperAlarm richt zich op diepe slapers, PlantApp herkent planten en geeft verzorgingstips, en Folderz.nl verzamelt digitale folders en aanbiedingen. De besproken apps zijn gratis te installeren, waarbij Tinzo, FLTRD Food Scanner, SuperAlarm en PlantApp in-app-aankopen kunnen bevatten.