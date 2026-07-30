Mark Zuckerberg, de ceo van Facebook-bedrijf Meta, voorspelt dat miljarden mensen binnen vijf jaar een persoonlijke AI-assistent hebben.

Dat meldde hij aan investeerders tijdens het bekendmaken van de kwartaalcijfers van het bedrijf (via TechCrunch). Dat is natuurlijk niet zonder reden: het huidige toverwoord in de techsector is AI en hij wil zijn investeerders tevreden houden.

"Ik denk dat het extreem oonwaarschijnlijk is als je bijvoorbeeld vijf jaar vooruitkijkt en niet miljarden mensen hun eigen, persoonlijke AI-agent hebben die je doelen begrijpt en continu namens jou werkt aan die doelen in het domein waar je interesse in hebt."

Als voorbeelden noemt Zuckerberg hulp bij gezondheid, geldzaken, interpersoonlijke relaties en het managen van het huishouden. Daarbij verwacht Zuckerberg dat chatprogramma's als WhatsApp essentieel worden in verspreiden van het gebruik van deze AI-assistenten, gebaseerd op de melding dat WhatsApp het leidende platform is waar mensen met Meta AI interactie hebben.

Meta experimenteert al met AI-klonen van werknemers

Meta zet zoals bijna elk groot techbedrijf groots in op AI, maar Zuckerberg experimenteert al langer met AI-assistenten die taken van werknemers binnen Meta kunnen vervangen.

Afgelopen april bleek al dat er AI-klonen van mensen in het bedrijf worden gemaakt, waaronder van Zuckerberg zelf. De AI-versie van Zuckerberg wordt onder andere getraind op zijn stem en beelden van hem.

Het is de bedoeling dat werknemers van Meta straks direct contact kunnen hebben met de AI-kloon van Zuckerberg. Dit zou goed zijn voor de binding tussen het bedrijf en diens werknemers. Zuckerberg zou in zijn AI-vorm bij veel vergaderingen aanwezig kunnen zijn, zonder dat het hem zelf tijd kost.

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