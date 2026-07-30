Het nieuwe Eredivisieseizoen begint op vrijdag 7 augustus 2026. Om 20.00 uur spelen SC Cambuur en Excelsior Rotterdam de openingswedstrijd. Wie het hele seizoen wil volgen, komt al snel bij ESPN uit. ESPN 1 zit bij veel providers al in het gewone tv-pakket. Daarmee zie je een selectie van de Eredivisiewedstrijden, maar voor alle 306 duels heb je toegang nodig tot ESPN 1, 2, 3 en 4. Alleen bij Ziggo en DELTA zitten die vier zenders inmiddels in het basisaanbod. Bij welke provider kijk je het voordeligst?

De prijzen lopen flink uiteen. Bij Ziggo zitten de vier ESPN-zenders inmiddels in ieder digitaal tv-pakket. DELTA volgt vanaf september. Bij KPN en Youfone kun je ESPN via een combinatievoordeel krijgen, terwijl Odido nieuwe klanten een tijdelijke actie biedt. Welke aanbieder het voordeligst is, hangt daardoor niet alleen af van de prijs van ESPN. Ook je huidige internetprovider, mobiele abonnement, contractduur en manier van kijken tellen mee. Wil je helemaal geen geld uitgeven? Er zijn gratis apps om sport mee te volgen. Houd er wel rekening mee dat je daarmee, áls je al wedstrijden kunt volgen, maar een heel klein aantal wedstrijden kunt kijken.

Controleer eerst welke ESPN-zenders je al hebt

ESPN 1 zit bij veel providers standaard in het tv-pakket. Daarmee kun je iedere speelronde een aantal wedstrijden zien, maar niet noodzakelijk alle duels van je favoriete club.



Voor het volledige Eredivisieaanbod heb je ESPN 1 tot en met 4 nodig. Let daarbij op het verschil tussen kijken via de tv-ontvanger en kijken via een app. Bij sommige providers zijn alle zenders op de televisie beschikbaar, maar heb je een aanvullend pakket nodig om ze ook op een telefoon, tablet of laptop te bekijken. Kijk je voetbal via de televisie? Check dan ook je instellingen, voor een zo goed mogelijk beeld.



Het woord 'gratis' kan eveneens voor verwarring zorgen. Soms betaal je geen afzonderlijk bedrag voor ESPN, maar wordt het gewone tv-pakket duurder. In andere gevallen moet je internet, televisie en mobiel bij dezelfde provider onderbrengen. Kijk daarom altijd naar het totale maandbedrag.

Foto: ESPN ESPN kun je bij veel providers gratis bekijken. Bron: https://campagne.espn.nl/espn1

De ESPN-prijzen per provider

De kosten en voorwaarden verschillen flink per aanbieder. Hieronder zie je per provider wat standaard is inbegrepen, wat je nodig hebt voor alle wedstrijden en welk voordeel er eventueel geldt.

Ziggo: alle wedstrijden via de tv-ontvanger

Sinds 1 juli 2026 zitten ESPN 1, 2, 3 en 4 standaard in ieder digitaal tv-pakket van Ziggo. Je kunt daardoor alle Eredivisiewedstrijden thuis via de tv-ontvanger volgen zonder een los ESPN-abonnement af te sluiten. Daar staat wel een prijsverhoging tegenover. Door de toevoeging van ESPN 2, 3 en 4 is het tv-pakket 2,50 euro per maand duurder geworden. Daarnaast voert Ziggo een inflatiecorrectie door. Heb je een lopend contract dat vóór 1 april 2026 is ingegaan, dan krijg je gedurende de resterende looptijd van dat contract 2,50 euro korting per maand.



Kijken via internet werkt anders. Zonder aanvullend pakket is in Ziggo GO alleen ESPN 1 beschikbaar. Voor ESPN 2, 3 en 4 in de app, ESPN Watch en de UHD-uitvoering heb je ESPN Premium nodig. Dit pakket kost 9,95 euro per maand.



Ziggo is hierdoor vooral interessant wanneer je al klant bent en de wedstrijden voornamelijk thuis via de tv-ontvanger bekijkt. Wil je vaak onderweg of op een laptop kijken, dan moet je de prijs van ESPN Premium meenemen.

DELTA: vanaf september in het basispakket

DELTA voegt ESPN 1, 2, 3 en 4 vanaf 7 september 2026 toe aan het basis-tv-pakket. Omdat het voetbalseizoen al eerder begint, zijn de zenders in augustus tijdelijk zonder aanvullende kosten te bekijken. Het basispakket wordt vanaf 7 september wel 2,50 euro per maand duurder. Klanten met een lopende welkomstkorting krijgen de wijziging pas te zien nadat die korting is afgelopen.



ESPN Compleet blijft daarnaast bestaan, maar wordt goedkoper. Het pakket kost vanaf september 10 euro per maand. Daarmee krijg je de zenders in Ultra HD, ESPN Watch en de mogelijkheid om buitenshuis via de DELTA TV-app te kijken.



Wie alleen thuis op de televisie kijkt, heeft straks voldoende aan het basispakket. Voor kijken via ESPN Watch, buitenshuis streamen en de uitgebreidere beeldkwaliteit blijft ESPN Compleet nodig.

KPN: ESPN 1 inbegrepen, volledig aanbod via Combivoordeel

Bij KPN zit ESPN 1 standaard in het TV Basispakket. Daarmee kijk je iedere speelronde een aantal live Eredivisiewedstrijden. Wil je alle wedstrijden van het seizoen kunnen volgen, dan heb je ESPN Compleet nodig. Dat pakket kost normaal 14,99 euro per maand.



Combineer je KPN Internet en Mobiel, dan kun je ESPN Compleet als keuzevoordeel krijgen. Je betaalt dan geen afzonderlijke toeslag voor het pakket. Om de televisiezenders te bekijken, heb je wel KPN TV nodig.



Met ESPN Compleet krijg je de vier ESPN-zenders, de KPN TV+ App en toegang tot ESPN Watch. Je kunt daardoor ook op een telefoon, tablet of computer kijken. Het pakket is maandelijks aan en uit te zetten.



Het combinatievoordeel is niet beperkt tot het eerste jaar. Zolang je aan de voorwaarden voldoet en ESPN als keuzevoordeel geselecteerd houdt, blijft het inbegrepen. Overigens kun je in plaats daarvan ook voor een ander voordeel kiezen, zoals Netflix.

Foto: KPN

Odido: twaalf maanden cadeau voor nieuwe klanten

Bij Odido kost ESPN Compleet normaal 12,50 euro per maand. ESPN 1 zit al in het gewone tv-abonnement; met Compleet krijg je daarnaast ESPN 2, 3 en 4 en toegang tot ESPN Watch.



Nieuwe klanten kunnen momenteel profiteren van een tweejarige actie. De eerste twaalf maanden betaal je 25 euro per maand voor glasvezelinternet, televisie en ESPN Compleet. Na dat eerste jaar betaal je voor internet en televisie minimaal € 51,50 euro per maand. Wil je ESPN Compleet aanhouden, dan komt daar 12,50 euro per maand bij. De precieze internetprijs hangt af van het netwerk en de snelheid op je adres.



Odido kan hierdoor in het eerste jaar voordelig uitpakken. De aanbieding lijkt een beetje op een energiecontract met een hoge welkomstkorting: je moet ook bekijken wat je betaalt nádat de korting is afgelopen.

De huidige ESPN-actie loopt tot en met 9 augustus 2026. Controleer dit vlak voor het afsluiten opnieuw, want acties kunnen worden verlengd, aangepast of vervangen.

Youfone: 10 euro of inbegrepen bij een combinatie

Bij Youfone kost ESPN Compleet 10 euro per maand. Het pakket bevat ESPN 1 tot en met 4 en toegang tot ESPN Watch. Daarmee kun je binnen de Europese Unie ook kijken via een computer, telefoon, tablet, smart-tv of Chromecast.



Combineer je een geschikt Sim Only-abonnement met internet en televisie, dan kun je via Youfone Compleet ESPN zonder afzonderlijke toeslag krijgen. Bij het actuele tweejarige aanbod wordt daarnaast 50 euro cashback genoemd.



Controleer wel of alle abonnementen op hetzelfde adres geregistreerd zijn en aan de actievoorwaarden voldoen. Verander of beëindig je een van de gekoppelde abonnementen, dan kan het voordeel vervallen.



Youfone is met 10 euro per maand ook zonder combinatievoordeel goedkoper dan de losse ESPN-pakketten van KPN, Odido en Budget Thuis.

Online.nl: ESPN zit in TV Compleet

ESPN 1, 2, 3 en 4 zitten in het TV Compleet-pakket van Online.nl. Met dat abonnement krijg je ook opnemen in de cloud, toegang via de CANAL+-app en ESPN Watch. Online.nl verkoopt ESPN Compleet niet als afzonderlijk zenderpakket.



De aanbieder schrijft dat TV Compleet 'een paar euro per maand' meer kost dan TV Standaard, maar noemt op de openbare ESPN-pagina geen exact vast bedrag. De totale prijs hangt mede af van je verbinding, adres en de geldende aanbieding.



Online.nl kan interessant zijn wanneer je naast ESPN ook gebruik wilt maken van opnemen in de cloud. Wil je alleen zo goedkoop mogelijk voetbal kijken, dan moet je eerst een postcodecheck uitvoeren en het volledige pakket vergelijken.

Budget Thuis: vast tarief van 14,99 euro

Bij Budget Thuis kost ESPN Compleet 14,99 euro per maand. Het pakket bevat vier ESPN-zenders in HD, toegang tot ESPN Watch en is maandelijks opzegbaar. Daarmee is het aanbod overzichtelijk, maar het losse ESPN-pakket behoort wel tot de duurdere opties. Alleen KPN rekent hetzelfde reguliere bedrag, waarbij ESPN via Combivoordeel eventueel zonder toeslag beschikbaar is.



Toch moet je ook hier naar het totaal kijken. Een provider met een duurder ESPN-pakket kan onderaan de streep voordeliger zijn wanneer internet en televisie zelf minder kosten.

Foto: JBL

Welke aanbieder is het voordeligst?

Ben je al klant bij Ziggo en kijk je vooral thuis via de tv-ontvanger, dan hoef je waarschijnlijk niets te veranderen. De vier ESPN-zenders zitten al in je abonnement. De uitbreiding kost indirect 2,50 euro per maand, maar dat is minder dan een los ESPN Compleet-pakket.



Voor DELTA-klanten geldt vanaf 7 september grotendeels hetzelfde. Zij kunnen de zenders in augustus al tijdelijk bekijken en betalen daarna 2,50 euro extra voor het uitgebreidere basispakket.



Heb je internet en mobiel bij KPN, dan kan Combivoordeel financieel het interessantst zijn. Je krijgt ESPN Compleet zonder maandelijkse toeslag en het voordeel is niet beperkt tot het eerste jaar. Bij Youfone is een vergelijkbare combinatie mogelijk.



Nieuwe klanten kunnen bij Odido in het eerste jaar voordelig uit zijn. Kijk wel naar de prijs in jaar twee. Een tijdelijke korting zegt weinig wanneer het abonnement daarna flink duurder wordt.



Wil je geen abonnementen combineren, dan heeft Youfone met 10 euro per maand de laagste duidelijk gepubliceerde losse prijs. DELTA rekent vanaf september eveneens 10 euro voor ESPN Compleet, maar de gewone vier HD-zenders zitten dan al in het duurdere basispakket.

Vergelijk de totale kosten op je adres De prijs van ESPN is maar één onderdeel van de rekening. Internetvergelijker Breedbandwinkel benadrukt dat ook tijdelijke internetkortingen, cashbacks, apparatuurkosten en combinatievoordelen per aanbieder verschillen. Vergelijk daarom minimaal deze drie bedragen: de totale maandprijs tijdens de actieperiode; de maandprijs nadat de korting is afgelopen; de totale kosten over de volledige contractduur. Een postcodecheck is daarbij nodig, omdat niet iedere provider op elk adres beschikbaar is en aanbiedingen per netwerk kunnen verschillen.

Kun je ESPN zonder tv-abonnement afsluiten?

ESPN Compleet is in Nederland geen zelfstandig streamingabonnement dat je rechtstreeks bij ESPN kunt afsluiten. Voor de livezenders en ESPN Watch heb je een geschikt tv-abonnement bij een provider nodig.

Dat is vooral belangrijk wanneer je geen tv-ontvanger wilt gebruiken. Controleer dan vooraf of alle vier de zenders in de app van de provider beschikbaar zijn. Bij Ziggo is zonder ESPN Premium alleen ESPN 1 via Ziggo GO te zien. Bij de volledige ESPN-pakketten van onder meer KPN, Odido, Youfone en Online.nl hoort toegang tot ESPN Watch.

Kijk niet alleen naar het woord 'gratis'

De voordeligste manier om de Eredivisie te volgen, begint bij je huidige abonnement. Ziggo-klanten en vanaf september ook DELTA-klanten hebben de vier HD-zenders al in het gewone tv-pakket. KPN en Youfone bieden voordeel wanneer je meerdere diensten combineert. Odido geeft nieuwe klanten tijdelijk twaalf maanden ESPN Compleet cadeau.

Bereken daarom niet alleen wat ESPN per maand kost. Tel ook internet, televisie, apparatuur en eventueel mobiel bij elkaar op. Kijk vervolgens naar de hele contractduur en naar de apparaten waarop je wilt kijken. Zo voorkom je dat een aantrekkelijk actietarief uiteindelijk toch duurder uitpakt.

Eredivisie kijken: ESPN-prijzen per provider - Tabel

Prijspeil 29 juli 2026. Vergelijk altijd de totale kosten van internet, televisie en eventuele mobiele abonnementen.

Provider Standaard in tv-pakket Nodig voor alle Eredivisiewedstrijden Extra kosten voor ESPN per maand Extra kosten voor ESPN per jaar Actie of voordeel Kijken via app / buitenshuis Belangrijkste nuance Ziggo ESPN 1, 2, 3 en 4 Niets extra's nodig via de tv-ontvanger Geen losse toeslag Geen losse toeslag Het tv-pakket is 2,50 euro p/m duurder geworden. Bij een contract van vóór 1 april 2026 geldt tijdelijk 2,50 euro korting. ESPN Premium kost 9,95 euro p/m. Zonder Premium alleen ESPN 1 in Ziggo GO. Premium voegt ESPN 2 t/m 4, ESPN Watch en UHD toe. Alle wedstrijden zijn thuis via de tv-ontvanger inbegrepen. DELTA ESPN 1, 2, 3 en 4 vanaf 7 september 2026 Niets extra's nodig via Basis TV Geen losse toeslag Geen losse toeslag Basis TV wordt 2,50 euro p/m duurder. ESPN Compleet kost vanaf 7 september 10 euro p/m. ESPN Compleet voegt buitenshuis kijken, ESPN Watch en Ultra HD toe. De vier zenders zijn in augustus al tijdelijk zonder extra kosten beschikbaar. KPN ESPN 1 ESPN Compleet 14,99 euro 179,88 euro ESPN Compleet kost 0 euro als keuzevoordeel bij een geschikte combinatie van KPN Internet en Mobiel. ESPN Watch en kijken via de KPN TV+ App zijn inbegrepen bij ESPN Compleet. ESPN 1 toont slechts een selectie. Voor alle wedstrijden zijn ESPN 1 t/m 4 nodig. Odido ESPN 1 ESPN Compleet 12,50 euro 150 euro Nieuwe klanten krijgen bij de actuele tweejarige actie twaalf maanden ESPN Compleet cadeau. Met de Odido online TV App kijk je naar de zenders uit je pakket; ESPN Watch hoort bij Compleet. Na het eerste jaar betaal je weer € 12,50 p/m. Vergelijk de totale contractprijs. Youfone ESPN 1 ESPN Compleet 10 euro 120 euro ESPN Compleet is inbegrepen via Youfone Compleet bij een geschikte combinatie van Sim Only, internet en tv. ESPN Watch inbegrepen; kijken via tv, smartphone, tablet en andere ondersteunde apparaten. ESPN 1 zit in elk tv-pakket. De combinatievoorwaarden moeten op hetzelfde adres zijn vervuld. Online.nl Niet duidelijk vermeld op openbare pagina TV Compleet met ESPN 1 t/m 4 Niet openbaar vermeld Niet openbaar vermeld Online.nl noemt TV Compleet 'een paar euro' duurder dan TV Standaard, maar publiceert geen vast bedrag op de ESPN-pagina. CANAL+-app en ESPN Watch zijn inbegrepen bij TV Compleet. De exacte totaalprijs verschijnt na een postcodecheck. Budget Thuis ESPN 1 ESPN Compleet 14,99 euro 179,88 euro Geen apart combinatievoordeel vermeld. ESPN Watch inbegrepen bij ESPN Compleet. In het basispakket zit één ESPN-zender met een selectie van wedstrijden.

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