Xenoblade Chronicles 2 ziet er nu beter uit op Switch 2... als je betaalt

Nintendo heeft vandaag de Switch 2-editie van de Switch-game Xenoblade Chronicles 2 uitgebracht, met nieuwe content en verbeterde graphics. Upgraden kan voor een geldbedrag.

Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition kan digitaal los gekocht worden door nieuwe spelers voor 69,99 euro. Mensen die Xenoblade Chronicles 2 op de Switch al hadden en willen upgraden naar de Switch 2-editie kunnen daar 9,99 euro voor betalen. Een fysieke Switch 2-editie van het spel komt op 1 oktober uit.

Inhoud van de upgrade

De upgrade zorgt in ieder geval voor betere graphics in de vorm van een 4k-resolutie (als je televisie dat ondersteunt) en 60 frames per seconde. Wanneer de game op het Switch 2-scherm zelf wordt gespeeld, kun je een 1080p-resolutie en tevens 60 fps verwachten.

De Switch 2-editie bevat ook nieuwe content. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe zeldzame Blade met de naam Momo, en een bijbehorende missie. Je kunt deze Blades nu ook voor het eerst zelf besturen in de Merc Assault-modus. Tot slot zijn er nieuwe outfits voor Pyra en Mythra toegevoegd.

Xenoblade Chronicles 2 verscheen oorspronkelijk in 2017 voor de eerste Switch. In de game bezoeken spelers met Rex en Pyra het land Alrest, waar ze op reis gaan naar de geboorteplaats van de mensheid. De game is een rpg, met een grote spelwereld en personages om in level omhoog te laten gaan. Het spel biedt real-time gevechten en dus geen turn-based gevechten.

Later kwam ook de losstaande uitbreiding Torna: The Golden Country uit. Deze uitbreiding heeft vandaag een gratis update gekregen voor Switch 2-eigenaren, zodat het spel op die console ook in 1080p en 60 fps speelbaar is.

Meer Xenoblade Chronicles voor Switch 2

Nintendo is de gehele Xenoblade Chronicles-reeks van Switch 2-upgrades aan het voorzien. Eerder dit jaar kwam de Switch 2-upgrade voor de eerste Xenoblade Chronicles al uit, en op 3 december volgt de upgrade van Xenoblade Chronicles 3. Vandaag is ook de fysieke versie van de Switch 2-editie van de eerste Xenoblade Chronicles uitgekomen. Tot slot is begin dit jaar een Switch 2-upgrade van spin-off Xenoblade Chronicles X verschenen.