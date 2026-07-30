Onze Top 10 games van 2011! - Power-Up Podcast Special

De jongens zitten weer met de beentjes omhoog aan een cocktail, dus zijn we terug met een nieuwe Special! Deze keer pakken we het jaar 2011 erbij, een jaar waarin toppers verschenen als The Elder Scrolls V: Skyrim, Portal 2, Minecraft en Dead Space 2, maar natuurlijk ook een aantal parels die door de jaren heen een beetje in de vergetelheid zijn geraakt. Benieuwd hoe onze top 10 van 2011 eruitziet? Check dan snel de aflevering, baklap!

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