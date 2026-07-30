00:00 Intro
01:20 Simons ongeluk
04:45 Martin heeft gesport
07:50 Simon in de kerk
10:55 Martins boek
12:35 Stemronde
28:40 Nominaties
43:50 Rangschikking
46:25 De Top 10
47:10 Outro

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