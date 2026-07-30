00:00 Intro
01:20 Simons ongeluk
04:45 Martin heeft gesport
07:50 Simon in de kerk
10:55 Martins boek
12:35 Stemronde
28:40 Nominaties
43:50 Rangschikking
46:25 De Top 10
47:10 Outro
Je kan ook de podcast beluisteren hieronder of via deze link!
De jongens zitten weer met de beentjes omhoog aan een cocktail, dus zijn we terug met een nieuwe Special! Deze keer pakken we het jaar 2011 erbij, een jaar waarin toppers verschenen als The Elder Scrolls V: Skyrim, Portal 2, Minecraft en Dead Space 2, maar natuurlijk ook een aantal parels die door de jaren heen een beetje in de vergetelheid zijn geraakt. Benieuwd hoe onze top 10 van 2011 eruitziet? Check dan snel de aflevering, baklap!
00:00 Intro
01:20 Simons ongeluk
04:45 Martin heeft gesport
07:50 Simon in de kerk
10:55 Martins boek
12:35 Stemronde
28:40 Nominaties
43:50 Rangschikking
46:25 De Top 10
47:10 Outro
Je kan ook de podcast beluisteren hieronder of via deze link!
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