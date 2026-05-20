De KNMI-app krijgt binnenkort een prognoseradar. Dat is de voornaamste app-nieuwigheid die voortvloeit uit de wetswijziging die vandaag, 20 mei 2026, van kracht werd. Tot nu toe mocht het KNMI wettelijk alleen historische radarbeelden tonen. Dat is nu veranderd.

Tot nu toe toonde de KNMI-app alleen historische radarbeelden: wat er de afgelopen minuten gevallen is. Dat voelt anno 2026 behoorlijk ouderwets: wie een weerapp gebruikt, wil vooral ook weten wat er aan neerslag aan komt. Andere weerapps bieden die prognose al langer aan, maar het KNMI was daar wettelijk niet toe bevoegd. Nu het juridische en politieke groen licht er is, wordt de prognoseradar naar verwachting op korte termijn aan de app toegevoegd. Wanneer precies is nog niet bekendgemaakt.

Eerder en gerichter waarschuwen

Naast de radar veranderen ook de waarschuwingen behoorlijk. Code oranje en rood konden voorheen pas maximaal 24 uur van tevoren worden afgegeven. Dat wordt nu 48 uur, net zoals dat al gold voor code geel. Bij een naderende zware storm of extreme neerslag kun je je dus een dag eerder voorbereiden.

Nog belangrijker: waarschuwingen kunnen voortaan ook lokaal worden afgegeven in plaats van alleen per provincie. Dat klinkt als iets kleins, maar dat is het niet. Een onweersbui die bijvoorbeeld alleen de kop van Noord-Holland treft, leidt straks niet meer tot een waarschuwing voor de hele provincie.

Daarbij kijkt het KNMI voortaan ook naar de maatschappelijke impact van het weer. Betekent dat verwachte onweer weinig concrete schade of gevaar? Dan kan het KNMI een waarschuwing achterwege laten. Wordt er juist grote overlast verwacht, ook al valt de hoeveelheid neerslag technisch gezien mee? Dan kan er opgeschaald worden naar oranje of zelfs rood.

Commerciële weerapps niet blij, maar rechter floot ze terug

Buienradar, Buienalarm en andere commerciële weerapps zullen hier niet blij mee zijn. Die stapten in 2025 al naar de rechter, omdat ze vinden dat het KNMI oneerlijk concurreert. De KNMI-app is gratis en zonder advertenties, terwijl zij voor hun inkomsten afhankelijk zijn van advertenties en abonnementen.

De bedrijven, verenigd in de Nederlandse Vereniging van Weerbedrijven, vonden dat het aanbieden van waarschuwingen bij gevaarlijk weer, een lokaal weerbericht en radarbeelden niet tot de taken van het KNMI behoort. Ze eisten dat het KNMI zich zou beperken tot een kaler weerbericht. Ook eisten ze dat het KNMI geen prognoseradar in de app zou aanbieden.

De rechter wees in februari 2025 bijna alle bezwaren af. Over de lokale weersverwachting was de rechtbank kort: die functie zat al sinds 2017 in de KNMI-app, dus om daar nou acht jaar later over te gaan klagen … Alleen over de prognoseradar kon de rechter zich nog niet uitspreken, omdat de politiek daar nog een besluit over moest nemen. Dat besluit is nu inmiddels gevallen.

Dit kun je nu al met de app

De KNMI-app is gratis, zonder advertenties en beschikbaar voor Android en iOS. Je ontvangt er meldingen voor gevaarlijk weer met concreet advies, ziet de weersverwachting per uur voor vandaag en morgen, en kijkt tot 14 dagen vooruit. Verder toont de app radarbeelden van neerslag, de zonkrachtverwachting, aardbevingsmeldingen en kaarten met temperatuurmetingen van KNMI-stations gecombineerd met burgermetingen.