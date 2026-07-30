Xbox is dit jaar ook weer aanwezig op de Gamescom-beurs in Keulen. Het bedrijf heeft aangekondigd dat bezoekers kunnen verwachten.

Dat meldde Microsoft op Xbox Wire. Het mag geen verrassing heten dat het bedrijf aanwezig is op Gamescom: dat is het elk jaar. Volgens het bedrijf staat de Xbox-stand op de beursvloer "vol met nieuwe werelden om te verkennen, ontwikkelaars om te ontmoeten en ervaringen die tonen wat de volgende stappen van Xbox zijn".

Aanwezige games

Dat resulteert in 25 aankomende games die speelbaar zijn op de stand, waaronder het langverwachte Gears of War: E-Day. Ook de aankomende shooter Call of Duty: Modern Warfare 4 is aanwezig, alsmede de nieuwe Fable (in de vorm van een presentatie om te bekijken) en Minecraft Dungeons 2. Eerder uitgekomen spellen als Forza Horizon 6, Halo: Campaign Evolved en Microsoft Flight Simulator 2024 kunnen ook gespeeld worden.

Er zijn ook flink wat spellen van andere uitgevers aanwezig op de Xbox-stand om te spelen. Denk aan het pas aangekondigde Metro 2039, The Blood of Dawnwalker, Resonance: A Plague Tale Legacy, Star Wars Zero Company, Alien: Isolation 2, Castlevania: Belmont's Curse, Stranger Than Heaven (de nieuwe game van de Like a Dragon-ontwikkelaars), Turok: Origins, Valor Mortis, Alien Deathstorm, Crownsworn, Bad Magpie, Terrible Lizards en Genigods: Nezha.

Live meekijken

Microsoft zal op 26 en 27 augustus ook livestreamen vanaf de Xbox-stand, waarbij er diverse interviews met ontwikkelaars worden gehouden en speciale gasten aan het woord komen. Ook zullen er nieuwe trailers worden getoond. Dit is te zien op YouTube en Twitch.

Waar en wanneer kun je de Xbox Gamescom-stand vinden?