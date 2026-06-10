WhatsApp niet, Netflix en de Efteling wel: dit zijn de 20 meest geliefde apps van Nederland

Dat een app veel wordt gedownload, betekent niet automatisch dat gebruikers er ook het meest tevreden over zijn. Dat blijkt uit het Mobile App Trends Report 2026 van Framna. Opvallend genoeg ontbreken bekende namen als WhatsApp, ChatGPT en Spotify in de lijst met meest geliefde apps van Nederland.

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Wat maakt een app geliefd?

De ranglijst is niet gebaseerd op het aantal downloads, maar op hoe prettig mensen een app vinden in dagelijks gebruik. Framna (een bureau dat digitale toepassingen ontwikkelt voor bedrijven en merken) keek daarbij naar vier punten: technische prestaties, gebruiksgemak, vertrouwen en functionaliteit. Met andere woorden: een app moet snel reageren, niet vastlopen en makkelijk te bedienen zijn. Extra functies worden ook gewaardeerd, zolang ze de app niet onnodig ingewikkeld maken.

Nederlanders stellen het ook op prijs als apps zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en duidelijk maken wat er met die gegevens gebeurt.

Nederlandse apps doen het opvallend goed

In de lijst zijn Nederlandse apps sterk vertegenwoordigd. Volgens Framna komt 70 procent van de twintig meest geliefde apps uit Nederland. Onder meer de Efteling, Volkskrant, NOS en Funda krijgen hoge waarderingen. Ook nieuwkomers als Loavies, Picnic en Knab zijn van eigen bodem.

Dit zijn de meest geliefde apps van Nederland

Bankieren en betalen

Rabobank

ING

Knab

SNS

Tikkie

Navigatie en verkeer

Waze

Google Maps

Flitsmeister

Nieuws en media

Volkskrant

NOS

Winkelen en diensten

Picnic (online supermarkt)

Loavies (modewinkel)

Wonen en huishouden

Philips Hue (slimme verlichting)

Funda (huizen zoeken)

Greenchoice (energie)

Ontspanning en vrije tijd

Netflix (films en series)

Storytel / Mofibo (luisterboeken en e-books)

Pinterest (inspiratie en afbeeldingen)

Efteling (pretpark)

Gezondheid en welzijn

Headspace (meditatie en mindfulness)

Populair is niet hetzelfde als geliefd

De resultaten laten zien dat veelgebruikte apps niet ook automatisch favoriet zijn bij gebruikers. Zo behoren Instagram, Facebook, WhatsApp en ChatGPT nog altijd tot de meest gedownloade apps van Nederland, maar ze komen ze voor in de top 20 van meest geliefde apps.

Jong en oud hebben andere favorieten

De lijst laat ook duidelijke generatieverschillen zien. Babyboomers (geboren tussen 1945 en 1965) kiezen vooral voor praktische apps. Rabobank, ING, Greenchoice, Teletekst en SNS vormen hun persoonlijke top vijf. Bij generatie X (1965 – 1980) Bij generatie X staan ook vooral praktische apps bovenaan, zoals ING, Picnic, Tikkie, Google Maps en Rabobank. Millennials (1981 – 1996) kiezen voor een mix van nieuws, entertainment en praktische diensten. Waze voert de lijst aan, gevolgd door NOS, GetYourGuide, Netflix en Philips Hue. Generatie Z (1997 - 2012) wijkt het sterkst af. Daar staat Podimo (podcasts en luisterboeken) bovenaan, gevolgd door ChatGPT, WieBetaaltWat, SportCity en NS. Opvallend genoeg haalt ChatGPT dus wel de top vijf onder jongeren, maar niet de algemene top twintig van Nederland.

Welke apps zijn zowel populair als geliefd?

Een vergelijking met de lijst van meest gedownloade apps in Nederland levert een interessant beeld op. Slechts vier apps komen in beide ranglijsten voor: Google Maps, Netflix, Tikkie en ING. Die apps weten dus twee dingen te combineren: veel Nederlanders hebben ze geïnstalleerd én gebruikers waarderen ze bovengemiddeld.

Andersom geldt dat voor bijvoorbeeld Philips Hue, Headspace, Greenchoice en de Efteling. Die staan niet in de ranglijst van meest gedownloade apps, maar ze worden wel hoog gewaardeerd. Dat laat mooi zien dat een app niet door heel Nederland gebruikt hoeft te worden om geliefd te zijn.